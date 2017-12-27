ثروة الوطن الحقيقية تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 تدرك القيادة الرشيدة قيمة الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، وتنظر إليهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية القادرة على مواكبة طموحاته التنموية في المجالات المختلفة، ولهذا تحرص على دعمهم وتوفير أوجه الرعاية لهم وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والابتكار، وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال استقباله في قصر البحر، مؤخراً، الطالبة المخترعة فاطمة علي الكعبي، صاحبة مجموعة من الاختراعات العلمية المبتكرة، حيث أكد سموه «أن دولة الإمارات تعتمد على أمثالها من الطلبة المجتهدين الساعين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال العلوم والاختراعات والبحوث المتقدمة»، وأثنى سموه على الجهود والحماسة التي أبدتها فاطمة الكعبي في سبيل التميز والإبداع، معبراً سموه عن «فخره واعتزازه بأبنائه الطلبة المتميزين والمبدعين الذين يعملون بجد واجتهاد، ويحققون إنجازات علمية من أجل خدمة وطنهم». إن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على لقاء الطالبة فاطمة الكعبي والتعرف إلى أهم الاختراعات التي قامت بإنجازها، والتي بلغ مجموعها 12 اختراعاً في مختلف المجالات، يبعث برسالة مهمة إلى أبناء الوطن جميعاً، وهي أن القيادة الرشيدة، تقدر أصحاب المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة، وتعتبرهم الثروة الحقيقية والدائمة لوطننا الغالي، التي يمكن الرهان عليها في تعزيز ريادة الإمارات وتفوقها في المجالات كافة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لأن المنافسة القوية في مضمار التقدم العالمي لا يخوضها إلا أصحاب الاختراعات والابتكارات والمتميزون والمبدعون والقادرون على امتلاك ناصية العلم الحديث والاستفادة منه. إن الاستثمار في بناء الإنسان، والارتقاء بمهاراته وقدراته، والعمل على تأهيله بشكل مستمر للمشاركة بفاعلية في مختلف مجالات العمل الوطني، أمور تعتبر من الأهداف الرئيسية لفلسفة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات منذ عهد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بأن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، وهو النهج نفسه الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مرحلة التمكين التي تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركةً في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية، ضمن رؤية واضحة ثابتة تدرك أن الثروة البشرية هي الثروة الأغلى والاستثمار الأمثل، نحو تحقيق أهداف الإمارات التنموية الطموحة خلال السنوات المقبلة، ولأجل هذا تولي القيادة الرشيدة اهتماماً استثنائياً بدعم المبادرات والجهود التي تستهدف بناء الكوادر المواطنة، والاستثمار في أجيال المستقبل التي تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، وتلم بالعلوم والمعارف العصرية الحديثة، من أجل بناء اقتصاد معرفي يتسم بالاستدامة والنمو، يضمن تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية