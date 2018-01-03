أولمبياد بيونج تشانج.. والخطأ الروسي تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018 جاك روبرتسون* ـ ــ ـ ـ ـ روسيا نفذت برنامجاً برعاية حكومية لتعاطي الرياضيين المنشطات على مستوى لم يسبق له مثيل، منذ البرنامج الذي سبق أن وضعته ألمانيا الشرقية لتعاطي المنشطات ـ ــ ـ ـ جاك روبرتسون* ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ربما كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفت مشاركة الفريق الروسي في الدورة الأولمبية الشتوية لعام 2018 والمقررة إقامتها في بيونج تشانج، في كوريا الجنوبية، بسبب نظام تعاطي المنشطات.، بيد أن الحُكم – الذي يسمح للرياضيين الروس بالتنافس تحت «علم محايد» - هو بمثابة مزحة، يقصد منها حفظ ماء الوجه مع حماية مصالح اللجنة الأولمبية الدولية ومصالح روسيا السياسية والتجارية. أشعر أن من حقي قول هذا؛ لأنني أنا الذي أجريت التحقيق نيابة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا). وقد خلص تقرير 2016 للتحقيق الذي أجرته الوكالة إلى أن روسيا نفذت برنامجاً برعاية حكومية لتعاطي المنشطات على مستوى لم يسبق له مثيل، منذ البرنامج الذي سبق أن وضعته ألمانيا الشرقية لتعاطي المنشطات. وفي هذه العملية، غشت روسيا المئات من الرياضيين النظيفين وتلاعبت بمكانهم الصحيح في البطولات العالمية والأولمبية. ومع ذلك، تحاول روسيا الآن الضغط لجعل المئات من الرياضيين ينافسون في بيونج تشانج، حيث سيدخلون باعتبارهم «أبطالاً أوليمبيين من روسيا» - وهي بالكاد تسمية محايدة، كما تشير اللجنة الأوليمبية الدولية. وقد يسمح لهم بالخروج من الحفل الختامي تحت العلم الروسي مع كتابة «روسيا» على زيهم. في عام 2016، لم تكن اللجنة البارالمبية الدولية (لذوي الاحتياجات الخاصة) لديها مشكلة مع منع الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو. وأشار رئيس اللجنة البارالمبية «فيليب كرافين» إلى أن روسا فضلت «الميداليات عن الأخلاق»، وبذلك فقد سخرت من الميثاق الأوليمبي. أعترف أن طرد جميع الرياضيين الروس هو عقوبة صارمة، لكن الشدة ضرورية وعادلة في نفس الوقت. إن القرارات الجبانة التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية قبل دورة الألعاب في ريو، ومرة أخرى الآن، لم تردع، بل بالأحرى شجعت محاولات الغش المستقبلية لروسيا دون خوف من أي رد انتقامي حقيقي. وقد كانت الإفشاءات الأولية لبرنامج تعاطي المنشطات الروسي نتيجة لشجاعة كل من «يوليا ستيبانوفا» و«فيتالي ستيبانوف». ويتمتع هذا الزوج (موظف سابق في لجنة مكافحة المنشطات الروسية) والزوجة (عداءة) بالوطنية والإيثار. وبسبب نواياهما الشريفة، وُصفا بأنهما خونة وأُجبرا على الفرار من الوطن خوفاً من التعرض للقتل. وهما يؤمنان بالرياضة النظيفة، وكذلك كنت أنا عندما بدأت التحقيق. ومع تطوره، أدركت أن الأمر كان أكبر مما أشتبه وسيتطلب مزيداً من الموارد. وعندئذ أدركت أن المشكلة لم تكن فقط في عالم المنشطات، بل أيضاً في عالم مكافحة المنشطات. وعندما طلبت مزيداً من المحققين، رفض رؤساء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لذا فقد قررت تسريب الوشاية إلى مراسل ألماني موثوق به والذي أعد فيلماً وثائقياً رفيع المستوى. وكما كنت آمل، فقد مارس الفيلم الوثائقي ضغطاً على وكالة مكافحة المنشطات لتزويدي بالموارد اللازمة لإجراء تحقيق شامل. وأيد التحقيق زعم رياضي روسي والشهادة المؤكدة لرياضيين روس آخرين بأن 99% من زملائهم على المستوى الوطني كانوا يتعاطون منشطات. واكتشفنا أنه عندما يرقى رياضي روسي إلى المستوى الوطني، لا يكون لديه أو لديها خيار في الأمر: إما أن يتعاطى المنشطات أو لا يتمكن من المواصلة. كان الرياضيون والمدربون على اتصال بالأطباء الروس الذين صمموا أنظمة تعاطي المنشطات، وكانوا بالفعل يتاجرون ويخزنون هذه المواد داخل مباني وزارة الرياضة الروسية. لقد أمضيت معظم حياتي المهنية في العمل مع وكالة مكافحة المخدرات والتحقيق مع عصابات المخدرات. وقد أكد الجميع، بدءاً من ضباط مكافحة المنشطات في روسيا إلى الشرطة السرية على أن الرياضيين سيجتازون بنجاح اختبارات المخدرات، أو أنهم إذا فشلوا، سيتم إخفاء الحقيقة. وعلى الرغم من كل هذا، فإنني لست أقل إحباطاً من الرياضيين الروس مقارنة بأقرانهم المهنيين، الشخصيات الرئيسية في مكافحة المنشطات على مستوى العالم والذين أيدوا القرار الحيادي للجنة الأولمبية الدولية. هذا القرار الذي وصف بأنه «انتصار أخلاقي». ولكي نكون واضحين، ليس هناك ما يدعو للإشادة أو الدفاع في هذا القرار، الذي يهيئ الرياضيين الشرفاء للمنافسة ويناهض الرياضين المتعاطين للمنشطات. وسيتعين على الرياضيين الروس تلبية «شروط صارمة» للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، الأمر الذي يعد مهزلة كاملة. فهذه العقوبة تضمن أن يواجه الرياضيون من غير المتعاطين رياضيين قذرين. ومرة أخرى، ستضمن اللجنة الأولمبية الدولية أن يتم تجريد بعض «الأبطال» الأولمبيين المفترضين من ميدالياتهم من خلال إجراء اختبارات المنشطات على العينات المخزنة الخاصة بهم. وقد تمر سنوات قبل أن يتمكن هؤلاء الأبطال من الحصول على ميدالياتهم في رسالة بريدية، وليس على المنصة. وحتى الآن، لا تزال روسيا غير متعاونة. ولم يتم بعد تسليم المعلومات التي طلبتها لجنة مكافحة المنشطات. ولم يقر المسؤولون الروس بالذنب. *رئيس التحقيقات السابق في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»