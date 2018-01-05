دبلوماسية «تويتر» تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 لم تمر إلا ثلاثة أيام من العام الجديد، لكن قائمة أولويات ترامب في السياسة الخارجية أو على الأقل النسخة التي ينشرها منها على «تويتر»، دشنت عدداً من معضلات الولايات المتحدة الجديدة في الخارج. فقد هدد ترامب يوم الاثنين بقطع المساعدات الخارجية عن باكستان، وكتب على «تويتر» أن الولايات المتحدة أعطت بـ«حمق» حليفها الذي كان مقرباً منها ذات يوم 33 مليار دولار في صورة مساعدة منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين و«لم تحصل إلا على الأكاذيب» في المقابل. وأثارت التغريدة رداً سريعاً وغاضباً من إسلام آباد. وأعلن مسؤولون باكستانيون أن «التصريحات والتعبيرات في الآونة الأخيرة من القيادة الأميركية غير مفهومة بالمرة». وأضافوا أن ترامب «أضر بعدم مبالاة كبيرة بثقة بُنيت بين بلدين على مدار عقود». ورد وزير الدفاع الباكستاني على «تويتر» بالقول، إن الأميركيين «لم يعطونا إلا الذم وعدم الثقة» في حقبة ما بعد هجمات 11سبتمبر. وهذا ليس وقتاً مثالياً لإثارة التوترات مع باكستان مع توجه آلاف إضافية من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان العام الجاري. ولن يكسب ترامب الكثير من إقصاء حليف وقوة وسيطة مهمة في المنطقة. وبعد يوم واحد من تعليقاته بشأن باكستان، كتب ترامب على «تويتر» معلقاً على حركة الاحتجاجات المتنامية في إيران، وعبر عن مخاوفه من أن حكومة إيران ستقمع المحتجين بشدة. وجاء في تغريدة ترامب «شعب إيران يتحرك أخيراً ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد. الولايات المتحدة تتفرج!»، ويخشى بعض المراقبين أن تصبح اتهامات ترامب ودعمه للمحتجين ذريعة لحملة أمنية مشددة خاصة بعد أن اتهم الزعيم الإيراني آية الله على خامنئي أعداء أجانب يوم الثلاثاء الماضي بالتدخل في شؤون البلاد. ريك نوك* *صحفي أميركي يمشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»