اهتمام متواصل بأصحاب الهمم وكبار السن تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018 يبقى المواطن محور الاهتمام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأولوية لدى القيادة الرشيدة، بل إن كل ما تقوم به الدولة وما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود جبارة ومواصلة الليل بالنهار، هو من أجل توفير حياة كريمة وبأفضل المعايير العالمية لكل أبناء الوطن من دون استثناء، فالمواطن هو المحور وهو الغاية التي يسعى الكل لخدمتها. وإذا كانت الدولة وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترعى أبناء الوطن جميعاً من دون استثناء أو تمييز، فإنها تولي بعض الفئات أهمية خاصة، ومن بينهم أصحاب الهمم وكبار السن، ولا نبالغ إذا قلنا إن الإمارات من الدول القلائل في العالم التي تولي هاتين الفئتين هذا الاهتمام الخاص والمميز. فإطلاق اسم «أصحاب الهمم» على ذوي الاحتياجات الخاصة هو أبلغ دليل على بعد النظر الذي تتمتع به القيادة ومدى التقدير والاحترام الذي تحظى به هذه الفئة في الدولة. وبعد أن تفرَّدت دولتنا بإطلاق اسم «أصحاب الهمم» على هذه الفئة لم يعد هناك منافس حقيقيٌّ للإمارات وقيادتها الاستثنائية في رعاية أفراد هذه الفئة والعمل على دمجهم بالشكل الصحيح في المجتمع، وباتت الإمارات دولة رائدة في رعايتهم، وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وذلك بهدف إظهار قدراتهم، وجعلهم فئة منتجة تسهم بفاعلية في العملية التنموية، ولطالما تميَّزت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببعدها الإنساني المشرق الذي يقدِّم يوماً تلو الآخر نموذجاً مشرِّفاً وجديداً يستلهم العالم منه المعنى الأمثل للقيادة. فقيادتنا الحكيمة تدرك أهمية هذه الفئة وتنظر إليها نظرة مختلفة ولكنها مميزة وراقية، وهي تريد أن تظهر للآخرين بالفعل لا بالقول أن هذه الفئة في دولتنا الحبيبة فئة طبيعية، وهي قادرة على أن تسهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة بكل جدارة واستحقاق، ولذلك فهي تعمل باستمرار على توفير جميع الإمكانيات التي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في تنمية مجتمعهم، وتسخير الظروف التي تؤهلهم للحصول على حقوقهم بمساواة كاملة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى فئة كبار السن التي تحظى باحترام بالغ في المجتمع الإماراتي، وهناك تقدير كبير لجهود هذه الفئة وإسهاماتها في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات العظيمة التي ينعم بها الجميع، ولذلك فإن الدولة تسعى لتوفير الرعاية الكاملة لها بهدف تسهيل ممارسة أمورهم الحياتية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والعمرية. وترجمة لهذه المبادئ التي تُعَدُّ من أساسيات قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبنائها، وفي بادرة مميزة وفريدة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دشّنت الوزارة مؤخراً منظومة متكاملة ومبتكرة من الخدمات القنصلية في «مراكز إسعاد المتعاملين - خدمة التصديقات»، وذلك وفقاً لأرقى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث وفرت الوزارة خدمات «التصديق المتنقل» و«التصديق عندك» لكبار السن وأصحاب الهمم. وهذه بالطبع استكمال للكثير من الخدمات التي يتم تقديمها بشكل خاص إلى أصحاب الهمم وكبار السن، وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، حيث يتم توفير كل ما من شأنه أن يساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي جداً، وتأدية أعمالهم بسلاسة، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وتعكس هذه المبادرات ومنظومات الخدمات المتكاملة سواء من الخدمات القنصلية أو غيرها الكثير من الخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم وكبار السن في مختلف المجالات ودوائر ومؤسسات الدولة وفي القطاعين العام والخاص، وحتى في الخارج أينما ذهبوا أو ارتحلوا، النهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتنا الرشيدة في دعم أصحاب الهمم، وكبار السن، والذي يتميز به مجتمع الإمارات، ويجد روافده في عادات الشعب الإماراتي وتقاليده، وفي التعاليم التي ورثها من الوالد المؤسس المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن رعاية خاصة، وذلك إيماناً من هذه القيادة الاستثنائية بأن لأصحاب الهمم وكبار السن حقاً في العيش الكريم، لذا أصبح العمل على دمجهم في المجتمع بشكل فعال، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، والقضاء على كل أشكال أو أي مظاهر يمكن أن تعكر صفو حياتهم، أو أي محاولة تمييز ضدهم، إحدى الأولويات الأساسية لدى جهات ومؤسسات الدولة كافة.