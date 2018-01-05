«الإنترنت» وانتهاك الخصوصية تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 مثلما تفعل الشركات التي تهتم بجمع المعلومات حول المنتجات التي يشتريها زبائنها من خلال الاطلاع على بياناتهم من أجل استهدافهم بالإعلانات الترويجية حول السلع التي تهمهم، فإن هناك أطرافاً أخرى تهتم بجمع المعلومات التي تتعلق بنا نحن الأميركيين عن طريق شبكة الإنترنت مثل نشاطنا أثناء البحث في موقع «جوجل» أو تبادل البريد الإلكتروني مع الأصدقاء. ويشكل ما ذكرناه جزءاً من السبب الذي يفسر دخول القانون الجديد الذي أجازه برلمان الاتحاد الأوروبي مؤخراً، وبحيث يدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول شهر مايو المقبل (2018) والذي يمنح المواطنين حق الاعتراض على «معالجة بياناتهم الشخصية واستغلالها» في أغراض التسويق والترويج وبقية الأهداف الأخرى. ولقد واجه هذا القانون الجديد احتجاجات من شركات صناعة الإعلان والشركات التكنولوجية التي قالت إنه سيحرمها من العوائد الإعلانية التي تحتاج إليها لبتشغيل منصّات مواقع التواصل الاجتماعي. وقال خبراء، إن مواقع البحث والتواصل الاجتماعي على «الإنترنت» سوف تسعى على ضوء هذه الإجراءات الجديدة، إلى تقديم محتوى أكثر اجتذاباً للمستخدمين كحافز جديد حتى «يسمحوا لها» باستغلال بياناتهم في الأغراض التجارية والسياسية. وفي الولايات المتحدة، يتم شراء معظم الإعلانات من الشركات والمؤسسات مقابل السماح للمعلنين باستهداف الشرائح المختلفة من الناس على الإنترنت، وفقاً للبيانات المتعلقة بتوجهاتهم واهتماماتهم. وتقضل الشركات شراء الإعلانات بعد أن تتأكد من أن عدداً كبيراً من الناس سوف يشاهدونها. وأعلن خبيران عضوان في «تحالف صناعة الإعلانات الرقمية» في الولايات المتحدة عن قبولهما لاحتجاجات المستهلكين والسماح لهم بإجراء بحوثهم الاستقصائية حول انتهاكات الخصوصية ومخالفة القوانين. وفي الوقت الذي يمكن فيه للمبادئ التي يقوم عليها القانون الأوروبي الجديد أن تؤدي إلى وضع المزيد من القوانين والإجراءات الجديدة التي تضمن حماية الخصوصيات الشخصية، فإن جيمس ريسيف المهندس السابق في شركة «جوجل» يتوقع أن توافق الشركات التكنولوجية في البداية على السماح للمستخدمين بعدم استخدام «الكعكات» التي تتعقّب نشاطات مستخدمي «الإنترنت» أثناء إبحارهم في الشبكة من أجل منع المعلنين من استهدافهم. وبالرغم من أن ذلك سوف يخفّض كمية البيانات التي يمكن لشركات التكنولوجيا تجميعها، إلا أن هذا الإجراء لا يكفي لمنع شركات الإعلان من استهداف المستخدمين، لا سيما أن الشركات التجارية يمكنها جمع تلك البيانات من خلال سجلّ مشترياتهم من المخازن والأسواق الكبرى واستهدافهم بعد ذلك بالإعلانات. وهذا ما دفع ريسيف إلى القول بأن على الأميركيين أن يبتدعوا أساليب أكثر تعقيداً لكشف ما يمكن للمعلنين أن يعرفوه عنهم. ---------- كارا آلايمو* * أستاذة محاضرة في مادة العلاقات العامة في «جامعة هوفسترا» ومستشارة تكنولوجيا الاتصالات في إدارة أوباما ينشر بترتيب خاص مع خدمة (واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس)