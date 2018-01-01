التجارة الإلكترونية.. حماية للمستهلك والتاجر تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 في مبادرة تستهدف تشجيع وتحفيز رواد الأعمال نحو مزيد من التنظيم والنمو، وتعزيزاً لنشاط العاملين في قطاع المتاجرة الإلكترونية، وفتح قنوات تسويقية للمشروعات القائمة والمستقبلية، توجهت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي نحو إلزام أصحاب مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، الذين يمارسون أنشطة التجارة الإلكترونية بتصويب أوضاعهم، والحصول على رخصة قانونية لمزاولة هذا النشاط، سعياً لإيجاد حلول لبعض التجاوزات، بحيث يتم اعتماد ممارسة الأعمال إلكترونياً وفق إطار قانوني ينظم أعمال هذا النوع من المتاجرة، ويتيح فرصاً إضافية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، للبدء بأعمالهم التجارية بشكل مبتكر وقانوني. ويأتي توجّه الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، سعياً إلى تعزيز مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلكين بالسلع المقدمة إليهم من خلال ذلك، ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقنين وضع الأنشطة القائمة على الحسابات التي تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة، تساعدهم على تنمية أعمالهم، وتوسيع قاعدة المتعاملين معهم، وصولاً إلى إشراكهم في المعارض التجارية، والتعامل مع الشركات والمؤسسات بشكل رسمي. إن مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعطي مزيداً من الحماية للتجارة الإلكترونية، من خلال تقنين أنشطتها، وتقديم الدعم لممارسة هذا النوع من العمل التجاري بشكل صحيح، فضلاً عن إسهامه في تحديد الآليات التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشروعات فيه، وتعزيز معايير الأمان والاستدامة، حيث إن تقنين العمل وإصدار الرخص التجارية، يحمي أصحاب العمل من غلق حسابهم الإلكتروني، ولا يعرضهم للمخالفات التجارية، ويمنحهم القدرة على التحرك بصورة قانونية في معاملاتهم التجارية، داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق قيم الشفافية والاستدامة. كما تحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز توجهات الدولة نحو تعزيز التحول للحكومة الذكية، وتشجيع البيئة التنظيمية، وتطوير المبادرات الإلكترونية التي ترتكز على استحداث وتطوير الأطر التنظيمية للتجارة الإلكترونية، تكفل شفافية التبادلات، وتحمي المستهلك، وتقوي مصداقية المعاملات الإلكترونية، ما يعزز الثقة بسلامتها وصحتها، ويسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ويدعم مساعيها في تنويع التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدتها، في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها، إقليمياً وعالمياً، في جميع القطاعات، يحتم عليها إزالة كل العوائق التي قد تقف عائقاً أمام التطور في التجارة والمعاملات الإلكترونية، فالتزمت بتعزيز التطور القانوني والتجاري في تطبيق التجارة الإلكترونية بمصداقية ودقة، وعملت على تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات كافة، وتوفير خدمات كفؤة، بشكل يكافح التزوير، ويقلل من فرص الاحتيال، عبر إرسائها مبادئ موحدة في القواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، وخاصة أن التجارة الإلكترونية مكّنت من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري عبر الإنترنت، وساعدت في خلق تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج، وخاصة أن الأسواق باتت مفتوحة أمام المستهلكين من دون قيود أو حدود، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تؤمّن لهم الحماية من عمليات القرصنة والجرائم المتعلقة بالمعلوماتية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية