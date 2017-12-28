طلعات المراقبة

تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017

تعتزم روسيا الحد من عدد القواعد الجوية التي تستطيع الولايات المتحدة استخدامها للقيام بطلعات مراقبة عسكرية بموجب معاهدة السماوات المفتوحة، في إشارة جديدة إلى علاقتها المتدهورة مع واشنطن. وقال «جورجي بوريسنكو»، رئيس إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير، رداً على الإجراءات الأميركية للحد من الطلعات العسكرية الروسية فوق الأراضي الأميركية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

وتعد هذه الخطوة تراجعاً عن اتفاق قائم منذ عام 1992، وهو واحد من سلسلة اتفاقيات السيطرة على الأسلحة والهادفة إلى تعزيز الثقة والشفافية في العلاقة بين القوى النووية العظمى منذ نهاية الحرب الباردة. وفي يونيو، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة عبر الحد من الرحلات الجوية فوق جيب كالينينجراد في أوروبا، ثم اتخذت خطوات للحد من الرحلات الجوية فوق آلاسكا وهاواي.

ووسط اتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، تقوم واشنطن بتصعيد العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الأسبوع الماضي، أضافت الولايات المتحدة أسماء العديد من الشخصيات الروسية إلى قائمة العقوبات، فيما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطة لإصدار سندات خاصة للسماح للمستثمرين المحليين الأثرياء الذين يشعرون بالقلق من استهدافهم بإعادة أموالهم إلى البلاد.

وتعد كالينينجراد واحدة من أكثر المناطق الروسية ذات الطابع العسكري، والتي تعد موطناً لأسطول البلطيق والصواريخ قصيرة المدى التي يتم نشرها رداً على نظام الدفاع الصاروخي الأميركي في أوروبا، والذي يعتبره الكرملين سبباً لسباق تسلح جديد. وفي ظل هذه الأجواء، ورداً على القيود الروسية على الرحلات الجوية فوق كالينينجراد، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على الطلعات الروسية فوق آلاسكا.

جيك رودنتسكي

صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»