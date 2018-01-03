أميركا اللاتينية.. النمو والبيئة تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018 أدوات الحوكمة اليقظة في البرازيل والتوجيه الرشيد للمزارعين ورغبة المواطنين في محاسبة المسؤولين يمكنها ألا تجعل فترة الازدهار التالية جحيماً بيئياً. الطلب يتصاعد مرة أخرى على النفط والمعادن والحبوب وهي السلع الأساسية التي ارتبطت بها مصائر أميركا اللاتينية لفترة طويلة، وبعد عام من فضائح الفساد والاضطرابات السياسية لا يستطيع المرء إلا أن يسمع صوت تنفس الصعداء الجماعي، أم أنه صوت ناقوس الخطر؟ صحيح أن سكان أميركا اللاتينية أصبحوا أكثر حماساً للدفاع عن بيئتهم عن ذي قبل، وأصبحوا أقل تقبلاً للخطاب الحكومي الذي يشير إلى أن التلوث وحرق الغابات ليس إلا ضريبة للتقدم. وهناك عمل لمن يريدون تجنب لعنة البضائع خاصة مع تصادم الطلب على البضائع الزراعية مع تأثير تغير المناخ. وارتفاع درجة الحرارة وعدم انتظام سقوط الأمطار يعاقب الدول النامية ويعرقل إنتاج الأراضي الزراعية الاستوائية. ويرى والتر فيرجارا المتخصص في الغابات والمناخ في «معهد الموارد الدولية» أن «ارتفاع أسعار السلع الأولية يعني استمرار الميل إلى الاعتماد على الزراعة. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتقلب المناخ بشكل أكبر، ستمارس الأنشطة الاقتصادية ضغوطاً أكبر على رأس المال الطبيعي من الماء والتربة والغطاء النباتي وتؤثر في نهاية المطاف على إنتاجية هذه المناطق». ولنأخذ القهوة كمثال وهي أكثر المشروبات شعبية في الدول الغنية وأكثر السلع تداولاً بعد النفط. ومع توقع ارتفاع الاستهلاك باطراد على امتداد العالم، فإن الضغط على مناطق زراعتها سيتزايد رغم أن تغير المناخ يخرج أفضل الأراضي من حيز إنتاجها، وأشار معهد مكينزي جلوبال في الآونة الأخيرة إلى أن صناعات الزراعة والغذاء في أميركا اللاتينية «تستهلك مثلي أو ثلاثة أمثال كميات المياه لنظيرتها في الولايات المتحدة والصين». والمشكلة أضخم في البرازيل التي بها أكبر غابات استوائية مطيرة في العالم، وأدى فيها قطع الأشجار وإقامة التجمعات السكانية والطرق السريعة والتعدين ومزارع الماشية إلى القضاء على 18% من الغابات البرازيلية المطيرة في العقود الأربعة الماضية فحسب. وقضى صانعو السياسة في البلاد العقدين الماضيين في وضع نظام لمعاقبة منتهكي القانون بينما شجعوا الفلاحين وأصحاب مزارع الإنتاج الحيواني على تعزيز العائد دون الإضرار بالبيئة، واستطاعت السلطات تعقب قطع الغابات وفرض غرامات على المنتهكين بعد أن طالبت أصحاب الأراضي في الريف بتسجيل عقاراتهم. وهناك أكثر من 90% من المزارع مسجلة في منطقة الأمازون الآن. وتشديد القيود وموافقة القطاع الخاص على مقاطعة اللحوم وفول الصويا المنتجة في أراضي تم تطهيرها بشكل غير قانوني، كل هذا أبطأ توسع المراعي وقلص مبيعات اللحوم من المناطق المشتبه بها. وساهمت سياسة المكافآت أيضاً في التصدي للمشكلة بما في ذلك حوافز إصلاح الأراضي المتدهورة ودعم التكنولوجيا المتقدمة مثل الزراعة بغير حرث والمزج بين الغابات والمحاصيل وتنقلات قطعان الماشية للحفاظ على المراعي حتى يستطيع المزارعون تعزيز الناتج دون ابتلاع أراضٍ جديدة ودون التسبب في إنتاج المزيد من الكربون في الجو. ويعتقد جودسون فالينتيم الخبير في الزراعة الاستوائية في مركز «إمبرابا» البحثي في البرازيل أنه «إذا أصبح الفلاحون وأصحاب مزارع الإنتاج الحيواني قادرين على الحصول على الائتمان والتكنولوجيا وحسنت البرازيل معايير الحفاظ على البيئة، فمن الممكن التوفيق بين الإنتاجية العالية وتقليص انحسار غطاء الغابات». وأشار «فالينتيم» إلى أن معدل القطع التام للغابات ما زال مزعجاً، لكن مقدار الغابات التي يتم إصلاحها في أمازون أكثر بالفعل بواقع 30 مرة من الإجمالي السنوي للغابات التي يتم قطعها، ومثل هذا التقدم حيوي. وبالاستعانة بأحدث الأبحاث فإن هذا ساعد على القضاء على بعض الأساطير البيئية التي منها الزعم بأن النمو الاقتصادي هو ناقوس الموت للغابات. ويرى أدلبيرتو فيريسيمو الخبير في الغابات الاستوائية في «معهد أمازون للشعوب والبيئة» أن «الأسواق ليست عدو غابات الأمازون. والشركات ستصبح بصفة عامة راعية طيبة للبيئة»، لكنه يؤكد أنه «إذا تراخت البرازيل في تطبيق القانون فإن ارتفاع قيمة العقارات سيمثل حافزاً على قطع المزيد من الغابات». والواقع أن تجدد شهية العالم للثروات الطبيعية ستضع أميركا اللاتينية في اختبار مرة أخرى. لكن أدوات الحوكمة اليقظة والتوجيه الرشيد للمزارعين ورغبة المواطنين في محاسبة المسؤولين يمكنها ألا تجعل فترة الازدهار التالية جحيماً بيئياً. ماك مارجوليس: كاتب متخصص في شؤون أميركا اللاتينية