فيتنام.. صعود تجاري تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 من الهواتف المحمولة إلى الأثاث، لا يبدو أن صادرات فيتنام تفقد زخمها، في تحد للنظرة القاتمة التي خيمت في مطلع العام عندما استمر الرئيس دونالد ترامب في تهديداته التجارية. فقد اعتزمت شركة «شوان هوا نام» لصناعة الأثاث تحقيق زيادة نسبتها 20% في طلبات التصدير في العام القادم من خلال استثمار 3 مليون دولار في شراء المعدات اللازمة للتوسع في الإنتاج، بحسب ما قال «لو دوي آنه»، المدير العام للشركة، في مقابلة معه. وأضاف أن الشركة، التي تتخذ من هانوي مقرا لها، تصنع طاولات المكاتب وخزانات لعدد من العملاء من بينهم «ايكيا». وأكد قائلا «إنني متفائل للغاية بشأن مبيعاتنا في العام القادم. فلدينا عملاء جدد في أوروبا في حين إن عملاءنا العاديين أرسلوا أيضا مزيدا من أوامر الشراء أكثر من العام الماضي». وقال «يوجينيا فيكتورينو»، خبير اقتصادي في مجموعة أستراليا ونيوزيلندة المصرفية في سنغافورة: «لقد رأينا فيتنام، وهي تنضج في هذا العقد مع تحولها إلى قوة عالمية في مجال التصنيع». وأضاف «إن تنويع المنتجات والأسواق يعزز الصادرات. ونحن متفائلون للغاية بشأن النمو، على الرغم من أننا لا نزال حذرين من القضايا الهيكلية مثل إرث الديون المعدومة». وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.65% في الربع الرابع من العام السابق، بحسب ما أظهرت البيانات يوم الأربعاء. كما زادت الصادرات بنسبة 21% في عام 2017 لتبلغ قيمتها 214 مليار دولار. نجوين ديو تو اوين كاتبة متخصصة في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»