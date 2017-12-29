وثيقة المسار الأميركي: استراتيجية ترامب للأمن الوطني تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017 أعلنت إدارة ترامب مؤخراً عن استراتيجية للأمن الوطني تنطوي على بعض التقارب مع تلك الاستراتيجيات الأخرى التي تبناها الرؤساء السابقون، وبما يمكن أن يتجاوز توقعات منتقدي ترامب ومؤيديه على حد سواء، لكنها تختلف عنها أيضاً بشكل كبير في نواحٍ مهمة ولدرجة يمكن معها أن تستثير تساؤلات جدّية حول مستقبل ريادة الولايات المتحدة للعالم. وكما كان عليه حال الاستراتيجيات الست عشرة للأمن الوطني التي سبقتها، فإن الاستراتيجية الجديدة تستند على الاعتقاد القائل بأن على الولايات المتحدة أن تدافع عن الوطن أولاً وقبل أي شيء آخر، لكنها ستساهم أيضاً في الدفاع عن أمن حلفائها وشركائها. وسوف تكون الأسبقية لتكريس وتعزيز الرخاء الاقتصادي الذي تحقق حتى الآن إلى جانب العمل على توسيع مفهومه من خلال الانفتاح الاقتصادي والدفاع عن الأسلوب الأميركي في الحياة، مع احترام القيم العالمية أيضاً. وبكلمة أخرى، يمكن التعبير عن هذا التوجه بالقول: «أميركا أولاً، لكننا نحترم أيضاً مصالح الآخرين». أما أولئك الذين تكفلوا بصياغة استراتيجية ترامب للأمن الوطني، فلم يتحلّوا بذرّة من الإخلاص لتلك المواقف التي التزم بها الرؤساء السابقون، بل راحوا يتعاملون مع شعار «أميركا أولاً» باعتباره مبدأ تنظيمياً راسخاً وصلباً وأساساً لا يجوز الانحراف عنه، ولهذا السبب ابتعدت الوثيقة التي تشرح الاستراتيجية الجديدة عن ذلك المسار، مخالفة في فحواها تلك الاستراتيجيات التي تبناها الرؤساء السابقون في ثلاثة جوانب مهمة على الأقل، نعرض لتفاصيلها فيما يلي. السلة الروسية الصينية أولاً: تطلق الوثيقة الجديدة على روسيا والصين صفة القوتين الرجعيتين اللتين تسعيان لتحدي ريادة الولايات المتحدة للعالم. ولقد سبق للاستراتيجية الأخيرة التي وضعها الرئيس باراك أوباما أن تناولت قضية التحدي الذي تواجهه الريادة العالمية التي تتمتع بها الولايات المتحدة من روسيا والصين. إلا أنها حرصت كل الحرص على التفريق بين الدولتين، وخاصة فيما يتعلق بالصين التي يجب أن تتميز العلاقات معها بالتوازن والتعاون والتنافس في الوقت ذاته. وأما استراتيجية ترامب فإنها تضع روسيا والصين في سلّة واحدة وتتجاهل بشكل واضح كل عناصر الاختلاف بينهما، فضلاً عن أنها تجعل من تصعيد التنافس والتحدي الجيواستراتيجي مع الدولتين مادة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة المستقبلية. ولم يسبق للولايات المتحدة أبداً، وتحت حكم أي رئيس سابق، أن واجهت من التحديات ومستويات التنافس المتزايدة ما تواجهه الآن من روسيا والصين. ومع ذلك، يمكن القول إن الخطاب الذي توحي به استراتيجية ترامب يمكن أن يولّد الانطباع بأنها تنطوي على انحراف أكبر بكثير عن توجهات الإدارات الأميركية السابقة في أسلوب معالجة هذه القضايا. ويمكن لهذا السلوك أن يهدد باحتمال الدفع باتجاه خلق حالة من التقارب بين روسيا والصين، وهو الأمر الذي حرص كبار السياسيين الأميركيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تجنبه بقدر المستطاع، كما يمكن لهذه السياسة أن تقوّض الجهود التي تهدف إلى زيادة التعاون مع الصين بشكل خاص، وهو الأمر الذي يتطابق مع المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. ولم تتحدث تلك الاستراتيجية عن التكاليف الباهظة لهذا التحدي التنافسي طويل الأمد مع الصين وروسيا، وخاصة بعد إجازة قانون الاقتطاعات الضريبية الذي سيحرم ميزانية البلاد من مداخيل تقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، وما قد يترتب على ذلك من تحديات مالية. وتضع الاستراتيجية الجديدة التنافس الاقتصادي مع الصين في قمة اهتماماتها التجارية العالمية. وكما كان متوقعاً، فهي تشير بذلك إلى نيّة مبيّتة لتغيير الأسس التي تقوم عليها السياسة التجارية غير العادلة مع الصين، وهي السياسة التي يدركها الرؤساء الأميركيون السابقون إلا أنهم فضلوا تجنب الخوض في أساليب مواجهتها. وعلى العكس من نظرة إدارة أوباما إلى اتفاقية «الشراكة عبر الهادئ» (TPP) التي تضم 12 دولة واعتبارها على أنها تمثل أداة للحدّ من الصعود السريع للصين، وتساعد على تكريس الدور القيادي للولايات المتحدة في آسيا، فإن استراتيجية ترامب الجديدة لم تتحدث عن استراتيجيات اقتصادية إقليمية، بل ركّزت كل مقومات استراتيجيتها الجديدة على عقد الشراكات التجارية الثنائية لتلغي بذلك فكرة وضع الأسس والقواعد التي تمهّد لتشكيل منتدى تجاري واقتصادي عالمي يمكن لأي دولة الانضمام إليه. النووي والمناخ العالمي ثانياً: تقلل استراتيجية ترامب الجديدة بشكل كبير من أولوية الانتباه لقضايا مهمة تتعلق بمصالح الدول الديمقراطية الحليفة لأميركا حول العالم. وفي الوقت الذي تشكل فيه ظاهرة التغير المناخي خطراً حقيقياً على بلدان وسكان العالم، فإن استراتيجية ترامب لم تتعرض لذكر تلك الظاهرة باعتبارها أحد التحديات الأمنية، بل باعتبارها قضية اقتصادية وبما يمكن أن يعتبر تكريساً لقراره بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. ثم إن استراتيجية ترامب فضلت تجاهل التأكيد على التزام إدارة أوباما بأن تعمل الولايات المتحدة بكل جهدها لجعل العالم خالياً من الأسلحة النووية، وكان أوباما مقتنعاً بإمكانية تنفيذ سياسة فعالة لنزع الأسلحة النووية من العالم كله، وعلى الرغم من أنه قال بأن ذلك لا يمكن أن يتحقق خلال فترة حياته، فقد طالب بالعمل من أجل تحقيق هذا الطموح على المدى البعيد. وكان يدرك تماماً بأن ذلك يمثل انتصاراً كبيراً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن أنه يتطابق مع المصالح الأمنية الأساسية لحلفاء الولايات المتحدة. وكان يرى بأنه يمكن للعالم أن يتعاون مع الولايات المتحدة في مراقبة الطموحات النووية لدول مارقة مثل إيران وكوريا الشمالية لو ساهمت بعض الدول التي تمتلك الأسلحة النووية في تخفيض ترساناتها منها بشكل كبير، ولا شك في أن أي «إدارة جمهورية» أخرى غير إدارة ترامب كانت ستتخذ قراراً بهذا الشأن، لكن من دون الحاجة لترديد الشعار القائل «أميركا أولاً». الاتساق الغائب ثالثاً: فيما كانت كل الاستراتيجيات الأمنية الوطنية للرؤساء السابقين تتطابق تماماً مع ما يقولونه في تصريحاتهم وخطاباتهم بشكل دائم وفي أي مكان، إلا أنه من الصعب التوفيق بين تغريدات الرئيس ترامب على موقع «تويتر» والكلام الذي ينطق به، وبين النصوص التي جاءت بها استراتيجيته الأمنية. وتتعرض تلك الوثيقة بالشرح والتفصيل، للأسلوب الذي تتبعه روسيا لتقويض الأمن الوطني الأميركي والأوروبي، إلا أن ترامب لا يتطرق في كلامه لهذه القضية إلا لماماً بحيث يمر على ذكرها مرور الكرام، بل نجد أنه يحرص كل الحرص على تجنب انتقاد روسيا منذ حملته الانتخابية وحتى الآن. وتتعرض الاستراتيجية الجديدة بشكل مفصل للطرق والأساليب التي يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة بموجبها من علاقاتها بالدول الديمقراطية الحليفة، إلا أن ترامب أكد أكثر من مرة على أن تلك الدول كانت تستفيد من المساعدات الأمنية الأميركية مجاناً، وهو يسعى لأن «تصبح تلك الشراكة مبنية على أسس من التعاون المتبادل والمعاملة بالمثل». وتشير الاستراتيجية الجديدة إلى الفرق بين المظالم المادية التي تلحق بالولايات المتحدة بسبب الممارسات التجارية غير العادلة للصينيين، وبين حالات العجز التجاري مع حلفائها، تلك التي تنتج عن المنافسة العادلة، إلا أن تصريحات وتعليقات ترامب تضع كل الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة في مشكاك واحد، من كندا إلى الصين واليابان وألمانيا والمكسيك. وفي الوقت الذي تشير فيه الاستراتيجية إلى مفهوم «الواقعية المبدئية» التي تشدد على تمتين العلاقات مع الدول التي تشارك الولايات المتحدة قيمها، فإن ترامب من خلال خطبه وتصريحاته وأفعاله غالباً ما يُظهر ميولاً طبيعية قوية نحو القادة الأقوياء بأكثر مما يظهر من احترام لقادة الدول الحليفة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاستراتيجية على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الأميركية، ويؤديه دبلوماسيون محترفون، إلا أن الميزانية التي اقترحها ترامب تتضمن اقتطاعات كبيرة من ميزانية وموارد وزارة الخارجية وبما أحدث خللاً في تركيبتها الوظيفية. وعندما رفع ترامب شعار «أميركا أولاً»، بدا وكأنه يطرحه وفقاً لمعناه الضيق الذي يخالف مبدأ السعي لضمان الأمن والاستقرار العالمي. ولهذه الأسباب كلها يمكن القول إن استراتيجيته للأمن الوطني وتناقض الخطاب الذي يطرحه مع ما ورد فيها، تطرح جملة من التساؤلات المهمة التي تبقى بلا إجابات شافية. ومنها: هل تعتقد إدارته بالفعل أن في وسعها إقناع العالم بتبني استراتيجية لا تفرّق فيها بين الصين وروسيا باعتبارهما قوتين رجعيتين؟ وهل تتوقع هذه الإدارة أن تتلقى الدعم والتأييد من شركائها للوقوف في وجه الممارسات التجارية الصينية بعد أن انسحبت من اتفاقية «الشراكة عبر الهادئ»، وهددت بإلغاء «اتفاقية التجارة الحرة بين دول أميركا الشمالية»، وتنكرت لكل الاتفاقيات متعددة الأطراف بشكل عام؟ وهل تتوقع النجاح في بناء ائتلاف موسع من الدول لتحمُّل جزء أكبر من أعباء محاربة الإرهاب ومنع كوريا الشمالية من امتلاك الأسلحة النووية، وردع إيران ومعاقبتها بسبب سلوكها المثير للاضطراب وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟ ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تطرح المزيد من الأسئلة المحيرة التي لا تجد جواباً لها عند الرئيس ترامب ذاته. ولا غرابة في ذلك ما دامت إدارته تعودت على تجنب الإجابة على الأسئلة التي تهم الرأي العام. سلمان أحمد: باحث ومستشار في قضايا السلام والأمن العالمي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والأمم المتحدة وجيك سوليفان: أستاذ في معهد القانون بجامعة «ييل» ومستشار سابق للأمن الوطني في إدارة الرئيس أوباما ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»