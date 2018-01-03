الحرب الفاشلة على المخدرات تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018 مُنيت الحرب على المخدرات في الولايات المتحدة بفشل دمر الحياة، وملأ السجون وأهدر الثروات. وقد بدأت ِهذه الحرب خلال إدارة نيكسون بفكرة مفادها أنه لأن المخدرات ضارة بالناس، يجب أن يصعب الحصول عليها. ونتيجة لذلك أصبحت حرباً على المعروض. وبسبب الاعتراضات على البيروقراطية التي تركز على العرض، قالت ريجان أمام الأمم المتحدة في 25 أكتوبر 1988: «إذا لم نتمكن من وقف الطلب الأميركي على المخدرات، فلن يكون لدينا أمل في منع المنتجين الأجانب للمخدرات من تلبية هذا الطلب. ولن نصل إلى أي نتيجة إذا وضعنا عبئاً ثقيلاً من العمل على الحكومات الأجنبية أكثر مما نضع على رؤساء البلديات والقضاة والمشرعين في أميركا. وكما ترون، فإن كارتل الكوكايين لم يبدأ في ميديلين (بكولومبيا)، بل بدأ في شوارع نيويورك وميامي ولوس أنجلوس وكل مدينة أميركية يباع ويشترى الكوكايين فيها». كانت تحذيراتها متبصرة، لكنها لم تلق استجابة. وتظهر الدراسات أن الولايات المتحدة من بين أعلى الدول في معدلات تعاطي المخدرات. لكن مع فشل الحد من المعروض في خفض معدلات التعاطي، أدت أساليب الشرطة العدوانية إلى ملء السجون الأميركية بآلاف من المتعاطين الشباب، حيث تعلموا كيف يصبحون مجرمين حقيقيين. كما أدى الحظر على المخدرات إلى حوافز اقتصادية فاسدة تجعل مكافحة منتجي وموزعي المخدرات في غاية الصعوبة. وولّد ارتفاع أسعار المخدرات في السوق السوداء أرباحاً هائلة للجماعات التي تنتجها وتبيعها، وتم استغلال هذه المكاسب في شراء أحدث الأسلحة، واستئجار العصابات للدفاع عن تجارتهم، وتقديم الرشاوى للمسؤولين العموميين، وجعل المخدرات متاحة بسهولة بين الأطفال، لتحويلهم إلى مدمنين. وتتسبب عصابات المخدرات، المسلحة بالمال والأسلحة من الولايات المتحدة، في حدوث فوضى دموية في المكسيك والسلفادور وغيرهما من دول أميركا الوسطى. وفي المكسيك وحدها، أدى العنف المرتبط بالمخدرات إلى أكثر من 100 ألف حالة وفاة منذ عام 2006. وهذا العنف هو أحد الأسباب التي تجعل الناس يتركون تلك البلدان للقدوم إلى الولايات المتحدة. وعليه، يمكن للمرء أن يرى أن التركيز على المعروض لم يسهم كثيراً في الحد من تعاطي المخدرات، بينما يسبب مجموعة من الآثار الجانبية الرهيبة، فماذا يمكننا أن نفعل إذن؟ أولًا، يجب أن تعترف حكومتا الولايات المتحدة والمكسيك بفشل هذه الاستراتيجية. وحينئذ فقط يمكننا الانخراط في حملات تثقيفية على مستوى البلاد، لإقناع الناس بعدم تعاطي المخدرات. وتؤكد أزمة المواد الأفيونية الحالية أهمية الحد من الطلب. فهذا النهج، جنباً إلى جنب مع وجود الموارد الكافية والرسالة الصحيحة، يمكن أن يكون له تأثير مشابه للحملة الرامية إلى للحد من التدخين. وينبغي أن نلغي تجريم حيازة المخدرات على نطاق صغير للاستخدام الشخصي، للقضاء على تدفق المدمنين غير العنيفين للمثول أمام العدالة الجنائية. وأخيراً، يجب إنشاء مراكز علاجية مزودة بأفضل الأطباء وأحدث وسائل العلاج، حيث يستطيع الراغبون في العلاج الذهاب بلا خوف من الملاحقة وبثقة في أنهم سيتلقون الرعاية الفعالة. جورج بي شولتز* وبيدرو أسبي** --------------------------------- *وزير الخزانة الأميركي السابق وزميل في مؤسسة هوفر بستانفورد ------------------------------------------ **وزير المالية السابق في المكسيك ----------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»