حظوظ «الديمقراطيين» في الانتخابات النصفية تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018 الخريطة الانتخابية غير مشجعة بالنسبة لـ«الديمقراطيين»، خاصة ما يتعلق بأعضاء مجلس الشيوخ؛ إذ عليهم الدفاع عن 26 مقعداً، في مقابل ثمانية فقط بالنسبة لـ«الجمهوريين» ألبرت هانت* ـ ـ ــ ـ كل الانتخابات الوطنية التي تشهدها الولايات المتحدة توصف بالمهمة؛ ولكن مما لا شك فيه أن انتخابات 2018 النصفية ستكون حاسمة وبالغة الأهمية. فإذا فاز «الديمقراطيون» بأحد فرعي الكونجرس على الأقل، ستكون ثمة تساؤلات حول إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تواجه تحديات أخلاقية إضافة إلى شبح تقييد الأعمال الرئاسية. أما إذا تمكن «الجمهوريون» من الحفاظ على سيطرة كاملة على الكونجرس، فتوقعوا تجدد الهجمات على قانون «أوباماكير»، وجهوداً لخفض «ميدي-كير» والضمان الاجتماعي، وتعيين قاض أو قاضيين آخرين من الجناح اليميني المحافظ في المحكمة العليا. وعلى القدر نفسه من الأهمية ستكون السباقات التشريعية على صعيد الولايات وانتخابات حاكمية الولايات. وهذه الانتخابات إما ستلعب دوراً مكمِّلاً للسياسات الوطنية أو ستروم الرد عليها، كما ستعبّد الطريق لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تبعاً لإحصاء 2020. ومع بداية السنة الجديد، إليكم نظرة على ما يبدو عليه الوضع: مجلس النواب معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن «الديمقراطيين» سيحصلون على 24 مقعداً التي يحتاجونها لبسط سيطرتهم. وفي هذا الصدد، لفت انتباهي بشكل خاص تقييم «مارك جيرش»، الذي يرصد سباقات مجلس النواب لصالح «الديمقراطيين» منذ 40 عاماً، ويحظى بالتقدير والاحترام لرصانته، وحذره حيث قال في مقابلة معه الأسبوع الماضي: «إن حظوظنا قوية جداً»، مضيفاً:«الرقم 24 ليس صعباً جداً». «الديمقراطيون» يبدؤون انتخابات هذه السنة مع أفضلية في السباقات على الـ14 مقعداً التي يسيطر عليها «الجمهوريون» في «ولايات زرقاء» جداً (أي ولايات تميل تاريخياً إلى الديمقراطيين) مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي. ويتوقعون أن يفوزوا بمعظم هذه المقاعد. ففي ولاية آيوا، على سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي آيوا الموثوق الشهر الماضي تقدم «الديمقراطيين» على المرشحيْن «الجمهوريين» المنتهية ولايتهما، بهامش ضخم في أحدهما، بل يمكن القول إنه في حال اكتسحت الموجة الزرقاء الناخبين، يستطيع «الديمقراطيون» الفوز بمقاعد أكثر، بما في ذلك المقاعد «الجمهورية»، التي يفترض أنها آمنة في ولايات مختلفة مثل فلوريدا ويوتا وميشيجن وفرجينيا. «الجمهوريون» يتوقعون خسارة بعض المقاعد، ولكنهم يعتقدون أنهم سيحافظون على أغلبية ضئيلة بفضل مرشحين أقوياء انتهت ولاياتهم والكثير من المال. كما يتوقعون الفوز بعدد من المقاعد التي يسيطر عليها ديمقراطيون في ولايات «بنفسجية» (أي ولايات لا يهيمن عليه حزب معين وتتأرجح بين الديمقراطيين والجمهوريين) منقسمة سياسياً مثل مينيسوتا. مجلس الشيوخ تبدو الخريطة الانتخابية غير مشجعة بالنسبة للديمقراطيين في ما يتعلق بأعضاء مجلس الشيوخ؛ إذ عليهم الدفاع عن 26 مقعداً، في مقابل ثمانية فقط بالنسبة للجمهوريين. ومن أجل السيطرة على المجلس، سيتعين على «الديمقراطيين» الحصول على مقعدين جديدين. في الوقت الراهن، يواجه ستة مرشحين «ديمقراطيين» انتهت ولاياتهم تحديات صعبة، وإنْ كان اثنان منهم – جون تيستر عن ولاية مونتانا وجون مانشن عن ولاية ويست فرجينيا – يبدوان في حالة جيدة. وهناك ثلاثة مقاعد «جمهورية» يبدو أنها ستكون محل تنافس، ولكن «الديمقراطيين» يعتقدون أن مقعداً آخر على الأقل سيكون محل تنافس أيضاً، إما لأن منافساً يمينياً مدعوماً من جناح ستيف بانون (مستشار دونالد ترامب السابق) في الحزب «الجمهوري» سيهزم مرشحاً ًآمناً انتهت ولايته، أو نظراً لمفاجأة في تكساس أو ولاية أخرى سريعة التغير الديموغرافي. غير أنه حتى في حال صبّت كل هذه العوامل في مصلحة الديمقراطيين، فإنهم سيظلون مع ذلك في وضع سيئ نسبياً؛ ذلك أنه سيتعين عليهم الفوز في ثمانية من السباقات التنافسية العشرة – وجميعها ما عدا واحداً (سباق نيفادا) - تقع في ولايات فاز فيها ترامب العام الماضي. على أن الولاية التي يجب على الديمقراطيين الفوز فيها، والتي ليس لهم فيها خيار آخر غير الفوز، هي تينيسي، التي من المتوقع أن يشكّل فيها الحاكم السابق «فيل بريدسن» منافسة قوية في ولاية جمهورية جداً. ومن جانبهم، سيكون «الجمهوريون» قلقين ومتوترين إنْ لم يستطيعوا إزاحة السيناتورة «كلير ماكسكل» عن مقعدها في ولاية ميسوي، التي تميل إلى «الجمهوريين» عادة. الحكام. هناك 35 منصب حاكم ولاية للتنافس في هذه الانتخابات، يسيطر «الجمهوريون» على 26 منها، بينما يسيطر على منصب واحد، في ألاسكا، حاكم مستقل. وبالنسبة لـ«الديمقراطيين»، هناك الولايات الخمس الكبيرة: أوهايو، وفلوريدا، وميشيجن، وويسكونسن، وبنسلفانيا. وجميعها توجد الآن في أيدي «الجمهوريين» باستثناء بنسلفانيا. وما سيحدث في هذه الولايات يمكن أن يؤثر على الحياة السياسة الوطنية لأسباب متعددة، من بينها حقيقة أن كل هذه الولايات مثلت ساحات معركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ ولكن العامل الأكبر ربما هو التأثير الذي سيكون لها على إعادة رسم الدوائر الانتخابية بعد إحصاء 2020. ألبرت هانت * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»