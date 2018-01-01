إيران وتسونامي الغضب الشعبي تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 الشارع الإيراني يخرج ضد الجوع والفساد والقمع واحتكار السلطة وكبت الحريات وسجون تعج بالمعارضين وبكل من يتجرأ على انتقاد النظام وسياسته الداخلية والخارجية، حيث تتمركز ثروة البلد بيد منظومة المرشد الأعلى وتشير بعض الدراسات المحكمة إلى أن 5% فقط من سكان البلاد يستحوذن على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة، بدءاً من المرشد وحاشيته، وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم، في حين أن 95% من الشعب يعيشون في الفقر، حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميركي، بحسب مؤسسة «بورغن»، بينما وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال 70 شخصاً من القادة الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية عن كيفية إنفاق هذه الثروات. ومن جهة أخرى تفيد إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هناك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر، ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة، وكان يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية – العراقية قال في تصريحات في مارس الماضي إن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليوناً من سكان البلاد يعانون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظراً لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة، وأكد آل إسحاق بالأرقام أن أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم، موضحاً أن البلاد تعاني من بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لدفع إيجار السكن. فطهران جاهزة لربيع إيراني يغير المعادلة الحاكمة في إيران بعد فشل ملف القنبلة النووية والملف السوري واليمني والفشل في فرض المالكي لدورة ثالثة في رئاسة الحكومة العراقية والفشل الاقتصادي والتنموي، ويبدو أن نيران الغضب الشعبي في تزايد يومي، وخاصة أن إيران دولة قوميات مضطهدة بلغات وعادات ومذاهب مختلفة ولها امتداد القوميات خارج الحدود الإيرانية وتلك الأقليات تسكن على الحدود وتفرض طوق حصار ديموغرافي بما أنها تقع بين 10 دول بقوميات مختلفة، ووجود 50 لغة ولهجة، و5 قوميات داخلية كبيرة (الأتراك، والكرد، والعرب، والبلوش، والتركمان) وغيرها من الأقليات غير الفارسية، التي تتوزع في 10 محافظات حدودية مع وجود حدود مشتركة بمسافة 8000 كم مع دول الجوار، مع وجود أضعف وأفقر طبقات المجتمع في المحافظات الحدودية. فما يحدث في إيران غير مسبوق في تاريخ الدولة المذهبية بعد سقوط الأقنعة عن رموز ولاية الفقيه، وبالتالي توسع المظاهرات الشعبية العارمة في إيران على نحو متسارع، حيث انطلقت الخميس الماضي من مدينة مشهد، وسرعان ما امتدت إلى العاصمة طهران والمحافظات الأخرى، بينما خرج المتظاهرون في 70 مدينة في مظاهرات عارمة، وما بدأ كمظاهرات احتجاج على ارتفاع الأسعار والفساد وسياسات الحكومة التعسفية ضد الفقراء والمهمشين، تحول إلى المطالبة بتغيير النظام ومواجهات مع الأمن وقتل بعض المتظاهرين، مما يعكس حالة اليأس التي وصل إليها المتظاهرون، وعلى السقوط المدوي للرمزية المتوهمة لنظام الملالي، حيث تعكس اللافتات المرفوعة وحرق بعض مراكز الحرس الثوري حقيقة مفادها وصول الحركة الجماهيرية إلى حالة اللاعودة بعد ارتفاع سقف المطالب في الشارع الإيراني.