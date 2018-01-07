الاستقرار والبنوك المركزية تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018 اتسمت بداية العام بقدر من الهدوء على الساحة الاقتصادية، وربما كشف ذلك أن القادة السياسيين ليسوا هم المسؤولين في واقع الأمر! فمستوى البطالة في ألمانيا، على سبيل المثال، انخفض إلى مستوى قياسي. ورغم ذلك تشي تقارير مديري المشتريات من الصين إلى منطقة اليورو بأن قطاع التصنيع يواجه قيوداً. ويثير ذلك تساؤلات، من قبيل: متى يمكن للمصانع زيادة الأسعار؟ وهل ستفعل ذلك بدرجة من شأنها أن تحدث تغييراً في المشهد العام للتضخم؟ ولا شك أن الإجابة على هذين السؤالين تكتسي أهمية كبيرة لا سيما أن معظم النشاط الموجود في الأسواق حالياً تدعمه أسعار الفائدة المنخفضة. ويقودنا ذلك إلى مسألة القيادة، ففي الأسبوع الأول من العام الجديد، غمرت رسائل التحذير العالم بشأن ما يعنيه ضعف القيادة السياسية في الولايات المتحدة، وفي الغرب بشكل عام، بالنسبة للعالم. لكن ماذا لو كان أكثر القادة تأثيراً ليسوا هم من يقطنون البيت الأبيض أو قصر الإليزيه أو المستشارية في برلين؟ وهنا تبرز أهمية قراءات مؤشرات مديري المشتريات ونشاط المصانع، ذلك أن الحدث الأبرز في الاقتصاد خلال العام الماضي هو استقرار مستوى التضخم، على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في أنحاء الاقتصادات الكبرى. وبالطبع، يرجع الفضل في ذلك الاستقرار إلى رؤساء البنوك المركزية، رغم أنهم أول من يصبحون أكباش فداء عندما تسوء الأمور، وهم وإن كانوا غير مثاليين، لكنهم لا يتفاوضون على صفقات السلاح أو التجارة، ولا يمكنهم الدفع بالجنود إلى المعارك. لذا، في المرة المقبلة، عندما يتساءل المرء لماذا يبدو نمو الاقتصاد العالمي والأسواق في وضع جيد رغم الانقسامات والصراعات الجيوسياسية، فربما عليهم أن يسألوا أنفسهم من المسؤول؟ دانيال موس: كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»