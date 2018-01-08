|
|
|
|
|
|
ملامح الصحافة الدولية
تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018
أجندة الاتحاد الأوروبي في 2018.. واليابان تتأهب لتعديل الدستور
«ذي كوريا هيرالد»
تحت عنوان «فرصة أوروبا في 2018»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أمس، مقالاً لـ«آنا بلاسيو»، وزير خارجية إسبانيا السابق، والنائب السابق لرئيس البنك الدولي. استهله بالقول، إنه عادة ما يقال في نهاية شهر ديسمبر، إن العام المقبل سيكون مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وصار الحديث مألوفاً عن مرور 12 شهراً مفعمة بالمشكلات التي لم يستعد الاتحاد لمجابهتها. ومع قدوم العام الجديد، تغوص أوروبا مجدداً في أجواء أزمة تتطلب استجابات على المدى القصير، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يكسر الاتحاد الأوروبي في 2018 هذا الإطار النمطي للإفصاح عن الأزمات في مطلع 2018؟ الإجابة: ربما أو على الأقل، من الممكن، فبعد قرابة عقْدٍ من الدراما اللانهائية التي تمثلت في أزمة مالية، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا وضم إقليم القرم إلى موسكو، وتفاقم أزمة المهاجرين، وتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد انتخاب رئيس للولايات المتحدة يضع الشراكة عبر الأطلسي في مهب التساؤلات، بعد كل هذا تدخل أوروبا العام الجديد، وهي متمتعة باستقرار نسبي. صحيح أنه لا توجد أزمة وشيكة محدقة بالقرب من حدود أوروبا، لكن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفاً، رغم استقرار المؤشرات الاقتصادية. والأكثر أهمية أن الانتخابات التي جرت عام 2017 في أكبر ثلاثة اقتصاديات أوروبية لم تسفر عن ظهور المزيد من التوجهات الشعبوية، على سبيل المثال أسفرت الانتخابات الفرنسية عن صعود إيمانويل ماكرون، وهو داعم لأوروبا الموحدة، وهناك تحالف سياسي كبير في ألمانيا داعم أيضاً لأوروبا الموحدة. وحتى القيادة البريطانية التي تعاني انقسامات نجحت في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الخروج من الاتحاد والتمهيد للمفاوضات، ويشار إلى أن إيطاليا هي البلد الأوروبي الوحيد، الذي سيجري انتخابات برلمانية خلال 2018. وحسب «بلاسيو»، أمام أوروبا الآن فرصة ذهبية لتأكيد صنع السياسات وليس الاستقطابات، والسعي لإجراء الإصلاحات اللازمة، أملاً في مستقبل أكثر أمناً ورخاءً وديناميكية. ولا يوجد وقت يمكن تبديده، ذلك لأن عام 2019 سيكون معقداً؛ لأنه سيشهد انتخابات أوروبية، وتعيين أعضاء في المفوضية الأوروبية، وسيواكب أيضاً الموعد النهائي لإبرام اتفاق يُقنن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أننا أمام 12 شهراً يتعين على الأوروبيين خلالها إحراز تقدم في مجالات عدة، من بينها الدفاع المشترك والتجارة والتعاون في مجال الطاقة، وإصلاح نظام «شينغن» وتطوير سياسات البنوك، ويطالب «بلاسيو» بالتركيز في 2019 على ثلاثة أطر: محلية وإقليمية وعالمية. محلياً، يأمل الكاتب في تدشين سوقي رقمي موحد في الاتحاد الأوروبي، وفي الإطار الإقليمي، تظهر المخاوف الأوروبية تجاه أفريقيا، فأزمة المهاجرين تعكس مدى ارتباط مستقبل القارتين، ومدى فشل السياسات الأوروبية تجاه القارة السمراء، في ظل وعود كثيرة أطلقت لتغيير المقاربة الأوروبية في أفريقيا، لكن لم يتم تنفيذها. والنجاح في التعامل مع أفريقيا يستوجب الانتقال من الأنماط المقولبة تجاه القارة إلى أسس التعاون المتبادل، فالقارتان ينبغي أن تعملا معاً، بحيث يتم تجاوز الحلول قصيرة الأجل، التي تركز على الحد من تدفقات المهاجرين، والاهتمام بجذر المشكلة المتمثل في ضعف الحوكمة. وعلى الصعيد العالمي، يتعين على أوروبا إحراز تقدم في ما يتعلق باسترداد مكانتها كقيادة عالمية في سياسات مكافحة التغير المناخي.
