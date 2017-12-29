«بيتكوين».. ولحظة الحقيقة تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017 شهدت عملة «بيتكوين» سنة رائعة بشكل عام، وذلك بفضل مجموعة صغيرة ومخلصة من المؤمنين بالقوة الكبيرة لهذه العملة الإلكترونية المشفرة، والتي مكّنت أيضاً الكثير من المستثمرين الأفراد الآخرين من المشاركة في هذه الظاهرة المذهلة. غير أنه بعد انخفاض قيمة «بيتكوين» بأكثر من الثلث في غضون بضعة أيام فقط في بحر الأسبوع الماضي، وبينما تكافح عمليات الصرف لمواكبة كل نشاط المستثمرين، تجد الأسواق نفسها اليوم في منعطف مهم وحاسم. ذلك أنه إما أن تصحيح الأسعار الحاد هذا سيكون بمثابة دافع ومحفز لتوسيع ما كان، حتى اليوم، مشاركة محدودة إلى حد ما في هذه السوق، أو أن يصبح مرحلة من مراحل انكماش فقاعة تاريخية ولافتة. وقد قطعت عملة «بيتكوين» عدداً من الأشواط والمحطات المهمة أثناء ارتفاعها من نحو ألف دولار في بداية السنة إلى مستوى قياسي يناهز 20 ألف دولار الأسبوع الماضي من إدخال العقود الآجلة للبيتكوين في بورصتي «سي بي أو إي» أو «سي إم إي» إلى ظهور منتجات استثمارية متخصصة. ولعل الأهم من ذلك كله أن هذه الأحداث غذّت ارتفاعاً متزايداً لإمكانيات «تقنية»، تقف وراء عملة «بيتكوين». وبعد أن شهدت عملة «بيتكوين» واحدة من أكثر الأسابيع تقلباً في تاريخها الفتي، فيمكن القول إن أهم سؤال تواجهه اليوم هو ما إن كان التصحيح الأخير للثمن سيكون «صحيحاً»، مثلما يصفه الفاعلون المشاركون في السوق – وبشكل أكثر تحديداً، تصحيحٌ يؤدي إلى التخلص من الانفلات غير العقلاني المفرط، ويهيء لدخول مستثمرين مؤسساتيين، ويشجّع تطوير منتجات سوقية، ويوسّع قاعدة المستثمرين ويوازنها مع عرض المنتجات. إذا حدث هذا، فإنه سيساعد «بيتكوين» – إضافة إلى العالم المتنامي من نظرائه من العملات الافتراضية – على تطوير جذور بنيوية أعمق، وتقليص احتمالات رد أخرق وقوي جداً من الهيئات المنظِّمة والمراقِبة، وخفض خطر انهيار الثمن. وبدون هذه التدابير، فإن حتى التزامات أشد المؤمنين الحقيقيين بـ«بيتكوين» لن تكون كافية لحماية مستثمري التجزئة الأفراد الذين سينتهي بهم الأمر إلى رؤية ارتفاع وانهيار السعر، والذي قد يضاهي أكبر فقاعات الاستثمار في التاريخ. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس».