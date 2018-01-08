التناقض الداخلي.. أفكار للتعاطي مع إيران تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018 السرعة التي تحولت بها المظاهرات في إيران، والتي اندلعت في البداية بسبب ارتفاع أسعار البيض، إلى دعوات إلى «الموت للدكتاتور»، إضافة إلى إحراق صور المرشد الأعلى علي خامنئي.. وشت بالكثير حول أوضاع الشعب الإيراني وتطلعاته. والكثير أيضا وشت به القوةُ التي قمع بها النظام ما سماها «فتنة». والحال أن الديمقراطيات الحقة لا تخشى شعوبها. ففي غالب الحالات، ينصب التركيز الغربي على ما تملكه إيران (لاسيما أجهزة الطرد المركزي، والصواريخ الباليستية، واليورانيوم المخصب)، وعلى ما تفعله (تمويل «حزب الله»، ومساعدة بشار الأسد، وتسليح الحوثيين أو سجن مواطن أميركي أو بريطاني من حين لآخر). واللافت أيضا أن الإدارات الأميركية المتعاقبة من كلا الحزبين كانت تبذل جلّ طاقتها، في ما يتعلق بإيران، في محاولة إغراء طهران أو إجبارها على الاستسلام والتخلي عن ممارساتها، لكن من دون فائدة كبيرة. وبالمقابل، لا يتم إيلاء ما يكفي من الاهتمام لمسألة ماهية إيران، وهذا لا يتعلق فقط بما إن كانت دولةً دكتاتوريةً أم لا؟ أو أي نوع هي من الدكتاتورية؟ والواقع أن الحصول على إجابة صحيحة على هذا السؤال يعني معرفة أي نوع من الضغوط يمكن أن يغيّر سلوك إيران أو يقصم ظهرها. الاعتقاد السائد هو أن إيران دولة ديكتاتورية ذات خصائص ديمقراطية، وأنها منقسمة بين متشددين يرغبون في جعلها قمعية أكثر وإصلاحيين يرغبون في جعلها قمعية أقل. ووفق هذا التحليل، ينبغي على السياسات الغربية أن تبذل ما في وسعها لتشجيع الإصلاحيين ومكافأتهم على حساب المتشددين. لكن هذا التحليل لا يوضح، مثلا، لماذا ارتفع عدد الإعدامات في إيران خلال عهد زعامة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية. كما أنه لا يشرح وضع وزير الخارجية جواد ظريف إكليل زهور تكريما لروح عماد مغنية الذي كان قياديا إرهابيا في «حزب الله» ومسؤولا عن قتل مئات الأميركيين. ولا يشرح سياسةَ طهران الخارجية العدائية جدا في أعقاب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي كان من المفترض أن يدشن انفتاحها الجديد على بقية العالم. والواقع أن طريقةً أفضل لوصف دكتاتورية إيران هي أنها نظام لصوص ديني، تحرّكه نزعات الأيديولوجيا والفساد. وما على المرء هنا إلا أن يلاحظ السرعة التي حوّل بها المحتجون في الأقاليم أنظارهم إلى المرشد الأعلى: ربما لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم إلى أي مدى يقوم هذا الأخير بنهبهم. فمثلما أشار ستيف ستيكلو وزملاؤه في وكالة «رويترز»، في عام 2013، فإن مؤسسة يفترض أنها خيرية وتخضع لسيطرة خامنائي، تعرف باسم «سيتاد»، كانت لديها ممتلكات تقدر قيمتها ب95 مليار دولار. ويقول تحقيق رويترز: «لقد أقامت سيتاد إمبراطوريتها على الاستيلاء الممنهج على آلاف الممتلكات التي تعود لإيرانيين عاديين»، مضيفا أن «المؤسسة لديها اليوم احتكار (يستند لحكم محكمة) لأخذ الممتلكات باسم المرشد الأعلى، كما أنها تقوم بشكل دوري ببيع الممتلكات المحجوزة في المزاد أو تسعى لاستخلاص أموال من مالكين أصليين». وما يقال عن «سيتاد» يقال أيضا عن «مؤسسات خيرية» أخرى تتمتع بإعفاء من الضرائب تمتلك مليارات الدولارات وتدار لفائدة أسيادها من رجال الدين، ويقال أيضا عن «الحرس الثوري الإسلامي»، الذي تشير التقديرات إلى أنه يسيطر على 15 في المئة أخرى من الاقتصاد الإيراني. والواقع أن أحد الأسباب التي كانت تقلّص من احتمالات أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران إلى تليين النظام هو أن الأشخاص الذين كانوا يكسبون ويستفيدون من العلاقات التجارية مع الشركات الأجنبية هم الأشخاص أنفسهم الذين لديهم مصلحة في الحفاظ على النظام وامتيازاته. ولكن ذلك يعني أيضا أن نظام اللصوص الديني هذا هش وضعيف على نحو فريد من نوعه أمام تهمة النفاق. والحقيقة أن كل الحركات الإسلامية تتخذ من مفهوم العدالة (كنقيض للحرية) مفهوما سياسيا موجِّها، وجميعها تجازف بتجاهله، ولكن مشكلة النظام الإيراني هي أنه أمضى قرابة 40 عاما في جعل نفاقه واضحا لكل الناس، عدا أولئك الذين يستفيدون منه. والواقع أن هذه فرصة ينبغي على العالم الحر استغلالها. وفي هذا الصدد، يقول كين وينستن من «معهد هادسون» إن على الحكومة الأميركية «أن تفرج عن تفاصيل المليارات من الممتلكات المسروقة» التي لدى الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى. وهذه هي الفكرة الصائبة، إضافة إلى الحرص على أن يعرف الإيرانيون العاديون ذلك بشكل تدريجي: كشف الفضائح، الواحدة تلو الأخرى، وليس دفعة واحدة. ومن الأفكار الجيدة أيضاً ما اقترحه نارك دوبوفيتز من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الذي دعا إلى وضع مؤسسة «سيتاد» من جديد، إلى جانب عدد من شركات الواجهة والشركات التابعة، تحت العقوبات الأميركية بسبب الفساد. وقد فعلت إدارة أوباما هذا الأمر في 2013، ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك في إطار الاتفاق النووي. في 1982، أشاد رونالد ريغن بحركة التضامن في بولندا لأنها ظلت «تقاوم القمع على نحو رائع». ويبدو أن هذا هو واقع حال الإيرانيين اليوم. وبوسع الغرب الذي يريد مساعدتهم أن يبدأ باستغلال التناقض الداخلي الذي يطبع النظام الذي يقمعهم والذي قد يؤدي إلى سقوطه. بريت ستيفنس* * كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»