وهْم الجمهوريين تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 كما هو الحال مع الكونجرس، كنت دائماً مهووسة بالقرارات العقيمة التي لا معنى لها، ولو كنت أعلم أنها قرارات عقيمة ولا جدوى منها في ذلك الوقت، ما كنت اتخذتها. وكل عام، بلا استثناء، أقرر أن أصبح شخصاً مختلفاً تماماً. ليس رغبة في أن أصبح إنسانة مختلفة، بقدر ما هو اعتقاد مني بأن هذا الشخص الأفضل بكثير يختبئ طوال الوقت في مكان ما داخلي. وفي حين أنني ضعيفة وغير منضبطة، فالشخصية المختبئة بمثابة آلة لا تشوبها شائبة. إنني أمضي الكثير من وقتي في التخطيط لهذه الشخصية التي لا تشوبها شائبة، تلك التي أشعر أنني يوماً ما سأقنعها بالظهور، ولو لدقيقة، حتى يقتنع الآخرون بها أيضاً. وربما أتمكن، يوماً ما، من تقديم هذه الشخصية الوهمية التي أبني كل خططي حولها. وأقول لنفسي ربما يكون هذا هو اليوم الذي يصبح فيه كل شيء فجأة وبصورة غير متوقعة أفضل كثيراً. لكنني على الأقل لست وحدي في هذه الفلسفة، فالخطة الضريبية التي تم إقرارها مؤخراً تشير إلى أن الكونجرس يقاسمني هذا النهج الذي يفترض أنه من دون سبب سيحدث شيء رائع لا يصدق، وقد وقع الرئيس ترامب على الخطة الضريبية ليحولها إلى قانون. بعض الناس يعرِّفون الجنون بأنه الاصطدام بنفس الجدار عدة مرات، وأنا أقول من خلال فهمي المشوش لفيزياء الكم إنك إذا اصطدمت بالجدار عدداً يكفي من المرات، فإن الجدار سيتحول إلى باب في إحدى هذه المرات. ألكسندرا بيتري صاحبة مدونة «كوم بوست» التي تقدم عرضاً لأخبار وآراء اليوم ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»