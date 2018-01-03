أميركا عام 2017 تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018 عادة ما يجلب العام الجديد معه وعداً بالمزيد من التقدم، لكن بالنسبة للأميركيين على جانبي الانقسام السياسي، نجد أن عام 2017 قد وعد بشيء آخر مختلف هو تنصيب الرئيس ترامب، الذي كان قد بنى حملته الانتخابية حول وعد بإحياء رؤية للماضي نظر إليها أنصاره بنوع من الحنين الشفيف، فيما توقعها خصومه برهبة. بعد مرور عام تقريباً على توليه الحكم، رأينا أجندة ترامب، وهي تمضي بشكل غير متسق. لكن إذا ما كان هناك موضوع مهم في عام 2017، فإن هذا الموضوع هو أن أميركا خلال هذا العام، علَقت في تاريخها، لدرجة أنها لم تستطع الهروب من أكثر فصول هذا التاريخ قسوة، وإغلاق انقسامها المؤلم. ومشاهدة فيلم «حرب فيتنام»، وغيره من الأعمال السينمائية التاريخية الأخرى، مثل الفيلم التسجيلي الذي يستعرض سنوات ووقائع الحرب الكورية، والذي أخرجه ديفيد هالبرستام تحت عنوان «الشتاء الأكثر برودة»، كانت بمثابة أدوات تذكير مطمئنة، بأن أميركا قد تجاوزت شخصيات متطرفة مثل دوجلاس ماك آرثر وريتشارد نيكسون. كما جعلتني هذه الأعمال أتساءل: كم دورة، أو فترة تاريخية تستطيع الولايات المتحدة تحملها، خصوصاً وأن مثل تلك الدورات والفترات من الانقسام السياسي الحاد، عادة ما تراكم أحزاناً جديدة تضاف لما هو موجود لدينا بالفعل. فهذا العام تحديداً أجج مناقشة كانت مؤلمة بالفعل، بشأن ما يتعين عمله حول النصب التذكارية للكونفدرالية. والجدل الدائر حول هذه المسألة تصاعد إلى مواجهة دموية في أغسطس الماضي، عندما تجمع بعض الأفراد المؤمنين بتفوق العنصر الأبيض دفاعاً عن تمثال الجنرال الكونفدرالي «روبرت ئي لي» في شارلوتسفيل، فيرجينيا. وهناك تعرض أحدهم، ويدعى «دي اندريه هاريس»، لضرب مبرح في جراج سيارات، كما لقي شخص آخر يدعى «هيثير هيار» مصرعة بعد أن قامت سيارة دودج تشالينجر مسرعة، يقودها «جيمس اليكس فيلد جي آر»، بدهس أشخاص كانوا يحتجون على المشاعر العنصرية للمتظاهرين الأصليين. والأحداث التي وقعت في شارلوتسفيل، دفعت العديد من المدن الأميركية لإزالة النصب الكونفدرالية التذكارية، بل وأوحت لبعض المواطنين بهدم تلك النصب بأنفسهم. لكن حتى مع حقيقة أن تلك التغيرات أوحت بأن موت «هاير» قد ساهم في صياغة توافق جديد، بشأن الشخصيات التي يتعين تكريمها، من خلال الفن الشعبي، فإن تجمع «وحدوا اليمين» الأصلي في فيرجينيا، كان في ذاته تذكيراً مؤلما، بأن المسائل التاريخية الأساسية التي تتراوح بين الأخلاق الشخصية للجنرال «لي» ودافع الولايات الجنوبية للانفصال.. لم تحل ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن، على الأقل بالنسبة لبعض الأميركيين. ورغم أن الحرب الأهلية الأميركية كانت حدثاً زلزالياً، مازال يعذبنا حتى الآن، وقد مر عليه قرن ونصف القرن، فإنه ليس الحدث الوحيد في التاريخ الأميركي الذي عاد من الماضي كي يسكننا مجدداً عام 2017. فجزء جوهري من عملية محاسبة التحرش الجنسي التي وصلت ذروتها في أكتوبر الماضي، من خلال نشر معلومات عن الاتهامات الموجهة إلى المنتج السوبر «هارفي وينشتاين»، كانت بمثابة مواجهة مؤلمة مع الأعذار التي التمسها الناس عبر الطيف السياسي، للرجال المتهمين بالتحرش في الماضي من جون إف. كنيدي، وكلارنس توماس، إلى بيل كلينتون. كان يتعين علينا خلال ذلك أيضاً، مواجهة حقيقة أن الفن الذي نحبه، قد يتشكل في الكثير من الأحيان، بوساطة سوء السلوك الجنسي المدعى للأشخاص الذين ينتجونه، وهناك أمثلة عديدة على ذلك في الحياة الأميركية. وبالإضافة إلى النصب التذكارية والتحرش الجنسي، كانت هناك أيضاً نواح تشابه مزعجة مع الماضي، منها مثلا الدروس التي فشلت أميركا أن تتعلمها من هذا الماضي. فبعد مرور 12 عاماً على إعصار كاترينا، تعرضت حياة مواطنين أميركيين عديدين للتدمير، بفعل إعصار آخر، فيما بدت الأمة الأميركية وكأنها قد أهملت المحنة التي حلت بجزء من سكانها لحد كبير. كما تم إشعال حرب جديدة على الصحافة، يمكن تشبيهها بتلك التي شنها نيكسون عليها إبان حكمه. وهناك بالإضافة لذلك، مستويات متصاعدة من عدم المساواة قد تتفاقم بسبب الخطة الضريبية التي يخطط الجمهوريون لإرسالها لمكتب الرئيس. إليسا روزنبرج كاتبة أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»