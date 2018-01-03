آفاق نمو واعدة للقطاع السياحي تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018 لطالما كان القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي تعول عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية تحقيقاً لمحددات «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» الرامية لجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، مدعومة بالجهود الدؤوبة لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تستهدف بالأساس تحقيق استدامة النمو للدولة في مختلف القطاعات استعداداً لعصر ما بعد النفط، وقد عكفت الدولة على مدار سنوات على تهيئة وتوفير جميع الإمكانات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مشاركته في تنويع مصادر الدخل وإسهامه الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والعمل على تذليل التحديات كافة التي تحول دون تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي. ولم تأتِ تلك التوقعات الإيجابية من فراغ وإنما هي نتاج عدد من المقومات الضخمة التي يمتلكها القطاع السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسهم في جذب السياح وتوفير البيئة الأفضل للاستثمارات في مجال المشروعات السياحية، ما يمهد الطريق أمام القطاع لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفد الاقتصاد الوطني بعائدات ضخمة، ولعل أبرز تلك المقومات، التوسع في المشروعات السياحية واستقطاب الشركات السياحية العالمية، في ظل وجود بنية تحتية متطورة متمثلة في شبكة الطرق والنقل والمواصلات، وذلك بالتزامن مع مواصلة القطاع الفندقي لنشاطه ووجود مئات الفنادق الجديدة قيد الإنشاء، فضلاً عن جهود الحكومة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع المجمعات الترفيهية الجديدة التي كان من أبرزها عام 2017 متحف اللوفر أبوظبي الذي يشكل نقلة نوعية لسوق السياحة بالمنطقة، مع وجود العديد من الإجراءات والقرارات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في الدولة والتي كان أحدثها منح التأشيرات للسياح الروس والصينيين عند الوصول. لقد استطاعت دولة الإمارات أن تعزز مكانتها على خارطة الدول السياحية، وغدت منافساً قوياً ضمن قائمة الدول السياحية الأبرز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة ومساعي القيادة الطموحة للدولة لتعزيز تنافسيتها إلى الوصول للريادة العالمية، ولم تضع الدولة سقفاً لطموحاتها المرتقبة والمتوقعة من هذا القطاع الثري، فمازال أمامها الكثير من الأفكار والرؤى الاستشرافية التي ستبهر بها العالم، ولعل النمو المرتقب للقطاع السياحي على مدار السنوات المقبلة سيكون هو العامل الحاسم في تمكين هذا القطاع من لعب دور محوري في تحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل واستدامة النمو في الدولة. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.