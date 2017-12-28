محاسبة «الاستخبارات الأميركية».. دعوة مردودة! تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017 لطالما حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تجنيد الشباب بعرضها عليهم فرص عمل محملة بوعود الإثارة والمؤامرة والبطولة. ويقول إعلان حديث وجهته الوكالة إلى الطلاب في جامعة «بريغام يانج» الأميركية: «أن تكون محاسباً من قبل الرئيس والكونجرس والشعب الأميركي، وأن تدافع عن الأمن الوطني وأهداف السياسة الخارجية من خلال جمع المعلومات المخابراتية، وعبر القيام بعمليات سرية.. هذا ما ستفعله في إدارة عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية». وفي حين توفر الوكالة للخريجين فرص عمل كجواسيس على نحو يُمكنهم من سداد ديونهم الجامعية، لكن بينما تحتفل «سي آي إيه» خلال العام الجاري بمرور الذكرى السبعين لتأسيسها، فإن إعلاناتها التي تنشد المساعدة تبدو كاذبةً، إذ تتحدث عن «محاسبة متخيلة وليست حقيقية». فقبل بضعة أشهر فقط، توصل اثنان من علماء النفس، هما «جون بروس جيسين» وزميله «جيمس ميتشل»، اللذين وظفتهما الوكالة، ودفعت لهما أكثر من 80 مليون دولار لتطوير «أساليب استجواب»، إلى تسوية في قضية رُفعت ضدهما نيابةً عن ثلاث ضحايا لعمليات تعذيب. وطفت هذه الفضيحة إلى السطح، عندما تقدمت عائلة أحد الضحايا، بشكوى قضائية ضد عالمي النفس المذكورين، غير أن هذه القضية تمت تسويتها بالتراضي، وهو ما أتاح لجيسين وميتشل فرصة التملص من المسؤولية، لكن 274 وثيقة أُجبِر البنتاغون و«سي آي إيه» على رفع السرية عنها في إطار التحقيقات، سلطت الضوء على الأساليب المروعة التي استخدمت في ذلك السجن. فعن أية «محاسبة» تتحدث وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؟ وماذا عن لجنة المحاسبة الرسمية في «سي آي إيه»، التي ألغت قرار المفتش العام في الوكالة، والذي قرر أن 5 موظفين تورطوا بصورة غير ملائمة في التجسس على أجهزة كمبيوتر يستخدمها موظفون في الكونجرس، كانوا يحققون في عمليات تعذيب قامت بها «سي آي إيه». غير أن لجنة المحاسبة أوصت بعدم معاقبة أحد، معلنةً أنه لم يكن لدى أحد منه «سوء نية». وفي كتابه الجديد «أشباح لانغلي: في قلب ظلام سي آي إيه»، يسلط «جون برادوس»، الذي لطالما انتقد أنشطة الوكالة، والباحث رفيع المستوى لدى «أرشيف الأمن القومي»، الضوء على مثل هذه الممارسات خلال عقود من تاريخ المؤسسة الاستخبارية الأميركية الأكثر شهرة في العالم. والأشباح التي يتحدث عنها «برادوس» في عنوانه تشكل ميراثاً حياً من المديرين والمسؤولين والمستشارين القانونيين الذين تعاقبوا على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والذين دفعت «أنشطتهم، وخصوصاً الفاشلة منها»، الجواسيس إلى اختلاق حجج وتفسيرات ليعتمدوا عليها مراراً وتكراراً، بهدف الفرار من الانتقاد والمحاسبة. ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق لذلك، فما توصل إليه «برادوس» هو أنه بعد عقود من المناوشات مع الكونجرس والمحاكم ووسائل الإعلام، تمكنت «سي آي إيه» من أن تنأى بنفسها عن أية محاسبة حكومية، لافتاً إلى أن ذلك ليس فقط سيئاً بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه يقوض أيضاً مصالح الوكالة ذاتها بشكل كبير، إذ بات التعصب والتمويه يطغيان على الحاجة إلى تعزيز شرعيتها في الديمقراطية الأميركية، وبذلك أضحت «سي آي إيه» تغرس بذور إخفاقها المقبل. وعلى ضوء تلك الظاهرة التي يصفها «برادوس» بأنها مستمرة منذ سنين، من غير الواضح كيف يمكن أن يؤدي الاستمرار في الطريق ذاته للوصول إلى محاسبتهم بأسلوب مختلف عن ذي قبل؟ ويشير «أشباح لانغلي» إلى أن نقص المحاسبة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفي مجتمع المخابرات الأميركية بأسره، ساهم في انتشار التسريبات، ودعاوى الفساد والمخالفات والتغطيات الصحفية الشرسة، ومحاولات الحصول على مستندات «سي آي إيه» بموجب «قانون حرية المعلومات» (الذي يمثل أهمية خاصة لـبرادوس وأرشيف الأمن القومي الذي يوظفه). وقد أدى المشهد المتكرر لمديري «سي آي إيه» الذين يدلون بشهاداتهم أمام الكونجرس لتفسير إخفاقات المخابرات وإنكار الحقائق حول التعذيب وتنفيذ الأحكام، والممارسات الأخرى غير القانونية، إلى تعزيز المطالبات بمزيد من الإشراف والرقابة القضائية. ويكشف «أشباح لانغلي» تفاصيل كثيرة بشأن ممارسات «سي آي إيه»، ما قلّ منها وما كثُر، مع التركيز على الأنشطة الاستخباراتية للوكالة. وعلى طول الطريق، يكشف أيضاً «برادوس» عمّن يعتبرهم أبطالاً ووطنيين ومخططين عملوا في الوكالة بإخلاص وتفانٍ كبيرين، ومن بينهم المديران الأسطوريان «والتر بيديل سميث» و«ألن دولز». وترتكز رواية «برادوس» بصورة ملحوظة على مستندات، كثيرُ منها صادر عن الوكالة نفسها، مثلما يوضّح المؤلف في حاشية كتابه. وفي حين يُقرّ بنجاحات «سي آي إيه»، مثل برامج طائرات التجسس، تبدو السمة الأساسية في كتاب «أشباح لانغلي» هي الرفض المتكرر للإقرار العلني بالخطأ أو معاقبة المسؤولين. وفي استدلال على الأنشطة غير القانونية للوكالة، يستشهد «برادوس» بمقولة «ستانلي سبوركين» المستشار القانوني لمدير الوكالة في الثمانينيات «ويليام كاسي»، الذي يتذكر طلب مديريه الدائم: «لا تخبرني أنه لا يمكن القيام بذلك بصورة قانونية.. أوجد لي طريقة قانونية لفعلها!». ويشير المؤلف إلى أنه خلال العقدين الماضيين، مع انتقال قيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من جورج تينتي إلى بورتر جوس ومايكل هايدن وديفيد باتريوس وليون بانيتا، ثم جون برينان، وجدوا بصفتهم مديرين للوكالة أسباباً للتعتيم على أنشطتها على طريقة «كاسي». وفي ضوء تأييد الإدارة الحالية لأساليب الوكالة ورغبتها في إعادة تطبيق الاستجواب بأسلوب «الإيهام بالغرق»، لإجبار المستجوبين على الإدلاء بالمعلومات، بل ما قد يكون أشد من ذلك، قد يأمل «مايكل بومبيو» أن يستمر تأييد الإدارة له إذا ما ظهرت ملفات جديدة للوكالة على السطح. ويمكن قراءة «أشباح لانغلي» على أنه تعبير لاذع، وفي بعض الأحيان دعوة شديدة اللهجة لكي تتعلم «سي آي إيه» من أخطائها وتفصح عنها علانية، بدلاً من الاستمرار في اقترافها والتكتم عليها، تحت مظلة من الإنكار والحصانة. لكن المؤلف لا ينسى أن يذكر تضحيات موظفي «سي آي إيه» وأسرهم، وأن يأمل في طرد الأرواح الشريرة من مقر الوكالة المسكون بالأشباح. غير أن دعوته لن تكون محل استجابة في الأمد المنظور على الأرجح، إن لم تكن «دعوة مردودة». وائل بدران الكتاب: أشباح لانغلي المؤلف: جون برادوس الناشر: نيو برس تاريخ النشر: 2017