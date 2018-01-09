القدس أولا وأخيراً

تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018

لا يصالح الفلسطينيون ولا يستكينون ولا يقبلون بأي حال ولا بأي وضع ظالم ولا بالضعف ولا بأي هزائم مُرة تريد لهم إسرائيل أن يتجرعوها أو تدفعهم من خلالها لليأس والاستسلام.

الفلسطينيون لا يساومون على فلسطين ولا على القدس ولا على المسجد الأقصى. ولعل الوقت الآن مناسب لمثل هذا الموقف من جانب الفلسطينيين، نيابةً عن الأمة العربية ككل، لأن القدس العربية محتلة من جانب دولة احتلال غاصبة وغارقة في الأكاذيب، زرعتها بريطانيا وسقت أوراقها الولايات المتحدة.

وليس ثمة أدنى شك في أن أكبر مآسي الأمة هي احتلال فلسطين والتراخي في نصرتها، فهذا الخذلان الذي يباغت العرب صباح مساء يكاد يحوِّل حياتهم إلى حالة يصعب التعايش معها بلا إحباط ولا وجع مقيم. ففلسطين وجع صارخ ينزف دماً وملحاً، وربما بدا كما لو أنه جرح بدأ نزفه الآن فقط.

هذا الوجع المرافق للشعب الفلسطيني هو الذي جعله يغضب ويرفض قرارات رئيس أكبر دولة في العالم، والذي بدا كما لو أنه صاحب الحق في إعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق! فلا التاريخ ولا الجغرافيا أعطت للإسرائيليين فلسطين كما يزعمون، وهم أعلم الناس بكبر كذبتهم وتمثيليتهم البائسة في هذا الخصوص.

القدس عاصمة فلسطين، هذا ما يقوله التاريخ ويؤكده الحاضر والمستقبل، لا ما تقوله الدعاية الصهيونية وهي تريد اليوم ادعاء الأحقية في مسروقات لم يتخل عنها أصحابها الحقيقيون لحظة واحدة، بدليل كل الدماء الطاهرة التي سالت وتسيل على ضفاف القدس كشهادة أخرى تثبت أنها بلاد عربية بلا أدنى شك.

ولا تحتاج فلسطين لإثبات عروبتها، فالعروبة تسير في طرقاتها وتغني أغانيها دون ادعاءات أو تظاهر أو اقتلاع لأشجار المكان.

عروبة فلسطين حقيقة لا يمكن التلاعب بها، وهي روح متأصلة تعبق بها الأرض وتنطلق منها كل الحقائق الأخرى، بل جذر من جذورها وحقيقة راسخة من حقائق محيطها، تسطع في كل نهار مع الشمس، ولا تغيب مهما جاء الليل وحل الظلام.

إن السياسة بكل ألاعيبها لا يمكن أن تدعي أن القدس ليست عربية، ولا يمكن للرئيس الأميركي أو غيره أن يقولوا غير ذلك، وحتى إن فعلوا فليكن حديثهم لأنفسهم وليس للشعب الفلسطيني والعربي، فالشعوب العربية على العموم تعلم علم اليقين أن القدس عاصمة فلسطين وأن لا عاصمة غيرها لفلسطين العربية.

والاحتلال الصهيوني مؤقت تماما مثلما كانت الاحتلالات الأخرى في كثير من أنحاء الوطن العربي، والتي تحررت من ربقة أسر الاحتلال الأجنبي. ورغم كل شيء فإن فلسطين حرة اليوم وحرة أمس وحرة غداً مهما قال ترامب وغيره.