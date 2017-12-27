«الشعبة الثالثة» والتطوير الدفاعي تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 في عام 2012، أسست القيادة العليا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مكتباً جديداً للعمل على أحدث الأسلحة. وفي السنوات الأربع التالية، عمل المسؤولون بهدوء على مشروعات امتدت من طائرات من دون طيار صغيرة الحجم إلى القذائف فائقة السرعة حتى كشف البنتاجون في نهاية المطاف عن وجود المنظمة. واطلق على هذا القسم «مكتب القدرات الاستراتيجية» وكان جزءاً من استراتيجية عسكرية أكبر لتطوير التكنولوجيا عرفت باسم «الشعبة الثالثة». وأعلن وزير الدفاع السابق تشاك هاجل في عام 2014 للمرة الأولى عن الاستراتيجية التي كانت خطة طموح «للتعرف على الوسائل المبتكرة والاستثمار فيها للحفاظ على الهيمنة العسكرية الأميركية وتطويرها في القرن الحادي والعشرين». ووعد «هاجل» بأن «يضخ موارد جديدة في الابتكار، ويعتمد أيضاً على الوقائع المالية للوقت الحالي بالتركيز على الاستثمارات التي ستشحذ تفوقنا العسكري حتى إذا نافسنا بموارد أقل». وأصبحت الشعبة الثالثة سريعاً كلمة عسكرية جديدة رنانة تستخدم لتسويغ طائفة من البرامج والمكاتب التي تضمنت «مكتب القدرات الاستراتيجية» و«وحدة الابتكار الدفاعي التجريبية» التي تقيم مكتبا للبنتاجون في قلب وادي السيلكون وهي مكلفة بإجراء تجارب مع شركات التكنولوجيا الجديدة. وكلا الوحدتين من بنات أفكار وزير الدفاع السابق «آشتون كارتر» وعملت بموجب فكرة مفادها أن الولايات المتحدة متخلفة عن خصومها مثل الصين وروسيا في مجالات رئيسية عندما يتعلق الأمر بتطوير الذكاء الصناعي وأنظمة الفضاء والاتصالات المشفرة. لكن مستقبل المكتب والوحدة أصبح الآن غير واضح. وحتى عبارة «الشعبة الثالثة» التي كانت شائعة للغاية في الإدارة السابقة أصبحت نادراً ما يُشار إليها منذ أن اضطلع دونالد ترامب بالسلطة. وصرح مسؤولان من وزارة الدفاع أن التغير في اللغة يأتي مع تغير أولويات الإدارة الجديدة. ويركز وزير الدفاع الحالي «جيمس ماتيس» على حربه ضد «داعش» في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنفق وقتا أقل من كارتر على قضايا تطوير الجيش والميزانية. ويعتقد «تود هاريسون» المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن إدخال الشعبة الثالثة «كان صحيحاً تماماً. فهذه أشياء يتعين القيام بها، لكن من غير الواضح هل ستكون في مستوى الأولوية نفسه لدى ماتيس». وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تذويب المكتبين في بيروقراطية البنتاجون ليصبحا تحت قيادة منصب وكيل الوزارة للأبحاث والهندسة الذي سيتم إنشاؤه قريباً. وتحت هذا المنصب ستكون هناك ثلاث طبقات من القيادة بينما تقع الوحدتان في قاع الهيكل التنظيمي. وقال شخص مقرب من وحدة الابتكار الدفاعي التجريبية اشترط عدم نشر اسمه، إنه لم يسمع ولم ير شيئاً بشأن التقسيم المقبل منذ أن أرسل البنتاجون مخططه الأصلي للتعديل إلى الكونجرس في أغسطس. أما وحدة الابتكار الدفاعي التجريبية فمازالت تعمل رغم غموض المستقبل. وصرح باتريك إيفانز المتحدث باسم البنتاجون أن «الخطة ما زالت خاضعة للتنقيح». وأضاف أن الطريقة التي سيعاد بها هيكلة المكاتب الجديدة «لم تتحدد بعد ولم يتم الانتهاء من تفاصيل كيفية إدارة الوظائف والمكاتب». وزار ماتيس وحدة الابتكار الدفاعي التجريبية في أغسطس ووعد بتقديم الدعم. وأعلن أن «لا شك لدي في أن الوحدة لن تظل قائمة فحسب، بل ستنمو في الواقع في نفوذها وتأثيرها على وزارة الدفاع». لكن المكاتب التي كانت جزءاً من الشعبة الثالثة أصبحت الآن بقايا استراتيجية أكبر ربما لم تعد قائمة. وليس غريباً أن تضع القيادة الجديدة للبنتاجون نهجاً استراتيجياً جديداً، لكن بعض المراقبين يرون أن المشكلة تتمثل حالياً في عدم وجود اتجاه واضح. يرى بيتر سينجر المتخصص في التكنولوجيا أنه في ظل قيادة ماتيس للبنتاجون «لا توجد رؤية للتحديث. كل المكاتب تقوم بالعمل لكن لا يوجد رؤية دفاعية محددة كما كان الحال سابقاً». وفي الوقت الذي ينتظر فيه مكتب القدرات الاستراتيجية ووحدة الابتكار الدفاعي التجريبية المستقبل، تسعى إدارة ترامب والكونجرس إلى توسع في البحرية بأكثر من 70 سفينة في السنوات المقبلة وإضافة طائرات مقاتلة وتطوير للأسلحة النووية للبلاد بما يكلف تريليون دولار وإضافة في عدد الجنود. بول مكليري: كاتب أميركي متخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»