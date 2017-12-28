السعادة والإيمان

تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017

السعادة هي شعور الإنسان بالرضا عن جودة الحياة والإحساس بأنه يعيش في جو من الاستقرار والأمن والأمان المادي والاجتماعي والنفسي وأنه يمتلك النفس التي وصفها القرآن بـ«المطمئنة» التي تجعل الإنسان يشعر بحالة من السرور والبهجة وراحة البال.

ومهما اختلف البعض حول مفهوم السعادة عند الإنسان، فإن منظمة الصحة العالمية وضعت لهذا المعنى إطاراً واضحاً يقول إن جودة الحياة الاجتماعية والنفسية هي التي تحقق مثل هذا المفهوم، وأكثر الناس قدرة على قياس هذه الحالة هم علماء النفس. ومثلما تؤثر السعادة في نشاط الإنسان وحيويته وقدرته على العطاء والبناء، فإنها تؤثر على مستوى الدخل والناتج القومي للأمة وعلى حركة التنمية وتتأثر أيضاً بعامل الدين وعامل الزمن.

زيادة سعادة الإنسان تعني تمكينه من الرعاية الصحية والنفسية والجسدية الفعالة، ومن تحسين وضعه المالي والوظيفي والتعليمي، لذلك قامت دولة الإمارات بإدراج السعادة كمؤشر أساسي من مؤشرات النمو والتطور، واستحدثت وزارة جديدة بهذا الاسم (وزارة السعادة)، لأن أغلب البحوث والدراسات تربط السعادة بتعميق الرعاية الكاملة للمواطن وزيادة دخله المالي. وكانت منظمة الصحة العالمية صريحة عندما أشارت إلى أن حجم الإنفاق على الصحة النفسية لا يجب أن يقل عن 10% من إجمالي ميزانية الصحة في أي دولة.

وعودة إلى الدكتور أحمد عكاشة، فإنه يحدثنا في كتابه، ومن خلال تجربته الطويلة في مجال الطب النفسي، عن مدى ارتباط الإيمان الديني بالسعادة، ويشرح ذلك في محاضرته عن «دور الإيمان في الصحة النفسية»، التي ألقاها في المؤتمر العالمي للجمعية العالمية للطب النفسي، وجاء فيها قوله: «إن كل التقدم التكنولوجي والثورة البيولوجية وعلوم الهندسة الوراثية ودور الإنترنت والاكتشافات الطبية.. رغم أنها أعطت المزيد من الراحة للإنسان لكنها عجزت عن إعطائه معنى للحياة وجعلته يفتقر إلى مغزى لبقائه، يعاني من فراغ وخواء في حياته لن يملأه إلا الإيمان، لذلك قال المفكر السويسري روجييه دوباكييه كنت أسأل نفسي: لماذا يشعر المسلمون بسعادة تغمر حياتهم رغم فقرهم وتخلفهم؟ ولماذا يشعر السويديون بالتعاسة والضيق رغم سعة العيش والرفاهية والتقدم الذي يعيشون فيه؟ حتى بدأت أدرس الدين الإسلامي فوجدت الجواب فيه والسعادة فيه. هذا البعد عن الدين أفقد الغرب المعنى الأساسي للحياة وجعلهم يتجهون إلى الإلحاد. ورغم انتصار الغرب اقتصادياً وسياسياً على الشرق إلا أنه غرق في بحر من الظلمات والآثام والتحلل الخلقي.. لذلك طالب الكتاب بالعودة إلى الإيمان».