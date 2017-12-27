توقعات خليجية لعام 2018 تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 كيف تبدو الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجديد؟ سؤال مهم يشغل بال الكثيرين، فهناك العديد من التطورات الاقتصادية والجيو – سياسية التي ستجد لها انعكاسات على الأوضاع العامة، والتي يأتي في مقدمتها تقلبات أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية والحرب اليمنية والتدخلات الإيرانية والأزمة القطرية. لقد تأثرت الأوضاع الاقتصادية بمجمل هذه العوامل في عام 2017، سواء بصورة إيجابية أم سلبية، وهو ما يسهل قراءة هذه الأوضاع في العام القادم والخروج بتوقعات ربما تكون الأقرب إلى ما قد يحدث في الأشهر القادمة. بشكل عام ستكون الأوضاع الاقتصادية في عام 2018 أفضل عنها في العام الجاري، والذي أشرف على نهايته، فمتوسط سعر برميل النفط سيكون أعلى بفضل العديد من العوامل، كالتزام الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها بتخفيض الإنتاج وارتفاع الطلب العالمي بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً، علماً بأن صندوق النقد الدولي رفع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى ما يتجاوز 3% في العام القادم، مما يعني زيادة الطلب على النفط. سيؤدي ذلك دون شك إلى ارتفاع في العائدات النفطية، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصادات الخليجية، وتوافر إمكانات حقيقية لتخفيض العجز في الموازنات العامة، مما يعني تنشيط القطاعات غير النفطية وزيادة معدلات نموها، وبالأخص القطاع المالي والمصرفي المهم للغاية، والذي تأثر بفعل الأوضاع المالية العامة في السنوات الماضية. الاقتصاد العُماني سيستفيد بدوره من الأسعار الحالية المرتفعة نسبياً لأسعار النفط، كما أن عُمان تمكنت في السنوات القليلة الماضية من تطوير وتنشيط بنيتها التجارية، وبالأخص إنشاء موانئ جديدة أكسبتها المزيد من الأهمية في التجارة الإقليمية، مما سينعكس إيجاباً على نمو القطاعات غير النفطية. وحده الاقتصاد القطري سيكون الأقل استفادة من هذه التطورات، حيث قلل صندوق النقد الدولي من معدل نمو الاقتصاد القطري، وذلك بسبب انخفاض السيولة والاستثمارات الأجنبية والارتفاع الهائل في الإنفاق على التسلح، وهي النتائج التي تمخضت عن المقاطعة، وذلك إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأثر العملة المحلية، والتي يبذل البنك المركزي هناك جهوداً مستمرة للمحافظة عليها، مما يتطلب من متخذي القرار هناك إعادة النظر في النهج السابق المعادي لدول الجوار والتفكير بعمق في المستقبل الاقتصادي للشعب القطري. وللأسف، فإن هذه المساحة لا تتسع للتطرق لبقية العوامل الرئيسية المؤثرة في عام 2018، إلا أن دول المجلس الخمس، فيما عدا قطر ستعزز من أوضاعها المالية والاقتصادية وستحقق معدلات نمو تتراوح ما بين 3-3.5%، وهو بحد ذاته مؤشر إيجابي مهم للمضي قدماً في تنفيذ البرامج التنموية المعتمدة.