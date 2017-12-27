2017: تحديات صحية قديمة تتجدد تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 استعرضنا هنا بعضاً من أهم التحديات الصحية الدولية التي ظهرت بقوة على السطح خلال العام الحالي، مثل ملايين الوفيات الناتجة عن التلوث البيئي، وظهور أوبئة من فيروس مرض الحمى الصفراء في عدد من دول العالم، وخروج تقديرات بأن 6 فئة من البالغين حول العالم يعانون من اضطراب عقلي خطير، وصدور تحذيرات بأن الجنس البشري مهدد بالفناء، بالنظر إلى الانخفاض المستمر في خصوبة الرجال، بالإضافة إلى تحدي تزايد انتشار واتساع النطاق الجغرافي لأحد أنواع الطفيلي المسبب لمرض الملاريا، والمعروف باسم «سوبر ملاريا»، بسبب مقاومته لعدد من الأدوية والعقاقير الرئيسية والأساسية المستخدمة في العلاج. وعلى المنوال نفسه، تميز العام الموشك على الانتهاء بمجموعة تحديات، نتجت عن أمراض يمكن أن توصف بأنها تاريخية، كونها لازمت الجنس البشري منذ القدم مثل الجذام، والكوليرا، وشلل الأطفال، والطاعون الأسود، وغيرهم. فعلى صعيد مرض الجذام، وكما ترزح إندونيسيا والبرازيل تحت وطأة معدلات إصابة مرتفعة مقارنة بباقي الدول. ومن بين جميع الحالات الجديدة تلك، كان 9 في المئة منهم أطفالاً، وسبعة % مصابين بتشوهات ظاهرة. وهو الوضع العالمي الذي تسعى منظمة الصحة العالمية، وباقي المنظمات والهيئات العاملة في مجال الصحة العامة، الدولية والوطنية، في تسليط الضوء عليه من خلال الفعاليات التي تقام خلال اليوم العالمي للجذام، والذي يحل كل عام في الأحد الأخير من شهر يناير. وبعد هذا الإعلان بأسبوع واحد، سلمت منظمة الصحة العالمية مليوناً ومئتين ألف جرعة مضاد حيوي لحكومة مدغشقر، مع مليون ونصف مليون دولار كدعم مالي طارئ، وربع مليون جرعة مضادات حيوية إضافية خلال الأيام التالية، لدعم جهود مكافحة انتشار وباء من مرض الطاعون أصاب الآلاف من السكان. ويعتبر مصطلح الطاعون من المصطلحات الطبية واللغوية القليلة التي تحمل دلالتين، إذ بينما يشير الطاعون إلى مرض محدد، فهو أيضاً يعني الوباء المدمر. ويعود السبب في ذلك إلى أن التاريخ البشري لم يشهد مرضاً آخر تسبب في أوبئة مدمرة، قضت على الأخضر واليابس ومسحت مجتمعات بشرية بأكملها من على وجه الخريطة، كما هو الحال مع مرض الطاعون والأوبئة الناتجة عنه. وعلى جبهة فيروس شلل الأطفال اللعين، خرجت وسائل الإعلام منتصف شهر يونيو الماضي بخبر مساهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبلغ 30 مليون دولار أميركي لدعم النشاطات الهادفة لاستئصال مرض شلل الأطفال، لتؤكد مرة أخرى على الدور الريادي للإمارات في مكافحة هذا المرض على المستوى العالمي، وعلى مكانة الدولة في طليعة الجهود الرامية للقضاء على شلل الأطفال. وأتت هذه المساهمة ضمن مساهمات عدة قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا الغرض، كان آخرها عام 2013 بمبلغ 440 مليون درهم لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018، وبعد مساهمة أولية قدمها سموه ومؤسسة «بيل ومليندا جيتس» في 2011 بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار، مناصفة بين الطرفين، لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.