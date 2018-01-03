مئوية الشرطة السوفييتية

تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018

في 20 ديسمبر الماضي، احتفلت الحكومة الروسية بالذكرى المئوية لتأسيس الشرطة السرية السوفييتية المعروفة باسم «تشيكا». وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تهنئته الرسمية مسؤولي ومخضرمي الأجهزة الأمنية على أن «يحيوا تقاليد وإرث أسلافهم».

وأشاد الكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الاتحادي بمدير جهاز إن. كيه. في. دي. الأمني في عصر ستالين، وبـ «الوسائل المرنة للدفاع عن نظام الدولة» في عهد يوري أندروبوف رئيس جهاز «كي. جي. بي» الاستخباراتي في سبعينيات القرن الماضي.

وتاريخ الجهاز الأمني الذي يشيد به بورتنيكوف كاف لأن يصيب بالصدمة. فحين انتزع «الجيش الأبيض» السيطرة على كييف من البلاشفة في أغسطس عام 1919، اكتشف الجيش منزلا يروي قصص تعذيب تقشعر لها الأبدان. وكان المنزل يستخدمه جهاز «تشيكا» الذي يعرف رسمياً باسم «لجنة الطوارئ لكل الروس لمكافحة الثورة المضادة والتخريب».

وكان الجهاز قد أقامته حكومة البلاشفة في ديسمبر عام 1917 لمكافحة «أعداء الطبقة» وأي شخص يهدد بقاء النظام الجديد. ويُقدّر مؤرخون أن عدد ضحايا «الإرهاب الأحمر» في الحرب الروسية الأهلية بين عامي 1917 و1922 بلغ ما يصل إلى مليوني شخص.

وكان هذا مجرد بداية حرب استمرت سبعة عقود للنظام السوفييتي ضد مواطنيه، تفاوتت خلالها الوحشية ونطاقها، لكن ظل «تشيكا»- الذي عرف فيما بعد باسماء منها «جي. بي. يو» و«إن. كيه. في. دي.» و«إم. جي. بي.» و«كيه. جي. بي.»- دوما في طليعة ممارسة القمع. وبعد فترة «الإرهاب الأحمر» الذي تمثل في التجمعات القسرية والمجاعات المدبرة والحرب على الدين والاستهداف المدروس لكل قطاعات المجتمع من رجال الجيش والدين والمثقفين، جاءت حقبة «التطهير الكبير» المتمثلة في الترحيل العرقي الجماعي وحملة مناهضة السامية و«العلاج النفسي العقابي» ضد المعارضين. ويشار عادة إلى أن الأشخاص الذين تضرروا من هذه السياسات بلغ عددهم 30 مليوناً، أي خمس عدد سكان الاتحاد السوفييتي في بداية العشرينيات.

فلاديمير كارامورزا

كاتب روسي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»