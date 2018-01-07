الرياضة والسياسة

تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018

انتهت فعالية دورة الخليج الثالثة والعشرين بفوز منتخب عُمان في أجواء مليئة بالحماس الرياضي. حسناً فعلت دولة الكويت باستضافة الدورة الخليجية في وقتها المحدد، رغم إيقاف الكرة الكويتية لمدة عامين وعدم استعداد الفريق الكويتي.

وتنبع أهمية دورة الخليج الرياضية من حقيقة أن اللقاء بين الأخوة الخليجيين، ومعهم العراق واليمن، يعزز روح المنافسة الحرة والتنافس الشريف بين الرياضيين في مجال كرة القدم بعيداً عن الأجواء السياسية والخلافات البينية.

فقد قاطعت الولايات المتحدة الدورة الأولمبية التي أُقيمت في موسكو عام 1980 وقاطع الاتحاد السوفييتي دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984، مما حال دون نجاح الدورتين معاً، فغياب إحدى الدولتين العظميين عن المنافستين الرياضيتين كانت له نتائج سلبية على الطرفين والعالم معاً.

ونحمد الله أن كل دول مجلس التعاون الخليجي، ومعها العراق واليمن، شاركت في دورة الخليج الثالثة والعشرين في الكويت ولم تقاطعها. فقد شارك فيها منتخب اليمن الشقيق رغم ظروف الحرب التي تدور هناك على أرضه، كما شاركت منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي كلها دون استثناء، حيث جرت المباراة الودية بين الفرق بروح رياضية عالية وسادت أجواء المحبة والإخاء، وهذا دليل على نجاح الدورة وبروز روح التنافس الرياضي العالية.

لقد شاهدنا في الكويت كيف يتفاعل الشباب الخليجيون وعائلاتهم مع أشقائهم في كل الدول المشاركة، مما خلق روح البهجة والسرور والتفاؤل بالمستقبل، بعيداً عن السياسة ومشاكلها.

لقد أثبتت المشاركة الرياضية في دورة الخليج الثالثة والعشرين في الكويت مدى حب وعشق الجماهير الخليجية للرياضة وولعها بها، حيث أصبحت الدورات الخليجية تظاهرة خليجية شعبية في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بخلافات سياسية عويصة.

نحن اليوم بحاجة ماسة لتكثيف الأنشطة غير السياسية، لاسيما الثقافية والرياضية والفنية والمسرحية والسينمائية وغيرها.. لأن تواصل الإخوة الأشقاء في الخليج هو الطريقة الوحيدة لتذليل العقبات والمشاكل العالقة.