الخيارات الأميركية بشأن كوريا الشمالية تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، هناك حديث متزايد بين السياسيين والنقاد مفاده أننا على شفا الحرب. وفي الحقيقة، لا يجب أن نقترب من الانخراط في حرب. هذه الحرب الكلامية الساخنة بشكل متزايد، لا تفعل أي شيء لكي تقربنا إلى حيث نحتاج لأن نكون فيما يتعلق بكوريا الشمالية، لاسيما عندما تكون الخيارات العسكرية باستثناء الحرب مطروحة للنقاش. وفي الواقع، ومع تعرض ملايين الأرواح للخطر، فإن شن حرب كلامية يكون بمثابة إلهاء عن المهمة الخطيرة التي لدينا. وأي نوع من أنواع الحرب، لاسيما إذا كانت حرباً نووية، لا ينبغي أن تكون خياراً حتى تُستنفد جميع الخيارات الأخرى. وفي حالة كوريا الشمالية، هناك عدة سبل لم يتم طرقها بعد. وفي الواقع، فإن نطاق العقوبات التي فرضناها على كوريا الشمالية حتى الآن هو أقل بكثير من مما فرضناه في أزمات سابقة. وفي حين أن العقوبات التي فرضناها على كوريا الشمالية قد تصاعدت بشكل ملحوظ، ما زال لدينا خيار لفرض عقوبات على داعمي كوريا الشمالية ومصادرة أصولهم في الدول الأخرى والتي تمكن بيونج يانج من التهرب من العبء الكامل للإجراءات المالية. يمكننا توسيع تركيزنا على الشحن والعمل مع حلفائنا لمنع التأمين البحري للسفن المتجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها. وفي الشهر الماضي، استهدفنا 20 من تلك السفن بالعقوبات. وهناك العديد من السفن الكورية الشمالية الأخرى التي لا تزال نشطة ومنخرطة في أنشطة غير مشروعة تتجاوز العدد الصغير من السفن الذي حددته وزارة الخزانة. ويمكننا أيضاً القيام بالمزيد لفضح أولئك الذين يستغلون عمال السخرة في كوريا الشمالية ومنع أي تحويلات من العودة إلى نظام «كيم جونج أون». ثانياً، لا شيء من هذا سينجح دون ممارسة مزيد من الضغوط لتحميل الحكومة الصينية المترددة المسؤولية عن الالتزامات التي تعهدت بها واستهداف المزيد من الكيانات الصينية الداعمة لكوريا الشمالية. هذا لأن الغالبية العظمى من تجارة كوريا الشمالية -نحو 90%- تتم بتيسيرات من الصين، ورغم العقوبات المتفق عليها والمفروضة من قبل الأمم المتحدة، فلا يزال قدر كبير من هذا النشاط الاقتصادي مستمراً. ويجب أن تنطوي الإجراءات على استهداف عدد أكبر من البنوك الصينية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، وتغريم فروعها الأميركية وتجميد أصولها في الولايات المتحدة. وهذا العام، قامت شبكة المعاملات المصرفية الدولية، المعروفة باسم «سويفت»، بخطوات لمنع البنوك الكورية الشمالية من استخدام نظام الرسائل العالمية لتسهيل المعاملات الدولية، بيد أن هذا لا يؤثر على البنوك الصينية التي تتعامل مع الكوريين الشماليين. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن ننظر في توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل البنوك الصينية التي لديها أي صلات مع كوريا الشمالية. وأخيراً، فإننا بحاجة لأن نسأل: أين حلفاؤنا من كل هذا؟ بدلاً من التهديد بشن حرب ثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ينبغي أن نعمل مع الحلفاء، ومن بينهم كوريا الجنوبية واليابان، للتهديد بزيادة الضغوط متعددة الأطراف لخنق نظام كوريا الشمالية. وفي حين أن العقوبات الاقتصادية لم تثبت فعاليتها بعد، إلا أنها لم تستنفد وتختبر تماماً. وجزء من السبب الذي جعل الإدارة السابقة تنجح في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، بغض النظر عن العيوب التي شابت الاتفاق النهائي، كان يعود للعقوبات المنسقة دولياً. ولحسن الحظ، فقد تبنى مجلس الأمن الدولي ثلاث دورات من هذه العقوبات هذا العام، بما فيها الإجراءات الهامة التي اتخذت هذا الأسبوع. ومع تعرض الملايين من الأرواح للخطر، فإن آخر ما نحتاجه هو أن يكون لدينا سياسيون ونقاد يتوقعون احتمالات بشأن احتمال اندلاع حرب. وهذه ليست وسيلة دقيقة ولا مساعدة للتعامل مع التحدي الدولي المعقد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيم جونغ سيك وري بيونغ كول، وهما اثنان من ضمن 3 ضباط يعملون في برنامج كوريا الشمالية الصاروخي المحظور». وقال أمين الخزانة ستيفن ماتشين إن «الخزانة تستهدف قادة برامج الصواريخ الباليستية كوسيلة للضغط على كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية بالكامل». ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت خلال الأشهر الماضية عدداً من الصواريخ الباليستية، وأجرت تجارب نووية أثارت قلق واشنطن وحلفائها في آسيا وقوبلت باستنكار دولي واسع. -------------------------- *حاكم ولاية أوهايو (جمهوري) ----------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»