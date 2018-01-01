إيران تنتفض تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018 أحداث سياسية جسام ليس فقط بالنسبة للمنطقة العربية، وإنما أيضاً على مستوى العالم أجمع خلال 2017. ولعل أبرز الأحداث التي مثلت علامة فارقة، ومثيرة للجدل في الوقت نفسه، اجتراء إدارة الرئيس دونالد ترامب على الإعلان عن نيتها تغيير موقع سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، وهي خطوة يرى كثير من المراقبين ذوي الصفة أن من شأنها تأجيج الصراع من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعقيد الموقف في ظل بوادر اتفاق بين الأطراف الفلسطينية لحل الأزمة السياسية التي استمرت على الجانب الفلسطيني لسنوات، مع تغول اليمين الإسرائيلي الحاكم مسيرة السلام، وجعلت التوصل إلى حل يبدو أكثر بعداً مما كان عليه من قبل. ولعل أقل ما يمكن قوله عن خطوة إدارة ترامب هو أنها لا تخدم الجهود الرامية لاجتراح اتفاق نهائي على طريق تحقيق عملية السلام، وإنهاء هذا الصراع المزمن الذي استنزف المنطقة لأجيال وأنهك شعوبها، وفوّت عليها كثيراً من فرص التفرغ للتنمية. وهذا هو دأب النظام الإيراني الذي ظل منذ انطلاق ثورة الملالي يلهث وراء ترحيل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الداخل وتصديرها إلى الخارج، موهماً الشعب الإيراني بالخطر المحدق عليه من الغير، موهماً في دعايته وجود تهديدات إقليمية لتبرير ممارساته وسلوكه القمعي، ونشاطه العدواني، وانخراطه المحموم في صراعات خارجية وحروب بالوكالة في المنطقة، على رغم أنه هو الذي اختلق بعض تلك الصراعات أصلاً ودعم الأطراف المؤججة لها. والآن ها هو الشعب الإيراني في نهاية هذا العام ينتفض، بعد معاناة الأمرّين من جراء تصرفات نظامه غير المسؤولة، وتبديده أموال الشعب ومدخراته لإنفاقها في العدوان على الغير. هذا في ظل تزايد نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى والمعوزين في الداخل. والمفارقة السياسية الأكبر في سلوك النظام الإيراني هي أنه بقدر ما ينخرط في مغامراته الخارجية لمفاقمة معاناة العديد من شعوب المنطقة الأخرى، يهمل المعاناة المزمنة للأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني نفسه. والآن جاء أخيراً الوقت لكي يتجرع النظام الإيراني من كأس الفوضى التي سقاها للمنطقة، ويأكل في الداخل من بذرة الشر التي بذرها ونشرها في الخارج. فالمظاهرات الغاضبة والحاشدة التي تشهدها مدن إيرانية كثيرة، مرشحة للتوسع أفقياً وعمودياً في عموم إيران. وهذا «خبر عاجل» ومن «شهود عيان» موثوقين، ومع ذلك لا يتوقع ظهوره بالبنط الأحمر على شاشات قنوات الفتنة والنفاق والارتزاق كـ«الجزيرة» وأشباهها من وسائل الإعلام التي انخرطت في تأجيج الفتن والمحن خلال ما يسمى «الربيع العربي» تحت ذريعة دعم الحريات وحقوق بعض الشعوب في تغيير أنظمتها! ولكن لا نراها اليوم تسلط الضوء على احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظامه الذي سلب حقوقهم لمدة 39 عاماً، ووضعه في رأس قوائم وتصنيفات الإرهاب، والداعمين للفوضى ونشر الخراب في العالم. الشعب الإيراني الذي يعاني من ويلات الفقر المدقع يدرك بأن إيران تمتلك من المقومات والثروات ما يؤهلها لتكون من أقوى اقتصادات العالم إذا ما تم توظيف تلك الثروات بالصورة الصحيحة الطبيعية، لكن الفساد المستشري في أوساط رجالات الدين والجنرالات التي تزايدت ثرواتهم على حساب الشعب الإيراني، الذي بات واعياً بحجم الفرص والثروات الضخمة المهدورة، وبأنه هو أحق بها ممن تبدد عليهم وتتراكم في حساباتهم في الداخل والخارج. وأسوأ من ذلك تسخير ثروات الشعب في دعم مليشيات خارجية ومنظمات إرهاب وجريمة، لخدمة أهداف سياسية سقيمة، وذات عواقب وخيمة. وبغض النظر عما سيكون عليه جواب الشعب الإيراني على هذا السؤال، فإن ثمة أكثر من مؤشر قابل للقراءة الآن في الأفق، على أن عام 2018 سيحمل للمنطقة بداية تحجيم نظام الملالي داخلياً وتقليم أظافره خارجياً.