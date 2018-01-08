بحر الصين.. الحرب المقبلة تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018 نشرت كل من مجلة (نيويورك) وصحيفتا (الجارديان) و(واشنطن بوست) مقتطفات مطولة من كتاب جديد موضوعه ساكن البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ألفه مايكل وولف وعنونَه (نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض). أول تعليق للبيت الأبيض على الكتاب جاء على لسان المتحدثه ساره ساندرز، قائلة (إن معلومات الكتاب غير صحيحة بالمرة) ولم تعطِ تفصيلاً أكثر. أما الرئيس الأميركي ترامب، وهو محور الكتاب، فقد أصدر بياناً مندداً بالتصريحات التي انبنى عليها الكتاب، وكانت لشخص يدعى «ستيف بانون»، عمل في البيت الأبيض مخططاً استراتيجياً. بيان ترامب وصف «بانون» بأنه (فقد عقله). وهنا علّنا نفهم ما لم يفهمه بعضنا ممن أدلى بدلوه في الحديث عن الكتاب المذكور، وهو أن «مايكل وولف» قام بتأليف الكتاب بعدما أسرَّ له «ستيف بانون» ببعض الأخبار والتصريحات المدعمة بوقائع حدثت في البيت الأبيض، في خلال الأيام والأشهر الأولى لانتخاب الرئيس الحالي السيد ترامب، مما يعني بكلام آخر أن مؤلف الكتاب - وولف - لم يشهد تلك الأحداث التي يتحدث عنها، ولم يكن جزءاً منها، بل كان في هذه الحالة مستمعاً فقط. وبناء على المقتطفات الطويلة التي نشرتها الصحافة الأميركية، فإن ما ورد في الكتاب أو لنقل جلّ ما ورد، لا يبدو مهماً كثيراً بالنسبة لنا نحن العرب على المستوى السياسي، بل قد لا يستحق من بعضنا العارف بالأمور حتى مجرد وقفه، اللهم إلاَّ من باب الاطلاع وعلى سبيل التسلية، وسبب ذلك في اعتقادي هو معرفتنا المسبقة أن هنالك مشاحنات ومناكفات وكيديات لا تهدأ في وسط النخبة السياسية في العاصمة واشنطن تحديداً، هدفها المناصب وتحقيق الظهور الإعلامي في دائرة الضوء تمهيداً للقفز إلى أهداف وغايات أخرى تتمحور حول النفوذ والمال وأشياء أخرى، فهؤلاء الأشخاص جاؤوا من خلفيات غير عادية تجاوزوا فيها الضرويات إلى الرفاه والرخاء كما يقال، ولم يتبق لهم كما يقتضي سلم الصعود الاجتماعي سوى ارتياد قمة الشهرة. الإشارة الوحيدة التي حملها لنا كتاب مايكل وولف كعرب وعالم ثالث عموماً، هي أن العدو الحقيقي لأميركا اليوم هو الصين، ويمضي الكاتب قائلاً (الصين أول جبهة في حرب باردة جديدة. الصين هي كل شيء ولا شيء آخر يهم).