قلق أوروبي من قانون الضرائب الأميركي تاريخ النشر: الأربعاء 27 ديسمبر 2017 يأمل ترامب أن يجعل إصلاحُه الضريبي من الولايات المتحدة بلداً أكثر جاذبية من حيث مناخ الأعمال، غير أن ألمانيا وبقية أوروبا قد تكون الطرف الخاسر في هذا. والواقع أن العالم بصدد تجربة اقتصادية عظيمة، ذلك أن الولايات المتحدة، التي تُعد أهم اقتصاد في العالم، أخذت تحول نفسها من بلد مرتفع الضرائب إلى بلد منخفض الضرائب. فحالياً، يتعين على معظم الشركات تسليم 40% من أرباحها إلى جابي الضرائب، أي أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر. وعلى سبيل المقارنة، فإن النسبة في ألمانيا تبلغ 30%. غير أن هذه الأعباء باتت الآن على وشك أن تقلص، حيث يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الضريبة الفيدرالية على الشركات من 35 إلى 20%. وقد أقر مجلس الشيوخ الأربعاء مشروع القانون. ولكن على الأوروبيين ألا يقلقوا فقط بشأن التفاوت الاجتماعي الذي سينجم عن ذلك، ولكن أيضاً بشأن وقع هذه الإصلاحات على هذا الجانب من المحيط الأطلسي. ذلك أن مخطط ترامب، في النهاية، سيكون له تأثير عبر العالم كله، كما سيكون لها تأثير طويل المدى على السياسات الاقتصادية الألمانية والأوروبية. وفضلا ًعن ذلك، قد يتبين أن الإصلاح الضريبي وسيلةٌ باهظةٌ ولكنها فعالة ربما لدعم وتعزيز الولايات المتحدة كبيئة جاذبة للقيام بالأعمال، ذلك أن المزايا الحالية التي يستفيد منها المستثمرون الدوليون ستتعزَّز الآن بنظام ضريبي جذاب للغاية، والمرء لا يحتاج لأن يكون نبياً حتى يتنبأ بأن الولايات المتحدة على وشك أن تشهد تدفقاً للاستثمارات الخارجية المباشرة. وفي الأثناء، من المرجح أن تستثمر الشركات الأميركية أكثر في الداخل وتعيد إلى البلاد الأموال التي كانت تحتفظ بها في الخارج. وبخصوص الجانب الإيجابي، فلا شك أن المخطط لم يأت بضرائب عامة على الواردات. فمثل هذا الإجراء كان سيفرض ضريبة خاصة تبلغ 20 في المئة على كل الواردات. ولكن هذه الأخيرة لن تطبَّق الآن إلا على فروع الشركات الأجنبية وشركاتها الأم. وعلى سبيل المثال، فمن هنا فصاعداً لن يكون بوسع مصنع «بي إم دبليو» في سبارتنبرج، بكارولاينا الجنوبية، جلب شحنات القطع من مقار الشركة في ميونيخ. وهذا سيحقق هدفين: أولا، سيتدفق مال أكثر على خزائن الولاية، ما سيخفف من تأثير فقدان العائدات الناتج عن خفض الضرائب. وثانياً، سيصبح الموردون الأجانب أقل جاذبية بالنسبة للشركات الأميركية. ونتيجة لذلك، سينتهي الأمر بشركات مثل «بي إم دبليو» و«سيمنس» التي لها عمليات في الولايات المتحدة، على ما يؤمل، إلى طلب واقتناء القطع من شركات أميركية. وبالتالي، لا غرو أن هذا الإصلاح الضريبي يثير قلق الألمان وأوروبيين آخرين. فقد طلب وزير المالية الألماني بالنيابة بيتر آلتماير، وهو عضو رفيع في حزب ميركل «الديمقراطيين المسيحيين»، من مسؤولي الوزارة النظر في ما إن كانت المخططات الأميركية تتنافى مع «معاهدة الصداقة الألمانية- الأميركية»، التي تعود إلى الخمسينيات وتمنع على أي من البلدين التمييز ضد شركات من البلد الآخر. وعلاوة على ذلك، وبإيعاز من «آلتماير» ونظيره الفرنسي «برونو لومير»، طلب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر من المفوض الأوروبي للشؤون المالية بيير موسكوفيتشي النظر في ما إن كان الإصلاح الضريبي الأميركي ينتهك التزامات الولايات المتحدة باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية. كما دعوا المفوض إلى التحرك بسرعة حتى يستطيعوا التدخل في العملية التشريعية من أجل منع حدوث الأسوأ. ويذكر هنا أن استئنافاً في منظمة التجارة العالمية سيستغرق أعواماً. بيد أن الإصلاح الضريبي الأميركي يمثل في الواقع بداية سباق ضريبي جديد. ويمكن للمرء أن ينظر إلى هذا باعتباره تطوراً سلبياً – أو إيجابياً. ففي النهاية، وعلى غرار السياسة الخارجية والأمنية، فإن أعمال ترامب أحادية الجانب يمكن أن تُحدِث دفعة جدية نحو الوحدة الأوروبية. وعلى كل حال، فإن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في بروكسل على إيجاد موقف مشترك بشأن هذا الموضوع. كريستيان ريرمان: صحفي ألماني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»