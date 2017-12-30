جواز السفر الإماراتي يتقدم عالمياً تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ولا يكاد يمر يوم لا يتحقق فيه إنجازا أو أكثر يكون له انعكاسات إيجابية على المواطن ووضعه الحالي والمستقبلي. ولعل من بين الإنجازات المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على المواطن الإماراتي، وتسهم في توفير سبل الراحة له أينما حل أو ارتحل، المرتبة المتقدمة التي يحتلها جواز السفر الإماراتي، حيث ما زال يتبوأ المرتبة الأولى عربياً ومنذ سنوات، وها هو يتقدم مجدداً على سلم الترتيب العالمي، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى جمهورية تشيلي من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 16 ديسمبر 2017، وإلى جمهورية أوكرانيا أيضاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، وهذا يعني أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم الآن دخول 139 دولة من دون تأشيرة مسبقة، وهذا ما أكده معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر: «مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة، بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة «139 مع أوكرانيا»، سمعة الإمارات والثقة بنموذجها، يسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم». وهذه مرتبة متقدمة جداً، وخاصة إذا ما قورنت بقوة الجواز الأول في العالم، وهو السنغافوري، الذي يتيح لحامله دخول 159 دولة. ــ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترااتيجية