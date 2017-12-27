حصاد مميز لسياسات التنوع الاقتصادي تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017 منذ انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنويع مصادر دخلها ودعم العائدات الاقتصادية غير النفطية استعداداً لعصر ما بعد النفط، كان قطاع التجارة الخارجية واحداً من أهم القطاعات الحيوية التي يعول عليها في المرحلة الراهنة والمقبلة، ذات التأثير الفعال في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها الدولة، ولذلك حرصت الإمارات على وضع اسمها ضمن قائمة الدول الأكثر تنافسية على خريطة التجارة العالمية والأكثر جاذبية للاستثمارات ورؤوس الأموال المتنقلة عبر الحدود حول العالم، وتبنت منذ تأسيسها سياسات تجارية واقتصادية مرنة قائمة على الانفتاح، إيماناً منها بأنه كلما زاد انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي ازدادت أهمية قطاع التجارة الخارجية، وخاصة إذا استطاعت الدولة أن تجعل من نفسها مركزاً إقليمياً أو عالمياً للتجارة والأعمال، كما هي الحال في الإمارات التي قدمت التجارب الناجحة في تهيئة البيئة المناسبة لنمو قطاع وطني قوي للتجارة الخارجية الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وذلك من خلال سياساتها المتزنة التي ساعدتها على تعزيز قدرتها التنافسية الإنتاجية والمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق النمو المستدام القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، تحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة على دعم وتبني المبادرات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعميق الروابط مع الأسواق الدولية الواعدة، مدعومةً بما تمتلكه من موقع جغرافي مميز وأحدث البنى التحتية المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً، بالإضافة إلى منظومة الطرق والمواصلات المتميزة التي تمتلكها بما فيها الموانئ والمطارات والمستودعات اللوجستية المزودة بأحدث التكنولوجيات وأكفأ الكوادر البشرية. وترجمة لتلك السياسات والإمكانات، ونتيجة لتلك الجهود الحثيثة، والقواعد الراسخة التي أسستها الإمارات لتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع خططها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نموها خلال النصف الأول من عام 2017، برغم المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها العام الماضي، بزيادة مقدارها 6.5 مليار درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ1%، وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ248.6 مليار درهم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية