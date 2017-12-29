عشرة أمور فعلها ترامب

تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017

فيما نقترب من نهاية العام الأول للرئيس دونالد ترامب في السلطة، فإن قائمة الأمور الاستثنائية التي قام بها جديرة بالملاحظة. ويحفز ترامب تلك المشاعر العميقة في منتقديه ومؤيديه حيث بذل الكثيرون جهدا كبيرا لتقييم رئاسته. وبعض هؤلاء تعميهم كراهيتهم لترامب فيرفضون الاعتراف بأي شيء جيد فعله، فيما آخرون يعميهم الإخلاص فيتغاضون عن أي تجاوز له.

وحاولت في الأعمدة التي كتبتها إعطاء ترامب الفضل الذي يستحقه عندما يقوم بشيء صحيح، ولفت انتباهه عندما يخطئ. وفيما يلي أفضل عشرة أمور فعلها ترامب خلال الـ11 شهراً الأولى من رئاسته، أعرضها تنازلياً.

9- اتبع ترامب أسلوبا صارما مع روسيا، حيث وافق على حزمة أسلحة بقيمة 47 مليون دولار لأوكرانيا، وأرسل قوات إلى حدود بولندا مع روسيا، وفرض عقوبات جديدة على موسكو لانتهاكها معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

8- اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان أربعة رؤساء أميركيون قد وعدوا بفعل ذلك، لكن ترامب فقط هو مَن نفذ ذلك بالفعل. لهذا فترامب ينفذ ما يعد به، سواء أكان جيداً أم سيئاً.

7- انسحب من اتفاقية باريس للمناخ. بعد أن انسحب الرئيس جورج دبليو بوش من معاهدة «كيوتو» الكارثية، انخفضت الانبعاثات الأميركية بمعدل أسرع من معظم أوروبا. ونفس الأمر ينطبق على انسحاب ترامب من اتفاقية باريس، والذي سيساعد على الدخول في عصر جديد من تطوير الطاقة الأميركية.

6- جعل حلفاء «الناتو» ينفقون 12 مليار دولار إضافية على الأمن الجماعي هذا العام، بعد عقود من توسل الإدارات السابقة لحمل أعضاء الحلف على الوفاء بالتزاماتهم المالية حياله. لقد نجح حديث ترامب الصارم في التأكيد على التزام أميركا بالمادة الخامسة، ونتيجة لذلك أصبح الناتو أكثر قوة.

5- قضى عمليا على «داعش»، إذ ألغى ترامب القيود التي وضعها أوباما على جيشنا وجعله يخرج الإرهابيين من معاقلهم.

4- اعترف ترامب بأنه كان مخطئاً بشأن أفغانستان وتراجع عن انسحاب أوباما الكارثي. وفي اعتراف نادر، قال: «كانت غريزتي الأصلية تدعوني إلى الانسحاب.. لكن طوال حياتي كنت أسمع أن القرارات تختلف كثيراً عندما تجلس في المكتب البيضاوي.. والانسحاب المتسرع سيخلق فراغا للإرهابيين».

3- سن ترامب إصلاحا ضريبيا وتنظيميا تاريخيا كان من شأنه أن أطلق العنان للنمو الاقتصادي. فقد وقع أول إصلاح ضريبي شامل منذ ثلاثة عقود وألغى تنظيمات عهد أوباما التي خنقت اقتصادنا. ونحن الآن نتجه نحو الربع الثالث بنمو يتجاوز 3٪.

2- يقوم ترامب بتنصيب قضاة محافظين سيترأسون لعقود. ومع تعيينه «نيل جورسوش» قاضيا للمحكمة العليا، ضَمِن وجود أغلبية محافظة في المحكمة العليا، وهو يتحرك بوتيرة قياسية لملء محاكم الاستئناف الفيدرالية بقضاة محافظين.

1- بتنصيبه هو، وليس هيلاري كلينتون، رئيسا للولايات المتحدة، وجه ترامب ضربة قاضية لآلة كلينتون السياسية.

وهناك إنجازات مهمة أخرى لكنها ليست ضمن الإنجازات العشرة الأهم، منها أن ترامب اتخذ موقفا واضحا وقويا ضد الديكتاتورية في فنزويلا، وأعاد تسمية منطقة «آسيا والباسيفيك» لتصبح «الهند والباسيفيك»، لكي تشمل الهند في مهمة أكبر لمنع الهيمنة الصينية في آسيا. وأوضح ترامب أنه على استعداد لاستخدام القوم لمنع كوريا الشمالية من نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على تدمير المدن الأميركية، ما دفع الصين للضغط على بيونج يانج.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»