«جابان تايمز»
في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «المشهد السياسي في 2018»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية افتتاحية، أشارت في مستهلها إلى أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» دخل الآن عامه السادس في سدة الحكم، حيث إنه تسلم زمام الأمور في الحكومة اليابانية منذ عام 2012. ومحور الاهتمام عند متابعة المشهد السياسي في اليابان ينصب على ما إذا كان «آبي» سيعاد انتخابه خريف العام الجاري، للمرة الثالثة رئيساً للحزب «الليبرالي الديمقراطي»، وعلى ما يبدو يستطيع «آبي» البقاء في منصبه حتى عام 2021، وفي هذه الحالة، سيصبح أطول رئيس وزراء ياباني بقاءً في سدة الحكم، وكذلك حزبه الذي فاز خمس مرات على التوالي في انتخابات «الدايت» (البرلمان الياباني). والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الأجندة التي ينوي تفعيلها؟ آبي سيغامر بحل الغرفة الصغرى من البرلمان، كي يتسنى له إجراء انتخابات برلمانية جديدة في أكتوبر المقبل. ويُشار إلى «يوريكو كبيوكو» حاكم طوكيو لديه حزب صغير معارض نجح في الفوز في انتخابات بلدية بالعاصمة اليابانية في يوليو الماضي، ما سيشكل تحدياً للحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، في الانتخابات العامة، وإذا فشلت محاولة حاكم طوكيو، فإن هذا سيجعل أحزاب المعارضة أكثر انقساماً، وسيظل تحالف حزبي «كوميتو والليبرالي الديمقراطي» محافظاً على أغلبية ثلثي نواب الغرفة الصغرى من البرلمان..«آبي» يسعى إلى تعديل الدستور، ولديه أمل في طرح مسودة التعديلات على البرلمان هذا العام، على أن يتم البت فيها خلال 2019، لكن هذه الخطوة لا تُغني عن إجراء استفتاء على التعديلات، فالاستفتاء تتفق عليها الأحزاب، علماً بأن التعديلات ستتضمن المادة 9 من الدستور الخاصة بنبذ اليابان للحرب والتسلح وعدم امتلاك جيش.
«تورونتو ستار»
تحت عنوان «ترامب ودبلوماسية تويتر الخطيرة جداً»، نشرت «تورونتو ستار» الكندية يوم الأربعاء الماضي، افتتاحية، علقت خلالها على استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب«تويتر» في الرد على زعيم كوريا الشمالية، هذا الأخير صرّح بأن الزر النووي على مكتبه دائماً، فما كان من ترامب، أن رد عليه بتغريدة قال فيها (هال بإمكان أحد من أفراد شعبه المتضور جوعاً أن يبلغه بأنني أيضاً أمتلك زراً نووياً، لكنه أكبر من زره النووي وأكثر قوة، وأن زره يعمل). تغريدة من هذا النوع جعلت المعلقين يبحثون عن الدوافع الاستراتيجية وراء هذا النوع من التغريدات. بعض المحللين فسر التغريدة، بأنها تجعل ترامب يبدو كما لو أنه يؤدي دور الشرطي السيئ، بينما تلعب كوريا الجنوبية دور الشرطي الطيب، وعلى هذا النحو: ترامب يهدد، وسيؤول تحاول فتح حوار مع بيونج يانج. وربما يسعى ترامب لتوضيح البديل الكارثي للتخلي عن الدبلوماسية في أزمة بيونج يانج النووية. وهناك من يرى أن ترامب يستخدم مقاربة «نيكسونية» - نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون - مقاربة لإرباك الخصوم وزعزعة استقرارهم، وهناك من يتساءل: ما إذا كان ترامب يستخدم التهديد النووي مع كوريا الشمالية لتشتيت الأنظار بعيداً عن سياساته الداخلية التي لا تحظى بشعبية. وتنوه الصحيفة بأن تغريدات ترامب ليست جزءاً من سياسة موحدة تتبناها إدارته، بل عادة ما تتناقض تغريداته مع تصريحات مسؤولين في «الخارجية» الأميركية، أو لدى سفرائه في الأمم المتحدة، وهذه التغريدات تربك المحللين الأميركيين، وتجعلهم حائرين في تخمين نوايا رئيسهم، فما بالك بموقف الكوريين الشماليين تجاه زعيمهم المحب للحروب؟
|
|
|
|
|
|