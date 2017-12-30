«البيتكوين».. عُملة لا تزال غير مقنعة تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 هل «البيتكوين» عبارة عن نقود، أم نظام دفع؟ هل هي قالب شيكولاته «ماوندز»، أم «الموند جوي»؟ أي هل هي حلوى لذيذة الطعم، أم حلوى ينقصها بعض الحشو؟ إذا ما كانت «بيتكوين» جيدة في أداء هاتين الوظيفتين، فإن مستقبلها سيكون مشرقاً على الأرجح. أما إذا لم تكن جيدة في أداء أي منهما.. حسناً، يمكننا في هذه الحالة أن نقول وداعاً «للبيتكوين»، على الرغم من أننا لم نعرفك سوى بالكاد. في عمود سابق طرحت في بدايته سؤالاً مؤداه: هل ستحل «بيتكوين» محل أنظمة الدفع الحالية، وتوصلت إلى خلاصة فحواها أن ذلك أمر غير محتمل، لذلك أسأل اليوم ما إذا كانت «البيتكوين»، تعتبر عملة مالية جيدة. صعوبة التبادل استخدام «البيتكوين» كوسيلة تبادل، تعني أن الناس سيعطونكم أشياء مقابلها. وهناك بالفعل أماكن على استعداد لإعطائكم سلعاً وخدمات مقابل ما تقدمونه إليها من عملات «البيتكوين»، ولكن المشكلة هنا أن هذه الأماكن ليست كثيرة، في الواقع، فلكي تتمكن عملة «البيتكوين» من التنافس مع العملات العالمية المختلفة، فسوف تحتاج إلى مكان ما على ظهر كوكب الأرض، يمكنكم أن تدخلوا فيه إلى معظم المحلات، وتتوقعون منها أن تعرض عليكم أسعاراً لما تريدونه من بضائعها وخدماتها، مقدرة بعملة «البيتكوين»، هل سنصل إلى مثل هذا المكان يوماً من الأيام؟ لو كنتم تجاراً، فهل كنتم ستقبلون عملة متقلبة لأقصى حد، يمكن بعد ستة أشهر من الآن، أن تشتروا بها سيارة، أو مجرد باكو صغير من العلكة؟ يا إلهي! هل هناك عملة يمكن لست ساعات فقط، أن تحدث فارقاً كبيراً في قيمتها؟! عملة أقل جاذبية بشكل عام، لا يحب التجار المدفوعات النقدية، التي يمكن أن تكون أعلى، أو أقل كثيراً من القيمة المحددة للبضائع التي يبيعونها للزبائن، في الوقت ذاته، الذي يودعون فيه النقود التي يحصلون عليها، مقابل بيع هذه البضائع في حساباتهم المصرفية، وإذا ما تنازل التجار، وقبلوا مدفوعات بهذا الشكل، فإنهم غالباً ما يطلبون من المشترين دفع مبلغ إضافي ليغطي مخاطر قبولهم لهذا النوع من النقود، وهو ما سيجعل من البيتكوين، في المقابل، عملة أقل جاذبية بالنسبة لهم. العديد من الأشياء التي نعاملها كمخزن قيمة، كثيراً ما تكون متقلبة، فالأسهم متقلبة، والسندات متقلبة- على الأقل بالمقارنة مع النقود. الذهب أيضاً متقلب، ولوقت طويل، كان الذهب يحل محل النقود في التبادلات التجارية في معظم دول العالم الغربي، كما أنه لا يزال، حتى لحظتنا الحالية، يمثل الاستثمار المفضل للكثير من الناس، خصوصاً عندما تبدأ الأمور في التردِّي، سواء في الاقتصاد المحلي، أو العالمي. التحوط ضد التضخم وفي الحقيقة، أنني وجدت أن الكثير من الناس الذين يكتبون إليَّ عن البيتكوين، مستفسرين عن بعض جوانبها التي غمضت عليهم، يتحدثون عنها بنفس الطريقة التي كانوا يتحدثون بها عن الذهب منذ 10 سنوات تقريباً، فقد لاحظت أنهم منجذبون، بشكل خاص، لفكرة أن كمية البيتكوين المتاحة في العالم في الوقت الراهن، محدودة للغاية، ولا تزيد عن 21 مليوناً في المجمل، فإذا ما كنتم قلقين من احتمال اتباع حكومتكم لإجراءات مالية، تؤدي لتآكل قيمة مدخراتكم تدريجياً نتيجة للتضخم، فإن الندرة المؤكدة للبتكوين، تعتبر في هذه الحالة شيئاً ذا قيمة كبيرة، في الواقع. كما نجد كذلك أن الأوراق المالية الداخلة ضمن خطط التقاعد الخاصة بالمواطنين، أو ما يعرف بحساب 401 (كيه)، توفر هي الأخرى نوعاً من التحوط ضد التضخم. السندات، من دون شك، تمثل خطراً أكبر، ولكن ما الذي يمكن أن يدفعكم لأخذ أموالكم من السندات المقومة بالدولار، والزج بها في شراء أصل خطر، ومتقلب، مثل عملة البيتكوين، في حين أنه يمكنكم ببساطة شراء صندوق أسهم مشترك، يقوم باستثمار أموالكم في شركات تصنع، وتبيع، بضائع وخدمات حقيقية، بدلاً من استثمارها في حل كودي أنيق، لمسألة رياضية معقدة هي تلك المسألة المعروفة بمسألة الجنرالين البيزنطيين Byzantine Generals problem، وهي عبارة عن محاولة فكرية، تهدف إلى توضيح المخاطر والتحديات الناتجة عن محاولة الاتصال والتعامل من خلال وسيط لا يمكن الاعتماد عليه. أتخيل أن بعض المتحمسين للبتكوين، من بين قراء مقالاتي، يهمهمون بأن ما أقوله ينطبق على اللحظة الراهنة، ولكن ماذا عن المستقبل؟ النقطة التي ينبني عليها ما يعرف بــ«معيار الذهب»، هي أنه ليست هناك حكومة مأزومة، يمكن أن تبدأ في تعويم العملة من أجل حل مشكلة سياسية تؤرق مضجعها، وعندما يحدث ذلك، فإننا سنكون بحاجة إلى شيء يمكن أن يحتفظ بقيمة تلك العملة، في الوقت ذاته الذي تقوم فيه الحكومة، وبشكل منهجي، بدفع الاقتصاد إلى خراب مالي مؤكد، ونظراً لأنه ليست هناك حكومة تسيطر على البيتكوين، فإنه لا توجد بالتالي، حكومة قادرة على تضخيم قيمة هذه العملة، أو الإمساك بها (هكذا يمضي الجدل حول هذه المسألة). الذهب أفضل من «البيتكوين» وهو ما يقودنا إلى الشيء الذي يعتقد الكثير من الناس أن «البيتكوين» تصلح من أجله وهو: إخفاء أموال المواطنين عن أعين الحكومة، فـ«البيتكوين» من هذه الناحية، له مزايا تفوق الذهب، خصوصاً إذا ما كنتم تحاولون إخراج أموالكم من بلد، يطبق معايير صارمة على تحويل العملات للخارج، فإخفاء مودم ناقل للبيانات «يو إسي بي»، أسهل بما لا يُقاس، من إخفاء شاحنة مليئة بسبائك الذهب، أو إخفاء تفاصيل حساب في بنك خارجي، يحتوي على نقود مهربة. ولكن البيتكوين لها عيوب حقيقية أيضاً، فسرقة «مودم» ناقل للبيانات «يو إس بي» أسهل بكثير، من دون أدنى شك، من سرقة شاحنة محملة بسبائك ذهبية، كما أن الذهب، فضلاً عن ذلك، له استخدامات حقيقية، فهو يبدو جميلاً عندما ننظر إليه، كما أنه له أيضاً بعض الاستخدامات الصناعية، وهو ما يعني أن قيمته لن تنخفض أبداً، وتصل إلى درجة الصفر، مثلما يمكن أن يحدث مع البيتكوين في حالات كثيرة، ومن ناحية أخرى نجد أن البيتكوين أكثر تقلباً من الذهب، وهو ما يعني أنكم يمكن أن تكتشفوا فجأة، أن المدخرات التي نجحتم في تهريبها، لا تساوي سوى القليل للغاية، عندما تحين لحظة الحاجة إليها، حتى لو كانت هذه اللحظة هي الأسبوع المقبل. وسيلة سيئة لإخفاء الأموال عندما أثير هذه النقطة، يميل المتحمسون للبيتكوين عادة إلى الإصرار على أن ما أقوله لا يمكن أن