أسرى أوكرانيا تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 تبادلت السلطات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا يوم الأربعاء الماضي الأسرى في عملية هي الأكبر من نوعها منذ بدء الصراع المسلح في شرق أوكرانيا، ما يُعد دلالة على حدوث تقدم في تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015. وسلّم المتمردون في منطقتي «لوهانسك» و«دونيتسك» 74 أسيراً، في حين سلمت الحكومة الأوكرانية 233 أسيراً، بعد أن ظل بعض هؤلاء في الأسر لأكثر من عام. وأوضحت «كارين كنيسل» وزيرة الخارجية النمساوية ورئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن «السماح لذلك العدد الكبير من الناس، الذي احتجزوا لدى كلا الجانبين، بالعودة إلى وطنهم قبل العام الجديد هو تطور محل ترحيب كبير»، معتبرة أن التبادل لم يكن تصرفاً إنسانياً فحسب ولكن خطوة تساعد على بناء الثقة. وقد كان من المفترض أن تفرج أوكرانيا عن 306 أسرى، لكن العشرات اختاروا البقاء في أوكرانيا، أو تم الإفراج عنهم في وقت سابق، حسبما أكد «فيكتور ميدفيدشوك»، الذي أشرف على عملية التبادل في الجانب الأوكراني. وكثير من الأسرى لم يكونوا مقاتلين، وإنما كانوا نشطاء ومدونين تم اتهامهم بالتجسس أو الخيانة. وأثنى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين ساعدا في التوصل إلى الاتفاق حول عملية التبادل، ومن جانبهما أوضحت ميركل وماكرون في بيان مشترك أنهما يشجعان طرفي الصراع على تبادل ما تبقى من الأسرى، ومنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الدخول الكامل إلى مناطق الصراع للبحث عن المفقودين. وعلى الرغم من أنه تم الاتفاق على تبادل الأسرى بموجب اتفاق عام 2015، الذي توسطت فيه فرنسا وألمانيا وتم توقيعه في العاصمة البيلاروسية مينسك، فإن الطرفين تجادلا باستمرار حول القوائم، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على التبادل الأسبوع الماضي، بوساطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. إينا فارينسيتا* *صحفية أوكرانية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»