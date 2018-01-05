أوروبا و«النووي» الإيراني تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 هيمنت الاحتجاجات المذهلة والمهمة التي تشهدها إيران على العناوين الرئيسية في الأيام الأخيرة، ولكن هناك لحظة أخرى مترتبة تقترب سريعاً بالنسبة لإيران والغرب. ولا ينبغي التغاضي عنها في خضم الإثارة والقلق على المواطنين الإيرانيين الذين يدافعون بشجاعة عن حقوقهم. ومنذ أن أصدر ترامب قراره في شهر أكتوبر بعدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني، داومت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إرسال مبعوثين إلى واشنطن للضغط على الإدارة لتأخير أو الحد من الجهود الرامية لإصلاح ما تعتبره اتفاقاً معيباً. ورغم ذلك، هناك طريقة أكثر إيجابية أمامنا، إذا استطاع الأوروبيون التشبث بها قبل أن تتلاشى. وعلى الرغم من أن الاتفاق النووي يضع قيوداً على برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم باستخدام الطرد المركزي، سيُسمح للنظام في غضون ست سنوات بإنتاج الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. وفي خلال ست سنوات أيضاً، تعتزم الأمم المتحدة إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران والمرتبطة بالأسلحة النووية. وبصفتها طرفاً في الاتفاق النووي، ستسمح واشنطن لإيران باستيراد ما تحتاج إليه لإنتاج أجهزة الطرد المركزي على نطاق صناعي، وهو ما سيؤدي على مدى السنوات المتعاقبة إلى تقليص الوقت اللازم لتصنيع الوقود اللازم للقنبلة إلى مجرد أيام. وفي الوقت نفسه، لا يزال برنامج الصواريخ بعيدة المدى يواصل التقدم - وهو يتقدم بشكل مطرد نحو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة خصيصاً لحمل رؤوس نووية. ويحب المسؤولون الأوروبيون التأكيد على أن إيران ستظل عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخضع لبروتوكولها الإضافي. ولكن إذا كانت هذه الأمور كافية في حد ذاتها، فلن تكون هناك حاجة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. ونظراً للطبيعة العدوانية والتوسعية للنظام الإيراني، فإن الساذج والمخادع هو فقط الذي سيقبل بهذين الشرطين. لقد استغرق الأمر 15 عاماً تقريباً للتوصل إلى الاتفاق النووي - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة - بعد اكتشاف برنامج إيران النووي، الذي كان يوماً ما سراً، في عام 2002. ويجب على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في وضع نهج مشترك لمنع حدوث أزمة نووية تأخرت مؤقتاً بسبب هذا الاتفاق. وعلى الرغم من أن تحديد موقف مشترك بشأن وقف التطوير النووي لإيران سيستغرق شهوراً، فإنه بات من الضروري الاتفاق على البدء في هذه العملية. وبحلول منتصف يناير، يجب أن يقرر ترامب ما إذا كان يريد الاستمرار في التنازل عن العقوبات النووية الأميركية المفروضة على إيران والبقاء طرفاً في الاتفاق. وعندما أعلن الرئيس قراره بعدم التصديق في شهر أكتوبر، دعا الكونجرس والأوروبيين للعمل معه لإصلاح الاتفاق. وإذا رفض الأوروبيون، فإن المسؤولية تقع على عاتق الكونجرس والإدارة لإيجاد سياسة أميركية جديدة تجاه الاتفاق النووي. ورغم ذلك، فقد أعرب المبعوثون الأوروبيون لواشنطن عن معارضتهم لمشروع قانون الكونجرس الذي ينص، من الناحية القانونية، على أن الولايات المتحدة لن تقبل أي نمو في تخصيب إيران لليورانيوم أو إنتاج البلوتونيوم القابل للاستخدام في الأسلحة والذي من شأنه تقليل الوقت لأقل من 12 شهراً. والهدف من ذلك هو وضع خط أحمر قابل للتنفيذ: فبدلاً من انتهاك هذه القيود الأميركية ومواجهة العودة سريعاً إلى العقوبات النووية، يمكن لإيران أن تؤخر طوعاً خططها لتوسيع إنتاجها من أجهزة الطرد المركزي، على النحو المبين في خطتها للتخصيب على المدى الطويل، والتي هي عنصر ثانوي من خطة العمل الشاملة المشتركة. ديفيد ألبرايت* وأندريا ستريكر** *رئيس ومؤسس معهد العلوم والأمن الدولي ** محلل سياسي بارز في المعهد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»