الكونجرس وأفق التغيير في 2018 تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018 في العام الماضي، كان الأعضاء «الجمهوريون» في الكونجرس لديهم النفوذ لتمرير تخفيضات ضريبية ضخمة، وإلغاء شرط شراء تغطية للتأمين الصحي وتعيين قاض محافظ ليرأس المحكمة العليا. ولكن الحال تبدل هذا العام. فـ«الديمقراطيون»، على الرغم من أنهم ما زالوا أقلية، فإنهم يتمتعون بقدر أكبر من النفوذ على الإنفاق والاستجابة لوباء انتشار المواد المخدرة، وربما أيضاً على الهجرة والبنية التحتية وتنقيحات قانون الرعاية بأسعار معقولة. وعلاوة على ذلك، أصبح «الديمقراطيون» لديهم رياح عكسية سياسية بعد الانتصارات الكبيرة التي حصلوا عليها في شهر نوفمبر، بينما فقد «الجمهوريون» كل فرصة لإقامة تحالفات مع «الديمقراطيين من خلال الدفع بمشروع قانون حزبي للضرائب. وسيفر الناخبون «الديمقراطيون» إذا ساعد قادتهم على منح ترامب أي شيء يشبه الانتصار. ودائماً ما يهتم البيت الأبيض بأي أجندة تشريعية. وقد أثبت مؤلف كتاب «فن الصفقة» أنه يكون في موقف حرج عندما يتعلق الأمر بعقد صفقة في واشنطن. وبعض الأعضاء البارزين من «الجمهوريين» يعتبرونه غير مستقر وغير مستنير، وهي النتيجة التي توصلوا إليها قبل وقت طويل من الضجة التي حدثت الأسبوع الماضي بعد صدور كتاب جديد ينتقد ترامب. ويواجه المشرعون ضغوطاً خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن وضع مستويات للإنفاق أو مواجهة إغلاق الحكومة، الذي ما زال غير مرجح، حتى لو تم تأجيل الموعد النهائي في 19 يناير. وتصر الإدارة على الإنفاق العسكري المرتفع؛ بينما يقول «الديمقراطيون» إن الثمن سيكون زيادة المصاريف المحلية. (وقد أصبح من الأسهل أن يحدث الأمران، نظراً لأن «الجمهوريين» قد تغلبوا على نفورهم من الخسائر المالية عندما صوت صقور العجز أمثال السيناتور «بوب كروكر» وأعضاء الجناح اليميني من تجمع فريدم هاوس (بيت الحرية) الشهر الماضي لصالح التخفيضات الضريبية التي ستؤدي إلى انهيار الموازنة). وما زال السيناتور «الديمقراطي» المتشكك في ترامب «جيف فليك» (ولاية أريزونا) يعتقد أنه من الممكن إبرام اتفاق إذا أعطيت الفرصة لترامب للتراجع دون أن يفقد ماء الوجه. وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يوافق «الديمقراطيون» على توفير المال للأمن الحدودي. ويمكن للديمقراطيين الإصرار بنجاح على توفير الحماية للحالمين، لكنهم لن يحصلوا على شيء آخر يعد مهماً بالنسبة للكثير من ناخبيهم: مثل إيجاد وسيلة للحصول على الجنسية لهؤلاء الأطفال الذين أمضوا حياتهم في الولايات المتحدة. إن المبادلات ممكنة لحل الجدل بشأن برامج التأشيرة ووضع المقيمين المؤقتين مثل ضحايا زلزال هايتي. وتبدو الاحتمالات بشأن التوصل لاتفاق بشأن الهجرة في نهاية المطاف أقل قليلاً من 50-50. وفي وقت لاحق من هذا العام، ربما يكون الديمقراطيون مسؤولين عن مبادرة كبيرة بشأن أزمة المواد المخدرة، وهو موضوع تحدث عنه ترامب كثيراً، لكنه تصرف بشأنه قليلاً. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، ربما يقترح البيت الأبيض خطة كبيرة، يمولها القطاع الخاص في المقام الأول. وهذا ما سيرفضه الديمقراطيون؛ فأي مبادرة ناجحة للبنية التحتية ستمول أساساً من الأموال العامة. والاحتمالات بشأن هذا الأمر حالياً هي أقل من 50-50. وفي الكونجرس، سيكون الزعيم «الجمهوري» في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» منفتحاً لأي اتفاق بشأن البنية التحتية، وغيرها من القضايا المطروحة. حتى أنه يؤيد تسوية بشأن الهجرة طالما أن ترامب يؤيدها وذلك بهدف توفير الغطاء السياسي للمرشحين «الجمهوريين». هذا لأن الشاغل الرئيسي لماكونيل هو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين» الحاليين، ويواجه واحد أو اثنين منهم اختباراً خطيراً في شهر نوفمبر المقبل. كما يواجه رئيس مجلس النواب بول ريان تحديات أكثر صعوبة مع تجمع أكثر مقاومة ومدفوع أيديولوجيا. و «ريان» لديه دراية بالتفاصيل السياسية، لكنه يمتلك مهارات سياسية ضئيلة. وقد كان لريان ثلاث أولويات. أولاً، الإصلاح الضريبي، الذي حققه. ثانياً، إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية، لكنه يعلم أن هذا لا يمكن حدوثه بسبب معارضة البيت الأبيض بقيادة ترامب. ثالثاً، خفض الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية، وهو الأمر الذي تعهد بالقيام به هذا العام حتى إذا رأى ماكونيل والبيت الأبيض أنه لا يصلح كبداية. واحتمالات أن يقضي ريان ولايته الأخيرة كرئيس لمجلس النواب هي 80 -20. ومن ناحية أخرى، يأمل «الجمهوريون» أن تقل المشاكل التي يسببها ترامب. وفي هذا الصدد، يرى الصحفي «روبرت ميري» أن ترامب لا يستطيع صياغة استراتيجية سياسية متماسكة. وهذه هي الحقيقة التي تخيم على الكونجرس في 2018، بغض النظر عن الحزب الذي يحاول أن يقود القطار التشريعي. والأمر الوحيد المؤكد هو أن ترامب لن يتغير أبداً. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»