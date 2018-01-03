التجارة الأميركية.. الحمائية أم مكافحة الإغراق؟ تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018 رفعت الشركات الأميركية قضايا تجارية جديدة ضد منافساتها الأجنبية، بنطاق وتكرار لم تشهده الولايات المتحدة منذ أكثر من 15 عاماً، حسبما أظهرت وثائق حكومية، بينما تتشكل موجة من الشكاوى الجديدة في ظل الإدارة الحالية. وتوصل تحليل «واشنطن بوست» لبيانات وزارة الخارجية الأميركية إلى حدوث 23 نزاعاً تجارياً جديداً منذ يناير الماضي، وهو ما يجعل 2017 هو العام الأكثر ازدحاماً بالقضايا التجارية منذ عام 2001. وتستهدف القضايا الجديدة التجارة بين الولايات المتحدة و29 دولة. وجاءت شكاوى متعددة من شركات مالكوها أجانب، وفي تحول عن السنوات السابقة، تطالب بعض الشركات التي تحقق أرباحاً من الحكومة الأميركية بوضع قيود جديدة على منافساتها الأجنبية، مستفيدة من تعديل حديث في القانون الفيدرالي. وتأتي طفرة الشكاوى هذه، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إعادة صياغة الدور الأميركي في الاقتصاد العالمي. وقال وزير التجارة الأميركي «ويلبور روس»: «بتوجيه من الرئيس ترامب، أخبرنا الشركات الأميركية بأننا سنكون أكثر ميلاً لإنفاذ القوانين أكثر من أية إدارة سابقة، وفي الوقت ذاته سنظل ملتزمين بفعل ذلك بمهنية ومن دون تحيز، وبطريقة عادلة وشفافة»، مضيفاً: «إنهم يدركون أننا سنقف إلى جانب العمال الأميركيين في وجه الممارسات التجارية غير المنصفة». وتبدأ القضايا المتعلقة بالجمارك بتوجيه الشركات الأميركية اتهامات لمنافساتها الأجنبية رسمياً بـ«إغراق» منتجات في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة غير عادلة أو الاستفادة من دعم حكومي بصورة غير منصفة. وبعد ذلك، تقرر وزارة التجارة ووكالة أميركية شبه قضائية يُطلق عليها اسم «لجنة التجارة الدولية» ما ستفعله. ونوّه «روس» إلى أنه يرغب في أن تفتح الوزارة مزيداً من القضايا من تلقاء نفسها، وهو أمر قد يُوفّر على الشركات المصروفات القانونية. واتخذت وزارة التجارة الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه ببدء قضية تعرفة جمركية في نوفمبر الماضي ضد شركات توزيع صفائح معدنية في الصين، وهي المرة الأولى التي تبدأ فيها الحكومة الأميركية قضية من هذا النوع منذ عام 1985. وتدفع بعض الشركات الأميركية باتجاه فرض حصص سعرية، تحظر على الشركات الأجنبية البيع بسعر أقل من السعر الممنوح. وفي قضيتين خلال العام الجاري، استغلت ثلاث شركات بنداً في القوانين الأميركية يطلق عليه «شرط الحماية»، والذي يفرض ضرائب عامة على منتجات بغض النظر عن دولة المنشأ. ومثل هذه القضايا فريدة من نوعها لأنها تحتاج إلى توقيع مباشر من الرئيس، وقبل تولي ترامب المنصب، لم تسع أية شركة للحماية بهذه الطريقة منذ عام 2001. وأوضح «تشاد باون»، الباحث لدى «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، المعني بالتجارة العالمية، أن «حقيقة رفع اثنتين من تلك القضايا في عام 2017 يحمل إشارة واضحة إلى أن الشركات الأميركية تعتقد أن إدارة ترامب ستمنحها الحماية». وتتأهب إدارة ترامب للبت في القضيتين في بداية العام الجديد. وتزعم الشركات الأميركية الساعية إلى فرض جمارك أكبر على الواردات أن القيود التجارية ضرورية لتمهيد الميدان الاقتصادي، وحماية الوظائف الأميركي، وليست لها علاقة بالسياسة أو ترامب. فعلى سبيل المثال، تتهم شركة للورق في ولاية واشنطن، تعرف باسم «نورباك»، منافساتها الكندية بإغراق السوق الأميركية بمنتجات أرخص بكثير، ونتيجة لذلك، اضطرت «نورباك»، التي تبيع الورق للصحف والصناعات الأخرى، إلى تقليص عدد موظفيها من 450 شخصاً إلى 350 خلال العام الماضي. وفي هذه الأثناء، تطالب شركتان عائليتان، تمتلكان مزارع زيتون، هما «بيل كارتر فوودز» و«ماسكو فاميلي أوليف»، وزارةَ التجارة الأميركية بمواجهة مزارع الزيتون الإسبانية، وقد زعمتا أن هذه المزارع تستفيد من نظام مساعدات زراعية. ويزعم ائتلاف شركات من مصنعي الوقود الحيوي الأميركي أن الشركات المنافسة في إندونيسيا والأرجنتين تبيع منتجها في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة غير عادلة. ويؤكد أن الحكومة الأرجنتينية تمنح إعفاءات ضريبية للمصدرين بهدف دعم القطاع بصورة غير منصفة. وفي هذه الأثناء، تطالب شركتا «صنيفا» و«سولار وورلد» الأميركيتان المتخصصتان في تصنيع الألواح الشمسية، بحماية شاملة، وتزعمان أن فيضاناً من المكونات الرخيصة دخل بأسعار منخفضة إلى الولايات المتحدة قادماً من مصانع صينية، ومنذ ذلك الحين رفعت الشركتان قضايا إفلاس، وسرحتا آلاف الموظفين. ورغم ذلك، توجد شركات أخرى لا تعاني من تراجع، وتسعى لفرض جمارك على الواردات، وكانت الشركة الثالثة التي تطلب حماية شاملة خلال العام الجاري هي شركة الأجهزة المنزلية «ويرلبول»، التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، في حين أن إجمالي مبيعاتها بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الجاري. غير أن هوامش أرباح «ويرلبول» تضاءلت على مدى سنوات، وهي تدعي أنها تخسر شريحة سوقية في فئة رئيسة من المنتجات، ألا وهي «الغسالات الأوتوماتيكية»، وذلك بسبب شركتي «إل جي» و«سامسونج» الكوريتين. وتقول: «إن الشركتين أغرقتا السوق الأميركية بالغسالات، بينما تنقلان مراكز إنتاجهما حول العالم لتفادي الجمارك». بيد أن الشركات الأجنبية تدافع عن نفسها، وتشير إلى أنها توظف أميركيين أيضاً. وأفاد «جون هيرنجتون»، نائب رئيس شركة «سامسونج»، بأنه «ليس ثمة شك في التزامنا تجاه توفير فرص عمل في الولايات المتحدة، فنحن نعلم ما يعنيه أن نكون مصنّعين أميركيين، ونحن كذلك منذ وقت طويل». آرون كريج يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»