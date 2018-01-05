حكومة النمسا الجديدة.. هل تندفع نحو اليمين؟ تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 في 18 ديسمبر الماضي، قام الرئيس النمساوي «ألكسندر فان دير بيلين»، وهو زعيم سابق لحزب «الخضر»، بتعيين حكومة يمينية جديدة. ووافق أكبر فائزين في انتخابات أكتوبر – حزب «الشعب» النمساوي (يمين وسط) وحزب «الحرية» اليميني الراديكالي - على أجندة مشتركة. يُذكر أن زعيم حزب الشعب «سيباستيان كورتز» – 31 عاماً – قد تولى منصب رئيس الحكومة الجديد - أو المستشار – وهو الفاعل الرئيسي في السياسة النمساوية. وفاز حزبه بنسبة 31.5% من خلال الدعوة إلى تقييد الهجرة والحد من دعم المهاجرين، مشيراً في الأساس إلى المسلمين. وقد كان هذا في الأصل واحداً من القضايا المميزة لحزب «الحرية»، حيث تعد النمسا من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي التي تلقت طلبات من طالبي اللجوء منذ عام 2015. وقد ادعى «كورتز» الفضل في إقناع البلدان على «طريق البلقان»، من اليونان إلى وسط أوروبا، بإغلاق حدودها. الحد من الهجرة إلى أوروبا مما لا يثير الدهشة أن الحكومة الجديدة تدعو إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أنه في النصف الثاني من عام 2018، ستتولى النمسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي؛ وينص اتفاق الائتلاف على أن الأولوية هي «حماية» حدود الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم، بيد أن هذه السياسات أصبحت سائدة في النمسا وفي أماكن أخرى. وخلال الحملة النمساوية، طالب الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» النمساوي بأن تفرض الحكومة السيطرة على الهجرة، مقترحاً «حماية» الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخفض «كبير» للهجرة بحلول عام 2020، وزيادة عمليات الترحيل - لا شيء مختلفاً عما تدعمه الحكومة الائتلافية. أعلنت الحكومة الجديدة عن رغبتها في وقف التسكين الخاص لطالبي اللجوء، وتقديم بدلاً من ذلك مراكز إقامة مركزية فقط. وعلاوة على ذلك، فإنها تريد الحصول على أموالهم للمساعدة على دفع الاعتمادات الأساسية. وقال الائتلاف إنه سيقلل بشكل كبير الحد الأدنى للرعاية الاجتماعية لطالبي اللجوء المعترف بهم وهؤلاء الذين يمنحون حماية ثانوية. وإلى جانب ذلك، تريد الحكومة أن «تكيف» قواعد التجنس، وهو ما يعني على الأرجح جعل من الأصعب بالنسبة للكثيرين (ليس الجميع) أن يصبحوا مواطنين نمساويين. تنفيذ إصلاحات نيوليبرالية كما أعلنت الحكومة الجديدة عن تغييرات مهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في النمسا. فهي تعتزم خفض المزايا الممنوحة للعاطلين وزيادة المساعدات. كما تخطط لزيادة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل إلى 12 ساعة؛ وخفض ضرائب الشركات. والنمسا لديها بالفعل حدود قانونية لمدى العجز في الموازنة؛ وتخطط الحكومة الجديدة لوضع ذلك في القانون الدستوري. ويريد حزب «الشعب» النمساوي وحزب «الحرية» اليميني الراديكالي البدء في مطالبة الطلاب برسوم التحاقهم بالجامعات، حيث إن الجامعات الحكومية في النمسا مجانا تقريباً – على الرغم من أن هذا ربما يتم تعويضه بالإعفاءات الضريبية بعد التخرج. كما تريد الحكومة الجديدة التصديق على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (سيتا). ولو كان الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» النمساوي انضم للحكومة لرفض بعض هذه السياسات. ومع ذلك، فإن أياً منها يمثل تغييراً حقيقياً. والعديد من الدول الأوروبية - وليس فقط تلك التي لديها حكومات يمينية - اتخذت إجراءات مثل خفض حدود عجز الموازنة والرعاية الاجتماعية. إمكانية التراجع الديمقراطي كيف ستؤثر الحكومة الجديدة على المعايير الديمقراطية؟ هل ينبغي أن نتوقع تحولاً إلى«الديمقراطية المتعصبة» (غير الليبرالية)؟ يتولى حزب «الحرية» الراديكالي اليميني مسؤولية الوزارات الرئيسية مع سيطرة سياسية على أجهزة الشرطة والجيش والاستخبارات. وفي الوقت نفسه، فإن الشخصيات البارزة في الحزب مدمجة بشكل جيد في الدوائر اليمينية المتطرفة. وهناك، تقوم هذه الشخصيات بتجنيد أشخاص في مناصب قيادية في الوزارات والشركات المملوكة للدولة. ويخشى بعض المراقبين من أن الحكومة ستحاول التأثير على الأخبار التليفزيونية العامة. وهذا يرجع في جزء منه إلى أن الحكومة اليمينية السابقة في النمسا، التي تولت السلطة من 2000 – 2007، حاولت منع التغطية السلبية. ومؤخراً، وجه ممثلو حزب «الشعب» النمساوي وحزب «الحرية» اليميني الراديكالي انتقادات حادة للصحفيين من التليفزيون العام النمساوي. كما ساءت سمعة الحكومة السابقة بسبب فسادها. لذا فهناك بالتأكيد احتمال بوجود سوء سلوك سياسي خطير، حتى داخل حدود ما يعرف عادة بالديمقراطية الليبرالية. ضعف المعارضة في عام 2000، عندما شكل حزب «الشعب النمساوي» بالفعل ائتلافاً مع حزب «الحرية» اليميني الراديكالي، نزل العديد من النمساويين إلى الشوارع، في تحدٍ للسمعة التي اكتسبتها البلاد فيما يتعلق بنشاطها الاحتجاجي المحدود. أما هذه المرة، فهي مختلفة. فبينما احتجت جماعات المجتمع المدني ضد الائتلاف الجديد، فإنها ربما تكون أقل قدرة على الحشد هذه المرة. وفي البرلمان، توقف «الديمقراطيون الاجتماعيون» عن معارضة الائتلافات المستقبلية مع حزب «الحرية» اليميني الراديكالي، وبالتالي قلت مصداقيتهم فيما يتعلق بالدعوة إلى الغضب. نانيس فيسكيرشر* *باحث بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»