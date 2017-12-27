الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 مأساة الروهينجا المستمرة.. وصوت بولندا المُهَدَّد! «الإندبندنت» وأوضحت «أوزامور» أنه خلال شهر واحد، وصل إلى الحدود البنغالية زهاء نصف مليون لاجئ، وهو أعلى معدل تدفق شهري للاجئين في أي مكان على ظهر الأرض منذ الإبادة الجماعية في روندا، لافتةً إلى أن منظمة «أطباء بلا حدود»، وثّقت 6700 حالة وفاة من جراء العنف، لكن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير. ونوّهت إلى أن العالم غاضب من الانتهاكات الوحشية والعنف الجنسي والتمييز، ومن ثم الحصانة التي يتمتع بها جنرالات الجيش في ميانمار، وإخفاقهم في مواجهة التبعات، مضيفة: «لكن رغم ذلك الغضب، لم يفعل العالم أي شيء كافٍ من أجل التوصل إلى حل سياسي». وشددت الكاتبة على حاجة المستضعفين من الروهينجا إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لاسيما في وقت يواجهون فيه خطر النسيان مع دورة العجلة الإخبارية. وذكرت «أوزامور» أن تقريراً حديثاً للجنة الإغاثة الدولية توصل إلى أن أكثر من 95 في المئة من اللاجئين الروهينجا يشربون مياهاً ملوثةً، وهو ما يشكل خطر تفشي الكوليرا، بينما يعاني 40 في المئة من الأطفال سوء التغذية في الوقت الراهن. وتواجه النساء مخاطر خاصة، في ظل الروايات المرعبة حول الانتهاكات وحالات التعذيب المستمرة على أيدي الجيش في ميانمار، بينما لا يوجد سوى دعم محدود للعلاج في المخيمات، في حين تندر القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الأساسي، بحسب «أوزامور»، التي قالت أيضاً: «إن هناك حاجة ماسة كذلك إلى الملاجئ، في ظل انتشار المخيمات بشكل سريع، من دون تخطيط أو مكان للتوسع». «الجارديان» اعتبرت الكاتبة «ناتالي نوجيريد» في مقال نشرته صحيفة «الجارديان»، أمس الأول، أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يعاقب بولندا عندما اتخذ خطوة غير مسبوقة وهدد بتجريدها من حق التصويت في التكتل الأوروبي، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيه المفوضية الأوروبية مثل هذا الإجراء بحق دولة عضو، وإنما يحاول حماية سلامته، لاسيما بعد أن تراجعت العملية الديمقراطية في بولندا، بالتضييق على استقلال القضاء هناك، وهي عملية تسارعت منذ انتخاب البولنديين حكومة شعبوية في نهاية عام 2015. وألمحت الكاتبة إلى أن اليمين المتطرف بات يهيمن على بولندا، وهو ما اتضح خلال الآونة الأخيرة، ويجعل البلاد تبدو وكأنها تقاوم التهديد «الحضاري» الذي يواجه الغرب، وأن البيض يجدون أنفسهم أمام خطر هجرة المسلمين، وهيمنة الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «أعلن رئيس الوزراء المجري (فيكتور أوربان)، الذي نصّب نفسه مدافعاً عن (الديمقراطية غير الليبرالية)، أن أي هجوم على بولندا سيكون هجوماً على وسط أوروبا»، مؤكدةً حرص «أوربان» على الاستفادة من أي شيء يجعل من مشكلاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو وكأنها مشكلات جماعية. وأشارت «نوجيريد» إلى أن المهم هو أنه لا شيء من ذلك مرتبط بقرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته الأسبوع الماضي ضد بولندا، فتحرك بروكسل ركز فقط على ضرورة الحفاظ على استقلال المحاكم والقضاء، باعتباره ركيزة أساسية في عضوية الاتحاد الأوروبي، ولا علاقة لذلك بحصص المهاجرين. غير أن الكاتبة أكدت أن الحديث عن «خيار الملاذ الأخير»، في إشارة إلى طرد بولندا من الاتحاد الأوروبي، هو مجرد مبالغة، موضحةً أنه رغم حقيقة دخول الاتحاد الأوروبي إلى المجهول بإصدار التهديد، فإن قواعد الإجماع ستحمي على الأرجح بولندا من تداعيات أكبر، خصوصاً بشأن حقوق التصويت أو الوصول إلى التمويلات الأوروبية. «فاينانشيال تايمز» حذرت الكاتبة «سارة أوكونر» في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الأول، من أن الانتصارات الرمزية لحكومة «تريزا ماي» ضد بروكسل لن تجدي نفعاً للعمال في بريطانيا، موضحة أن فكرة «استعادة لندن السيطرة» مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي تكررت أصداؤها كثيراً من قبل الناخبين في استفتاء عام 2016 على عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي، غير أن حكومة «ماي» انهمكت في «كيفية استعادة السيطرة» بدرجة جعلتها لا تهتم كثيراً بـ«الهدف من استعادتها». وأشارت «أوكونر» إلى أن الشهر الجاري شهد استثناءً، هو تبلور فكرة قوية حول كيفية استفادة بريطانيا من حريتها بعد «بريكسيت»؛ إذ يرغب بعض «المحافظين» في التخلي عن «توجيه وقت العمل» الأوروبي، الذي طبقته المملكة المتحدة منذ 20 عاماً مضت، محاولين رسم صورة توحي بأن القوة العاملة البريطانية ستتخلص أخيراً من القيود البيروقراطية على ساعات العمل. غير أنها أكدت أن التدقيق في هذه الفكرة يجعلها تبدو غريبة، لأن الاقتصاد ليس في حاجة لها، والعمال لا يحبذونها ولا يريدها أصحاب العمل. وأفادت «أوكونر» بأن قواعد العمل، التي تم تطبيقها في المملكة المتحدة عام 1998، تمنح العمال الحق في أجازات مدفوعة، وفترات راحة، وتقييد طول أسبوع العمل بـ48 ساعة، مضيفة: «لو أن سوق العمل البريطانية كان رافضاً حقيقة لهذه القواعد، لوجدنا عدداً كبيراً من الموظفين يسجلون الحد الأقصى من ساعات العمل أسبوعياً، لكن الحقيقة هي أن متوسط ساعات العمل للعاملين بدوام كامل بلغ 38.2 ساعة في 1998، بينما بلغ في الوقت الراهن 37.3 ساعة يومياً». إعداد: وائل بدران