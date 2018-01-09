كتاب الأكاذيب تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018 عند نحو الساعة 2:20 من صباح اليوم التالي ليوم الاقتراع، رن هاتف مديرة الحملة كيليان كونوي. كان المتصل وكالة «أسوشييتد برس» التي تريد المرشح للانتخابات الرئاسية 2016 دونالد ترامب. وعندما ورد الاتصال، كنا نحو اثني عشر شخصاً: مسؤولو الحملة الكبار إلى جانب حاكم ولاية إنديانا الجمهوري مايك بانس، وزوجته، وأسرة ترامب، في الإقامة الواقعة بقمة برج ترامب. كنت واقفاً بالقرب من ميلانيا ترامب بعد أن أعلنت كونوي الخبر. كانت ميلانيا جد فرحة بنبأ فوز زوجها بالانتخابات ليصبح بذلك الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. لقد كنا جميعاً كذلك، ولا أذكر أن مايكل وولف كان بين الحضور. محاولة هذا الأسبوع الرامية إلى إضعاف الرئيس ترامب وإدارته تأتي على شكل كتاب تافه يحمل عنواناً جذاباً هو «النار والغضب»، قالت عنه ميلانيا ترامب، بحق، إنه ينتمي إلى «قسم كتب الخيال الرخيصة»، فالادعاءات الواردة بالكتاب والمنسوبة إلى كبير المستشارين الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيفان بانون، كانت مخيبة لآمال الكثيرين. وكان على بانون أن يدرك الإلهاء الذي سيتسبب فيه مثل هذا الخطاب الناري بالنسبة لأجندة ترامب التي بدأت تتحقق أخيراً للشعب الأميركي. إنه أمر لا يمكن اغتفاره! وعلى أي حال، كونوا على يقين أنه من البداية، وقبل وقت طويل على الحملة، كان ترامب نفسه هو من اتخذ القرار بشأن «جعل أميركا عظيمة من جديد» وعمل بجد من أجل ترجمته إلى واقع. وقد سن العام الماضي إصلاحات تاريخية تجعل أميركا آمنة ومزدهرة من جديد، ويجدر ببانون العمل على تنقية الأجواء حتى نستطيع جميعاً استئناف المهمة «جعل أميركا عظيمة من جديد». ديفيد بوسي نائب مدير حملة ترامب الانتخابية ونائب المدير التنفيذي لفريقه الانتقالي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»