مستقبل الربيع الإيراني تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018 لكي نفهم ما يحدث في إيران حالياً ومستقبله، يجب الإجابة بكل وضوح عن سؤالين رئيسيين: لماذا هذه الاحتجاجات في هذا الوقت تحديداً؟ وما نتيجتها؟ وعن سؤال التوقيت ودلالته، فإنه مقارنة بما سمي الثورة الخضراء أو احتجاجات عام 2009، فإن الاحتجاجات الإيرانية في هذه المرة بدأت من الريف والمدن الصغيرة بدلاً من طهران، وهذا يؤيد أن هدفها الأول هو اقتصادي، من ارتفاع الأسعار إلى انتشار البطالة خاصة بين الشباب. الاقتصاد بالطبع ليس بعيداً عن السياسة، لأن مسيرة الحياة الاقتصادية تعتمد على القرارات التي يتخذها السياسيون، لكن أولوية العوامل الاقتصادية تُذكّرنا بأهم النظريات حول الثورات والاحتجاجات، ومنها أن الثورات لا تأتي أساساً من جانب الفقراء الذين يعيشون في أوضاع بائسة ويكافحون للبقاء في مواجهة تحديات المعيشة اليومية، كما لا تأتي الثورة من جانب الأغنياء الذين يشعرون شعوراً بالرضا عن الأوضاع القائمة ولا يَبغون التغيير. الثورة والاحتجاج تأتي ممن هم في الوسط، وخاصة عندما يتوقعون تغييراً قادماً إلى الأحسن، ثم لا يحدث هذا التغيير. وفيما يتعلق بالسؤال حول مصير الاحتجاجات، حيث تقول بعض الأنباء إن موجة الاحتجاجات المناوئة للحكومة قد بدأت تخبو نسبياً.. فالواقع أن هذا لا يدهشني، على الأقل هذه المرة، وذلك لعدة أسباب، عدا عن القبضة الأمنية، هذه أهمها: 1- أن هذه الاحتجاجات عفوية أكثر من اللازم، وبالتالي تنقصها القيادة التي تجعل لها استراتيجية عامة تضمن لها الاستمرارية والتعبئة لزيادة أعداد من ينزلون إلى الشارع. 2- أن العديد من الزملاء المطلعين على المجتمع الإيراني من الداخل، أكدوا لي أن هناك خوفاً في غيبة التخطيط الثوري من أن يفلت الحراك وينقلب الحال إلى فوضى عارمة، تماماً كما حدث في بعض حالات «الربيع العربي». 3- الدعم الخارجي غير المطلوب، جاء بنتائج عكسية حيث أكد ادعاءات النظام الإيراني بأن الاحتجاجات «مؤامرة خارجية»، وذلك عن طريق سلوكيات دولية خاطئة وغير محسوبة، مثل دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن لجلسة طارئة، وخطاب المندوبة الأميركية «نيكي هالي» الذي عكس نقصاً في فهم السياق الإيراني الحالي، حيث تم استغلال هذا الموقف الأميركي المبالغ فيه، ليس فقط لعزله من جانب حلفاء متعاطفين مثل بريطانيا أو فرنسا، ولكن أيضاً ليصبح رصيداً للنظام الإيراني يستخدمه كدليل على فرضية «المؤامرة الخارجية». لم ينجح «الربيع الإيراني» هذه المرة، لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى، لأن النار ستستمر في الاشتعال تحت الرماد ما دامت الأسباب التي تؤدي إلى هذه الاحتجاجات الشعبية لا تتم مواجهتها بالصراحة المطلوبة بعيداً عن زيادة القبضة الأمنية وادعاءات «المؤامرة الخارجية».