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«الإنترنت» وانتهاك الخصوصية
تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018
مثلما تفعل الشركات التي تهتم بجمع المعلومات حول المنتجات التي يشتريها زبائنها من خلال الاطلاع على بياناتهم من أجل استهدافهم بالإعلانات الترويجية حول السلع التي تهمهم، فإن هناك أطرافاً أخرى تهتم بجمع المعلومات التي تتعلق بنا نحن الأميركيين عن طريق شبكة الإنترنت مثل نشاطنا أثناء البحث في موقع «جوجل» أو تبادل البريد الإلكتروني مع الأصدقاء.
والكثير من الناس ينظرون إلى هذا الأمر على أنه يمثل انتهاكاً للخصوصيات الشخصية، خاصة عندما تعمل الشركات على جمع البيانات الحساسة مثل المعلومات المتعلقة بسلوكيات أقربائنا وتاريخنا الطبي وتستغلها في أغراض تجارية. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تكريس الانقسام الاجتماعي. ومن أمثلة ذلك أن «فيسبوك» يكشف عن اعتقاداتنا السياسية استناداً إلى الصفحات والحسابات التي نتردد عليها وتنال «إعجابنا»، فضلاً عن محتويات ملفاتنا الشخصية من البيانات التي تعبر عن توجهاتنا ومواقفنا. ونتيجة لذلك يكون من السهل استهدافنا بالإعلانات السياسية والتجارية التي تتفق مع تلك التوجهات والرغبات. وتكون لهذه الظاهرة نتائجها السلبية، فهي تحرمنا من الاطلاع على ما يهتم به غيرنا وخاصة فيما يتعلق برؤاهم السياسية. وتبلغ هذه المشكلة من الخطورة الحدّ الذي دفع بالكاتب والناقد والمحلل لنتائج ثورة المعلومات «إيلي باريزي» إلى الاعقاد بأن سبب الاستقطاب السياسي الذي تعاني منه أميركا يعود لمواقع التواصل الاجتماعي التي أفرغتنا جميعاً في جهاز إلكتروني للفصل والفرز. ويمكن للإعلانات ذات الأغراض السياسية أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال..
ويشكل ما ذكرناه جزءاً من السبب الذي يفسر دخول القانون الجديد الذي أجازه برلمان الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وبحيث يدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول شهر مايو المقبل (2018) والذي يمنح المواطنين حق الاعتراض على «معالجة بياناتهم الشخصية واستغلالها» في أغراض التسويق والترويج وبقية الأهداف الأخرى. ولقد واجه هذا القانون الجديد احتجاجات من شركات صناعة الإعلان والشركات التكنولوجية التي قالت إنه سيحرمها من العوائد الإعلانية التي تحتاج إليها لبتشغيل منصّات مواقع التواصل الاجتماعي. وقال خبراء، إن مواقع البحث والتواصل الاجتماعي على «الإنترنت» سوف تسعى على ضوء هذه الإجراءات الجديدة، إلى تقديم محتوى أكثر اجتذاباً للمستخدمين كحافز جديد حتى «يسمحوا لها» باستغلال بياناتهم في الأغراض التجارية والسياسية.
وفي الولايات المتحدة، يتم شراء معظم الإعلانات من الشركات والمؤسسات مقابل السماح للمعلنين باستهداف الشرائح المختلفة من الناس على الإنترنت، وفقاً للبيانات المتعلقة بتوجهاتهم واهتماماتهم. وتقضل الشركات شراء الإعلانات بعد أن تتأكد من أن عدداً كبيراً من الناس سوف يشاهدونها. وأعلن خبيران عضوان في «تحالف صناعة الإعلانات الرقمية» في الولايات المتحدة عن قبولهما لاحتجاجات المستهلكين والسماح لهم بإجراء بحوثهم الاستقصائية حول انتهاكات الخصوصية ومخالفة القوانين.
وفي الوقت الذي يمكن فيه للمبادئ التي يقوم عليها القانون الأوروبي الجديد أن تؤدي إلى وضع المزيد من القوانين والإجراءات الجديدة التي تضمن حماية الخصوصيات الشخصية، فإن جيمس ريسيف المهندس السابق في شركة «جوجل» يتوقع أن توافق الشركات التكنولوجية في البداية على السماح للمستخدمين بعدم استخدام «الكعكات» التي تتعقّب نشاطات مستخدمي «الإنترنت» أثناء إبحارهم في الشبكة من أجل منع المعلنين من استهدافهم. وبالرغم من أن ذلك سوف يخفّض كمية البيانات التي يمكن لشركات التكنولوجيا تجميعها، إلا أن هذا الإجراء لا يكفي لمنع شركات الإعلان من استهداف المستخدمين، لا سيما أن الشركات التجارية يمكنها جمع تلك البيانات من خلال سجلّ مشترياتهم من المخازن والأسواق الكبرى واستهدافهم بعد ذلك بالإعلانات. وهذا ما دفع ريسيف إلى القول بأن على الأميركيين أن يبتدعوا أساليب أكثر تعقيداً لكشف ما يمكن للمعلنين أن يعرفوه عنهم.
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كارا آلايمو*
* أستاذة محاضرة في مادة العلاقات العامة في «جامعة هوفسترا» ومستشارة تكنولوجيا الاتصالات في إدارة أوباما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة (واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس)