عام زايد تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 اليوم أول أيام العام الجديد، وهو أيضاً يصادف أول أيام احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «عام زايد» الذي أعلن عنه في السادس من شهر أغسطس من العام الماضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله والذي أكد أن ”‏‭ ‬اختيار ‬عام ‬2018 ‬ليكون (‬عام ‬زايد) ‬يجسِّد ‬المكانة ‬الاستثنائية ‬والفريدة ‬التي ‬يمثلها ‬المغفور ‬له ‬بإذن ‬الله ‬تعالى، ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان‭ ‬-‭ ‬طيب ‬الله ‬ثراه ‬- ‬لدى ‬كل ‬إماراتي، ‬فهو ‬القائد ‬المؤسِّس ‬لدولة ‬الاتحاد، ‬وواضع ‬أسس ‬النهضة ‬العصرية ‬التي ‬تشهدها ‬دولة ‬الإمارات ‬على ‬المستويات ‬كافَّة، ‬وهو ‬رمز ‬الحكمة ‬والخير ‬والعطاء، ‬ليس ‬في ‬الإمارات ‬والخليج ‬فحسب، ‬وإنما ‬على ‬المستويين ‬العربي ‬والدولي، ‬ولاتزال ‬مواقفه ‬ومبادراته ‬شاهدة ‬على ‬استثنائيته، ‬بوصفه ‬قائداً ‬عصرياً ‬يحظى ‬بتقدير ‬جميع ‬شعوب ‬ودول ‬المنطقة ‬والعالم‬. وإذا كانت البشرية تٌقاس بإنجازاتها والدول تشهد لها حضاراتها والأفراد يتم تكريمهم لإسهاماتهم، فإن «زايد» الإنسان الذي آمن بفكرة الوحدة وتنمية المجتمع انطلق ليؤسس دولة من نقطة الصفر، لتقف في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة ويكتب اسمه بحروف مضيئة من ذهب في تاريخ البشرية واحداً من أبرز زعماء القرن العشرين. ومما يؤكد المكانة السامية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في قلوب مواطني الإمارات أنه لطالما ركز على تطوير العنصر البشري الذي يمثل حجر الأساس في بناء وتنمية الدولة. فهو القائل:«إن الثروة ليست في الإمكانات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة هي في رجالها، وأن الرجال هم الذين يصنعون مستقبل أمتهم». ولقد أكد ذلك رئيس دولة الإمارات بقوله:«سنواصل معاً مسيرة التمكين المباركة التي تستهدف تهيئة البيئة اللازمة لتمكين أبناء الوطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبحوا أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية». والمتتبع لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لا يسعه سوى الإعجاب ببصيرة وشخصية ذلك القائد صاحب الإنجازات في شتى مناحي الحياة. فهو من رسخ مفهوم التسامح وحسن التعامل مع الثقافات المختلفة، وهو الذي أطلق مبدأ التوازن بين الجنسين، ومنح المرأة الإماراتية الفرصة لتشارك الرجل في مسيرة التنمية، وهو من حوّل البيئة الصحراوية لبيئة زراعية، وهو من وضع التشريعات لحماية البيئة بشكل عام، وهو من اهتم بالتعليم كأساس لبناء الدولة، وهو من وضع حجر الأساس للحياة النيابية، وقام بالتركيز على بناء جيش قوي يحمي تراب الدولة وغيرها من الإنجازات. والخلاصة، أن ما صنعه «زايد» لمواطني الإمارات لا يسعه عام لتكريمه وتخليده، ولذلك على كل مواطن غيور على تراب الإمارات أن يضع نصب عينيه يومياً ذكرى «زايد الخير» ليبقى دائماً في قلوبنا ما حيينا متلمسين خطاه محافظين على عهد الولاء ومستمرين في مسيرة البناء والتطور لتبقى راية الإمارات خفاقة في الآفاق.