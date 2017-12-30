«الجمهوريون».. وسقف الضرائب

تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017

بعد حدوث قدر هائل من الارتباك والتفكير بلا منطق والتخمين على غير هدى، ظهرت الحقيقة يوم الأربعاء الماضي؛ وهي أن «الجمهوريين» تسببوا في ضرر كثير من دافعي الضرائب، وليس لهؤلاء المتضررين سبيل إلى درء الضرر!

وانعقد أمل دافعي الضرائب خلال الساعات المتبقية من عام 2017، على أن يسددوا مسبقاً الضرائب العقارية المستحقة عن عام 2018، بحيث يستفيدون من الخصم الضريبي العام الجاري قبل فرض سقف الـ10 آلاف دولار.

وبمكالمة هاتفية إلى أي محاسب ضريبي أو ببعض التفكير المنطقي كان من الممكن إخبار السلطات المحلية ودافعي الضرائب أنه لا يمكن الحصول على خصم على السداد المبكر للضرائب التي لم يحن موعد سدادها بعد، وبغض النظر عن مدى حسن نية السلطات المحلية التي «تسمح» بالسداد المبكر للضرائب، فإن إرسال فواتير الضرائب العقارية يبقى بيد حكومات الولايات. وتنص قوانين الولايات بشكل عام على أن التزامات الضرائب العقارية تكون مستحقة على أساس سنوي.

ومثلما كشفت «واشنطن بوست» في تقرير لها: «أفادت دائرة الإيرادات الداخلية يوم الأربعاء الماضي بأن أصحاب المنازل لا يمكنهم الاستفادة من الخصم على السداد المبكر للضرائب العقارية إلا إذا تم تقييم وسداد تلك الضرائب العقارية أثناء العام الجاري 2017، غير أن معظم السلطات المختصة في واشنطن لم ترسل بعد فواتير الضرائب العقارية المستحقة عن العام المقبل، وهو ما يعني بحسب دائرة الإيرادات الداخلية، أن أصحاب العقارات لن يستطيعوا إجراء السداد المبكر ومن ثم الحصول على الخصم قبل فرض السقف على الخصومات الضريبية». وبعبارة أخرى، ذهبت جهود الآلاف من أصحاب المنازل الذين تدافعوا لسداد ضرائبهم العقارية المستحقة عن عام 2018، خلال العام الجاري سدى!

وبغض النظر عن نصيحة عدم الحصول على استشارات ضريبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت كثيراً من دافعي الضرائب يتصورون إمكانية الحصول على الخصم، فإن الدرس المستفاد هنا هو أن «الجمهوريين» قد رفعوا ضرائب على المواطنين الأميركيين بإلغاء الخصم الضريبي، الذي قد يكون أكثر فائدة من أي خصم ضئيل في المعدلات الضريبية بموجب قانون الضرائب الجديد!

ولو لم يكن ذلك صحيحاً، لما تدافع كثير من دافعي الضرائب لسداد المستحقات الضريبية المستحقة عن 2018، ولكان من المنطقي أن يبتهجوا بالتخفيضات الضريبية التي أقرها «الجمهوريون» في قانون الضرائب الجديد.

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جينفر روبن*

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يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»