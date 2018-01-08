ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018 أجندة الاتحاد الأوروبي في 2018.. واليابان تتأهب لتعديل الدستور «ذي كوريا هيرالد» «جابان تايمز» في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «المشهد السياسي في 2018»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية افتتاحية، أشارت في مستهلها إلى أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» دخل الآن عامه السادس في سدة الحكم، حيث إنه تسلم زمام الأمور في الحكومة اليابانية منذ عام 2012. ومحور الاهتمام عند متابعة المشهد السياسي في اليابان ينصب على ما إذا كان «آبي» سيعاد انتخابه خريف العام الجاري، للمرة الثالثة رئيساً للحزب «الليبرالي الديمقراطي»، وعلى ما يبدو يستطيع «آبي» البقاء في منصبه حتى عام 2021، وفي هذه الحالة، سيصبح أطول رئيس وزراء ياباني بقاءً في سدة الحكم، وكذلك حزبه الذي فاز خمس مرات على التوالي في انتخابات «الدايت» (البرلمان الياباني). والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الأجندة التي ينوي تفعيلها؟ آبي سيغامر بحل الغرفة الصغرى من البرلمان، كي يتسنى له إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أكتوبر المقبل. ويُشار إلى «يوريكو كبيوكو» حاكم طوكيو لديه حزب صغير معارض نجح في الفوز في انتخابات بلدية بالعاصمة اليابانية في يوليو الماضي، ما سيشكل تحدياً للحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، في الانتخابات العامة، وإذا فشلت محاولة حاكم طوكيو، فإن هذا سيجعل أحزاب المعارضة أكثر انقساماً، وسيظل تحالف حزبي «كوميتو والليبرالي الديمقراطي» محافظاً على أغلبية ثلثي نواب الغرفة الصغرى من البرلمان..«آبي» يسعى إلى تعديل الدستور، ولديه أمل في طرح مسودة التعديلات على البرلمان هذا العام، على أن يتم البت فيها خلال 2019، لكن هذه الخطوة لا تُغني عن إجراء استفتاء على التعديلات، فالاستفتاء تتفق عليها الأحزاب، علماً بأن التعديلات ستتضمن المادة 9 من الدستور الخاصة بنبذ اليابان للحرب والتسلح وعدم امتلاك جيش. «تورونتو ستار» تحت عنوان «ترامب ودبلوماسية تويتر الخطيرة جداً»، نشرت «تورونتو ستار» الكندية يوم الأربعاء الماضي، افتتاحية، علقت خلالها على استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب«تويتر» في الرد على زعيم كوريا الشمالية، هذا الأخير صرّح بأن الزر النووي على مكتبه دائماً، فما كان من ترامب، أن رد عليه بتغريدة قال فيها (هال بإمكان أحد من أفراد شعبه المتضور جوعاً أن يبلغه بأنني أيضاً أمتلك زراً نووياً، لكنه أكبر من زره النووي وأكثر قوة، وأن زره يعمل). تغريدة من هذا النوع جعلت المعلقين يبحثون عن الدوافع الاستراتيجية وراء هذا النوع من التغريدات. بعض المحللين فسر التغريدة، بأنها تجعل ترامب يبدو كما لو أنه يؤدي دور الشرطي السيئ، بينما تلعب كوريا الجنوبية دور الشرطي الطيب، وعلى هذا النحو: ترامب يهدد، وسيؤول تحاول فتح حوار مع بيونج يانج. وربما يسعى ترامب لتوضيح البديل الكارثي للتخلي عن الدبلوماسية في أزمة بيونج يانج النووية. وهناك من يرى أن ترامب يستخدم مقاربة «نيكسونية» - نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون - مقاربة لإرباك الخصوم وزعزعة استقرارهم، وهناك من يتساءل: ما إذا كان ترامب يستخدم التهديد النووي مع كوريا الشمالية لتشتيت الأنظار بعيداً عن سياساته الداخلية التي لا تحظى بشعبية. وتنوه الصحيفة بأن تغريدات ترامب ليست جزءاً من سياسة موحدة تتبناها إدارته، بل عادة ما تتناقض تغريداته مع تصريحات مسؤولين في «الخارجية» الأميركية، أو لدى سفرائه في الأمم المتحدة، وهذه التغريدات تربك المحللين الأميركيين، وتجعلهم حائرين في تخمين نوايا رئيسهم، فما بالك بموقف الكوريين الشماليين تجاه زعيمهم المحب للحروب؟