جواز السفر الإماراتي يتقدم عالمياً

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ولا يكاد يمر يوم لا يتحقق فيه إنجازا أو أكثر يكون له انعكاسات إيجابية على المواطن ووضعه الحالي والمستقبلي. ولعل من بين الإنجازات المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على المواطن الإماراتي، وتسهم في توفير سبل الراحة له أينما حل أو ارتحل، المرتبة المتقدمة التي يحتلها جواز السفر الإماراتي، حيث ما زال يتبوأ المرتبة الأولى عربياً ومنذ سنوات، وها هو يتقدم مجدداً على سلم الترتيب العالمي، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى جمهورية تشيلي من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 16 ديسمبر 2017، وإلى جمهورية أوكرانيا أيضاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، وهذا يعني أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم الآن دخول 139 دولة من دون تأشيرة مسبقة، وهذا ما أكده معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر: «مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة، بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة «139 مع أوكرانيا»، سمعة الإمارات والثقة بنموذجها، يسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم». وهذه مرتبة متقدمة جداً، وخاصة إذا ما قورنت بقوة الجواز الأول في العالم، وهو السنغافوري، الذي يتيح لحامله دخول 159 دولة.
ولا شكَّ أن تحقيق الإمارات لهذه المكانة وتعزيز قوة جواز سفرها لم يأتِ من فراغ، وإنما هو ثمرة جهود مشهودة كبيرة وإنجازات تنموية وبشرية متميزة، وهو يعكس في حقيقته أبعاداً استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وله دلالات مهمَّة من أهمها: أولاً، يشير إلى المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية والاحترام الذي تحظى به لدى المجتمع الدولي، في ظل قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهذه المكانة الرفيعة لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتيجة عمل شاق وجهد متواصل تقوم بهما القيادة الرشيدة وكل المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، ويهدف إلى الارتقاء بالوطن إلى أعلى المراتب إقليمياً وعالمياً. ثانياً، تعكس قوة جواز السفر الإماراتي نجاحاً بارزاً للدبلوماسية الإماراتية التي تهدف من تعاملها الدبلوماسي مع دول العالم، إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا للدولة، ولكن وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والقيم الأخلاقية، وليس الاستغلال أو الأنانية. وهي الدبلوماسية التي أرسى دعائمها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- منذ قيام الاتحاد، وسارت عليها من بعده القيادة الرشيدة، فحرصت على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع دول وشعوب العالم على أساس مبادئ الأمم المتحدة، واحترام القوانين والشرعية الدولية، ووفق مبادئ المساواة والعدل والاحترام وحب الخير للإنسانية جمعاء، والاعتدال والتعايش والسلام والانفتاح على الجميع، فضلاً عن مناصرة الحق والاعتماد على أسلوب الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء، وغير ذلك من المبادئ الراسخة التي اعتمدتها الدولة منذ نشأتها. ثالثاً، قوة الجواز تعكس أيضاً الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج، باعتبارهم يعبرون عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج في الثقافات والحضارات المختلفة، وهذا لا شك يعمق الثقة العالمية بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري أينما ذهب. كما تنعكس هذه الصورة الإيجابية أيضاً في المعاملة الراقية والحضارية التي يلقاها المواطن الإماراتي في أي مكان يذهب إليه من العالم. رابعاً، تؤشر إلى أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، وهي تخطو بثبات نحو تحقيق رؤيتها 2021 بأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها، ومئويتها 2071 بأن تكون أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئة لنشأتها، ولا شك أن قوة الجواز الإماراتي، والموقع المتقدم الذي احتله بعد ارتفاع عدد الدول التي يدخلها من دون تأشيرة مسبقة، من المؤشرات القوية إلى ذلك.
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عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسترااتيجية