عام سعيد تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 عرفت البشرية في السنة الفائتة مآسي وأحزاناً وفظائع فاقت الذهول، وغطت قتامتها الأيام كلها، فيما المسرات التي استوجبت التوقف عندها للابتهاج (الطارئ) والمؤقت، كانت شبه نادرة، انحسرت مساحتها إلى حدٍ أيقن المرء معه أن لا فرح ممكن في الحياة يجعلها في نظره تستحقُ أن تعاش. كان الفرح يُرى فيها لمحاً كبرق في فلاة. السنة المُغادرة كانت قاسية وثقيلة وضاغطة حتى أن أحدنا، لكي يهرب منها، كان "ينجحر" في كهف يائس ليبدو فيه كبوم أسطوري يتفكّر: أما آن لهذه السنة أن تنقضي؟! لكنّا نردد اليوم مع المرددين (تنذكر ولا تنعاد). أما هذا العام، فالأمل المهزوزة صورته في نفوسنا، سيكون الوحيد الذي سننشغل بترميمه لعل وعسى أن تستقيم العلاقة بيننا، أن يُحسن الظن بنا، ويرى فينا ما يجعلنا نستحقه بجدارة، حتى ولو لعام واحد على الأقل. هنالك عناوين علقت بالذاكرة من السنة المدبرة توقفت عندها، وأود مشاركة القارئ بها. نهاية توحّش: يوم العاشر من يوليو عام 2017 انتهت عسكرياً عصابة «داعش» في الموصل بالعراق، وبعدها بفترة لفظت أنفاسها في الرقة بسوريا. من الذي قام بالقضاء على الوحش فعلياً؟ لا نريد تسمية أحد بعينه، لكنّهم ليسوا سوى الأحرار والشرفاء في هذا العالم هم من أجهزوا عليه. السعوديات والسيارة: وأخيراً سُمح للسيدات السعوديات قيادة سياراتهن بأنفسهن، مما يعد نصراً للمرأة السعودية كما رآه العالم، لكن في الوقت نفسه ما حدث خطوة في الطريق الصحيح والطويل. القدس عربية: إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أشعل الأرواح قبل المظاهرات في غير مطرح في العالم، ونشّط الدبلوماسية العربية خصوصاً الفلسطينية، لتسجل ولأول مرة في التاريخ المعاصر كلمة (لا) في قاعة الأمم المتحدة، وليستطيعوا بعدها عزل أميركا على مستوى العالم، كون قرارها المُتخذ كان مخالفاً لجميع القوانين والقرارات الدولية الصادرة بشأن القدس الشريف والقضية الفلسطينية العادلة. نهاية رجل مهم: هو علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق. كان حليفاً للحوثيين وأسهم بوصولهم إلى انقلاب مسلح على السلطة الشرعية، ورغم هذا الخطأ المدوي في حق اليمنيين قبل شعوب المنطقة الخليجية والعربية، أراد الرجل التكفير عما فعله في الربع ساعة الأخيرة، لكن الحوثيين كانوا يبيتون له اغتيالاً يخرجهم نهائياً ليس فقط من قائمة الأعراف السياسية والتقاليد المجتمعية اليمنية العربية، بل ليدمغوا أنفسهم بهذه الفعلة أمام العالم، أنهم عصابة متفلّتة من كل قيمة أخلاقية. محمد حسن الحربي* *إعلامي وكاتب صحفي