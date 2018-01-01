2017.. عام من الإنجازات الصحية تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 في الوقت الذي شهد فيه العام المنصرم العديد من التحديات الصحية، بعضها جديد وبعضها الآخر قديم متجدد، حفل أيضاً ذلك العام بالكثير من الاختراقات الطبية المهمة، وبالعديد من الإنجازات على صعيد الصحة العامة، القومية والدولية. فعلى صعيد الصحة العامة، وبالتحديد في قطاع الرعاية الصحية، شهد هذا القطاع تزايداً ملحوظاً في تطبيقات الذكاء الصناعي، مع استمرار تواتر التوقعات بتزايد تأثير الذكاء الصناعي على نحو سيغير من سمات هذا القطاع في المستقبل القريب، بناءً على أن مجال الرعاية الصحية يعتبر من القطاعات المهمة التي يمكن للذكاء الصناعي أن يُحدث ثورةً جذرية في جوانبه المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الصناعي مد يد العون والمساعدة في تشخيص وعلاج الأمراض، بالاعتماد على أحدث ما وصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية، ثم رسم منهج واضح ومحدد لرعاية المرضى، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الأخطاء الطبية. كما يمكن للتطبيقات الذكية أن تتيح رعاية للمرضى المستقرة حالتهم، أثناء وجودهم في بيوتهم، مما يقلل من الطلب على الخدمات الصحية داخل المستشفيات، ويوجه المصادر المتاحة لرعاية المرضى ذوي الحالات الحرجة والخطيرة. وعلى المنوال نفسه، شهدت مدينة «ميلانو» بشمال إيطاليا بداية شهر نوفمبر الماضي، انعقاد القمة العالمية للتغذية (Global Nutrition Summit 2017)، بحضور لفيف من القادة وواضعي السياسات العامة والاقتصاديين وخبراء التغذية والزراعة. وتضمنت فعاليات هذا المؤتمر الدولي المهم، إطلاق تقرير الوضع الغذائي العالمي للعام الحالي، والذي أظهر وجود «عبء هائل» من سوء التغذية في جميع الدول الـ140 التي خضعت للدراسة، من دون استثناء تقريباً، وهو ما سيتطلب بالضرورة تدخلا فورياً، وتنسيقاً دولياً عاماً، إذا ما كان للعالم أن يحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. والمفارقة الآن هي أن جميع دول العالم تقريباً تواجه تحديات صحية خطيرة مرتبطة بسوء التغذية بين أفراد شعوبها، سواء كان ذلك نتيجة نقص التغذية، أو فرطها، وما ينتج عن ذلك من سمنة تتبعها حزمة من الأمراض المتنوعة. ولا يمكن استعراض الإنجازات الدولية في مجال الصحة العامة، بدون استدعاء الحديث حول المبادرات المائية الخيرية حول العالم، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر توفر مياه شرب نظيفة أحد أهم ركائز مكافحة الأمراض المعدية المنقولة عبر الماء. وانطلاقاً من الإدراك الواعي بهذه الحقيقة، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، منتصف الصيف الماضي، إتمام حفر وإنشاء 102 بئر لتوفير المياه الصالحة للشرب في 13 دولة أفريقية وآسيوية، استفاد منها 164 ألف نسمة، وبتكلفة قاربت الثلاثة ملايين درهم. كما كشف عضو مجلس الأمناء، أن المؤسسة بدأت فعلياً في إنشاء 224 بئراً أخرى في النصف الثاني من هذا العام، لتوفير مياه الشرب النقية، سواء للإنسان نفسه أو لسقي مواشيه وري مزروعاته، يستفيد منها بشكل مباشر 100 ألف نسمة، وبتكلفة تجاوزت مليوني درهم. وقد أتي ذلك الإعلان حينها، بعد أيام قليلة من صدور تقرير عن «برنامج المتابعة المشترك»، بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسيف»، الذي حمل عنوان «التقدم المتحقق على صعيد توافر مياه الشرب، والصرف الصحي، والنظافة العامة: تحديث 2017 تبعاً لأساسيات أهداف التنمية المستدامة». حيث أفاد هذا التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه، أن واحداً من كل ثلاثة من أفراد الجنس البشري، أو ما يعادل 2.1 مليار شخص، لا تتوافر لهم حالياً مياه شرب نظيفة وآمنة داخل منازلهم، كما يفتقد 6 من كل عشرة أشخاص، أو ما يعادل 4.5 مليار شخص، العيش في مجتمعات تتوافر فيها نظم صرف صحي حديثة تدار بشكل آمن.