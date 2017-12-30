كل عام وأنتم بخير

تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017

نبارك لإخوتنا المسيحيين في العالم بشكل عام وفي بلاد العرب بشكل خاص بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقدوم العام الجديد، ونتمنى أن تصل رسالة سيدنا عيسى المسيح الداعية للسلام والمحبة ونبذ العنف وحب الآخر، للبشرية كلها.

هل نتفاءل خيراً بعامنا الجديد؟ أم أن الأمور ستبقى كما هو واقع الحال عملياً وفعلياً على أرض الواقع؟

قليلة هي المؤشرات المبشرة بخير في واقع العرب؛ فعلى مستوى قضيتهم الأولى (فلسطين)؛ وقفت معظم دول العالم معنا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأميركي، ولم يتغير شيء. ما يهمنا في العام الجديد أن يتوحد الشعب الفلسطيني ليرسم طريق النصر بيده.

وماذا عن سوريا؟ هل يعم السلام هذا البلد المنكوب بعد مرور سبع سنوات على الحرب الأهلية البغيضة فيه؟ يبدو أن الدول العظمى، وعلى رأسها روسيا ومعها إيران والكتائب الطائفية، لا تريد الأمن والاستقرار لسوريا، خصوصاً بعد انسحاب الفصائل السورية من المباحثات التي دعت لها موسكو بسبب إصرار روسيا على استمرار الأسد في السلطة.

والوضع في العراق خلال العام الجديد ليس أفضل حالاً من سوريا، إذ ما يزال هشاً رغم القضاء على إرهاب «داعش»؛ لاعتبارات كثيرة أهمها أن الساسة العراقيين لم يستفيدوا من درس الحرب الأهلية في بلدهم.. وما زالوا يفكرون باحتكار الشيعة للسلطة في بلد تعددي متنوع الطوائف والقوميات. فعزل مكونات الشعب العراقي الأخرى لن يقود إلى استقرار البلاد، خصوصاً وأن «الحشد الشعبي»، وهو مليشيات شيعية متطرفة، تم ضمها إلى الجيش العراقي، مما سيخلق جيشاً مسيساً تديره الأحزاب والساسة الطائفيون وتلعب به إيران حسب مصالحها.

رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانيات العامة في معظم الدول. هنالك محاولات كويتية جادة لتحسين الأوضاع في الخليج من خلال تفعيل الأنشطة غير السياسية، مثل دورة الخليج الـ23 لكرة القدم، ودعوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رؤساء المجالس التشريعية والبرلمانية للاجتماع والتشاور في شهر فبراير القادم.

الأمر المؤكد بالنسبة لنا كشعوب عربية في العموم، هو أننا لا نملك لا الإرادة ولا القوة ولا أدوات الضغط. لكن في ظل استمرار الحروب الأهلية ذات الطابع الطائفي أو القبلي، يخسر الجميع، سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات. لذلك نأمل أن يكون العام القادم أفضل من العام الماضي. وتمنياتنا للجميع بحياة آمنة مطئنة يسودها السلام والمحبة.

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*أستاذ العلوم السياسية -جامعة الكويت