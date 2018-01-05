مواصلة الجهود نحو الريادة في قطاع الفضاء تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 لم يكن طموح الإمارات يوماً بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم حلماً أو مجرد شعارات، بل هو واقع ملموس لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ويراه جلياً كل من يتابع مسيرة الدولة التنموية ونهضتها الشاملة في صورة إنجازات محققة، ورؤى واضحة المعالم تنجز أهدافها يوماً تلو الأخر، ومكانة أعلى تتبوأها الإمارات في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي إطار «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، لم تترك الدولة مجالاً دون أن يكون جزءاً من رؤيتها التنموية وخططها لتنويع مصادر دخلها والوصول إلى اقتصاد معرفي مستدام يكون لبنة في ديمومة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد، ومع تطورات العصر من حولنا، والثورة التكنولوجية الضخمة التي يشهدها العالم، تدرك الإمارات أن مواكبة هذا التطور تتطلب خوض شتى المجالات التي تضمن ريادتها عبر السنوات والعقود القادمة، وتؤمّن مستقبل أجيالها، وتؤسس لمرحلة الاقتصاد المعرفي. وتحقيقاً لرؤية الإمارات ودعم مكانتها في مجال علوم الفضاء، وضعت الدولة ومؤسساتها المعنية كافة، خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة والابتكار، وسخرت القيادة الرشيدة للدولة الإمكانات والميزانيات التي تسهم في تنفيذ محددات استراتيجيتها، وتركزت جهودها على تأسيس قطاع فضائي متكامل بكل ما يتطلبه من كفاءات بشرية متعلمة وواعية قادرة على المنافسة في هذا المجال، وكذلك توفير واحدة من أحدث البنى التحتية والتكنولوجية وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز بشكل أساسي على تشجيع ودعم جهود البحث العلمي والابتكار كونه السبيل إلى تحقيق هذا الهدف الطموح، وترجمةً لجهود الدولة في هذا الإطار تجاوزت قيمة استثمارات الدولة في قطاع الفضاء الـ20 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها، فضلاً عن تأسيس الدولة للمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن، واليوم، وبفضل تلك الجهود، استطاعت وكالة الإمارات للفضاء في نحو ثلاث سنوات تحقيق نجاحات وإنجازات تمكنت خلالها من النهوض بالقطاع الفضائي الوطني وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية لتمضي بطموح متجدد لتحقيق ريادة إماراتية في مجال الفضاء، ويبرز ذلك من خلال إصدار السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في الدولة التي وضعتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في شهر سبتمبر من عام 2016، ودعم ورعاية البرامج الفضائية الابتكارية مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها مع وكالات الفضاء العالمية، والحصول على عضوية أهم المنظمات العالمية، وهو ما يعزز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي. وضمن السياق ذاته، واستكمالاً للجهود المبذولة لتلبية متطلبات ريادة الدولة في هذا القطاع، عقد مجلس أمناء المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء برئاسة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، مؤخراً، اجتماعه الأول في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، وذلك لاستعراض الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية للمركز، وأكد الأحبابي أن جهود المركز ستنصب خلال العام المقبل على تشجيع المجتمع العلمي لتقديم المزيد من المشاريع البحثية التي تتناغم مع خطط الدولة للاستكشاف الفضائي وتطوير المقدرات الفضائية، إضافة إلى دعم الأبحاث الحالية لضمان تحقيقها لأهدافها. ويلعب المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء دوراً حيوياً في رفد المجتمع العلمي والبحثي بتكنولوجيا متطورة وكوادر بشرية بحثية متخصصة، وتقديم المشورة والدعم اللازمين للمشاريع البحثية، كونه أول مركز بحثي فضائي من نوعه على مستوى الشرق الأوسط يدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجالات وعلوم وتكنولوجيا الفضاء. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.