يحدث، ولكن ما رأيناه في الواقع، هو أن البيتكوين قد أثبتت في بعض الحالات أنها وسيلة سيئة، على نحو فريد، لإخفاء الأموال، لأن ما يعرف بتطبيق سلاسل الكتل Block Chains المستخدم فيها، يقوم في الحقيقة بوظيفة مماثلة لوظيفة دفتر الأستاذ في التطبيقات المحاسبية، لأنه يسجل كل صفقة تتم، بحيث يمكن تعقب خطوات ومراحل الحساب للوصول إلى صاحبه، في نهاية المطاف، علاوة على ذلك، أثبتت الحكومات المختلفة، على مدى الثلاثين عاماً الماضية، مهارة استثنائية في سحق أي تهديد موجه لسلطتها، وفي إحكام الرقابة على سكانها، وفرض الضرائب عليهم. فالملاذات الضريبية، التي كان الظن السائد، يوماً ما، أنها غير قابلة للاختراق، باتت ترضخ على نحو متزايد للضغوط المفروضة عليها من قبل حكومات الدول الغنية، التي عثرت على طريقة سهلة لإفساد عملها، من خلال التهديد بتصعيب عملية نقل الأموال إلى، وخارج البلدان النامية الكبيرة، عليها، إلى حد لا يمكنها من العمل. كما تم، فعلياً، إغلاق عمليات المقامرة عبر شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة، بنفس الطريقة تقريباً، أي من خلال إعلام مقدمي خدمة الدفع بأنه لم يعد مسموحاً لهم إجراء معاملات مع الكازينوهات عبر الإنترنت، ويمكن للحكومات أن تفعل نفس الشيء مع عملة «البيتكوين»، وذلك من خلال إغلاق نقاط الدخول لهذه العملة إلى الاقتصاد الحقيقي، وهي النقاط التي تتحول عندها إلى نقود. هل ستظل هناك صفقات تجري في الحواف الرمادية للاقتصاد؟ بالتأكيد. ولكن مثل هذه الصفقات ستكون هامشية، ولإجراء عمليات غير قانونية مثل تهريب المخدرات، أو عقد صفقات، في «السوق الرمادية» مثل صفقات بيع المواد المستعملة، بوساطة بائعين خصوصيين، فهل سيكون لديكم الاستعداد يوماً ما لدفع 18.000 دولار، أو أكثر من ذلك، لشراء عملة بيتكوين صالحة لمثل هذا النوع من المشتريات؟ ما يعرف بـ«الطوابع الخضراء القذرة» هي أيضاً نوع من النماذج العملية المثيرة للاهتمام، ولكنني لست متأكدة ما إذا كانت تحقق أرباحاً ضخمة كما يُقال أم لا. يبدو أن سعر «البيتكوين» يتحدد من قبل الناس، الذي يعتقدون أن مثل هذا الشيء – تحقيق الأرباح الضخمة- سيحدث أم لا. وبصفتي مراقبة منذ مدة طويلة، للمدى الاستثنائي، وغير العادل في معظم الأحيان، الذي يمكن أن تذهب إليه الحكومات في مختلف أنحاء العالم، من أجل المحافظة على سيطرتها على نظامها المالي، فإنني أعتقد أن المتحمسين للبيتكوين على خطأ في موقفهم. وعندما أتساءل: ما الشيء الذي تصلح له عملة البيتكوين؟ فإن الإجابة التي أتوصل إليها هي: إنها لا تصلح لعدد كافٍ من الأشياء التي يمكن أن تسوغ تقييمات مثل هذه التي أجريتها من قبل، صحيح أنها تتضمن تطبيقات مثيرة للاهتمام مثل العملات المشفرة، كريبتو كرانسيز، وتطبيق سلاسل الكتل «بلوك شينز»؛ ولكن ما لم تتحول مثل هذه التطبيقات إلى عملة عالمية، أو نظام دفع عالمي، فإنني لا أفهم، كيف يمكن لأي شخص، بعد خمسين عاماً من الآن، أن يكون راغباً في دفع عشرات الآلاف من الدولارات، لوضع يديه على واحدة من هذه العملات. ـ ـ ــ ـ ـ ميجان ماكاردل* *صحفية أميركية متخصصة في الشؤون الاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»